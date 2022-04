Politiques culturelles, cryptomonnaies, Sofiane Pamart et François Truffaut : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : le décryptage des programmes culturels d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen à la veille du second tour de l'élection présidentielle, une rencontre avec Sofiane Pamart - le pianiste en vogue qui a su bousculer les codes de la musique classique - mais également un point sur la querelle entre Einstein et Bergson en fin de session. Retrouvez tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France. Bonnes écoutes ! 🎧 Ondine Guillaume

Le Zoom de la semaine : politique et culture

• Crédits : Stéphane DE SAKUTIN, Ludovic MARIN - AFP

C'est ce dimanche, le 24 avril, qu'il faudra départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans les urnes. Grande absente du débat de l'entre-deux-tours, quelle place la culture pourrait-elle tenir sous le prochain quinquennat ? Statut d'intermittence, privatisation de l'audiovisuel public, réformes des institutions, quelles politiques culturelles sont défendues par les deux candidats à la présidentielle ? Le décryptage de leurs programmes 👇

🔸 Emmanuel Macron, grand entretien sur la culture et les idées (L'Invité des Matins, 47 min)

🔸 La culture avec Hervé Juvin, député européen du RN (L'Invité des Matins, 45 min)

🔸 Marine Le Pen, Emmanuel Macron : le détail de leurs propositions pour 2022

🔸 Les batailles de la culture (Entendez-vous l'éco ? 4 x 1h)

C'est dans l'actu ...

• Crédits : AFP

🇺🇦 Ukraine : Les risques d'escalade. Vladimir Poutine concentre à nouveau ses forces sur l’axe Donbass-Crimée. Analysons les rapports de force militaires, la nature et l’importance des armements de l'Ukraine et de la Russie, pour tenter d’anticiper l’évolution d’une situation qui risque de s’aggraver davantage. (Affaires étrangères, 58 min)

🦸🏻‍♂️Le retour des héros et le culte des chefs. Avec la guerre en Ukraine en toile de fond, les figures du chef, du leader, et même du héros reviennent de facto, au premier plan. L'occasion de comprendre les liens entre histoire et charisme politique... (Signes des temps, 42min)

💰 La France au cœur des échanges de cryptomonnaies. Dans le métro, les publicités pour les plateformes d'échange en cryptomonnaies se multiplient. Binance, la plateforme numéro un du milieu, a choisi la France pour s'implanter en Europe. Pourquoi et comment l'Hexagone devient un pays de choix pour les crypto-investisseurs ? (Les Enjeux des réseaux sociaux, 2min)

🔥 Notre-Dame de Paris. Trois ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale, la connaissance scientifique s'est considérablement accrue. Ce chantier de restauration de Notre-Dame s'accompagne désormais d'un autre, scientifique celui-ci, impliquant une cinquantaine d'équipes de recherche. Zoom sur ce vertige de la connaissance. (Et maintenant ? 4 min)

Une rencontre : Sofiane Pamart, le pianiste qui bouscule les genres

• Crédits : Romain Garcin

Sofiane Pamart était l'invité des Matins du samedi 16 avril. Véritable phénomène musical, il sera en novembre prochain le premier pianiste à donner un concert à l'Accor Arena de Paris Bercy. Du haut de ses 32 ans, le musicien figure parmi les dix artistes classiques les plus écoutés en ligne au monde. Compositeur et interprète, il fait le choix de l’émotion musicale tout en décloisonnant les genres. Formé au répertoire classique, Sofiane Pamart a pourtant gardé ses attaches dans le hip-hop. Des attaches qui contribuent à l'originalité musicale et au succès de l'artiste. 👇

🎹 Sofiane Pamart : "L'émotion passe par l'expression d'un sentiment sincère" (L'Invité des Matins du samedi, 15 min)

Envie de voyager vers le futur ?

• Crédits : Radio France

Fresque épique et grandiose qui, à chaque épisode, recommence au présent et ne finit jamais. "La Préhistoire du futur" explore sans relâche l’infinité des mondes possibles et les débâcles où ils conduisent l’humanité. Mais "La Préhistoire du futur" n’est pas une série d’anticipation. Elle parle exclusivement d’aujourd’hui. Supposer qu’il y a un avenir à anticiper, relèverait après tout déjà d’un certain optimisme. Ne manquez pas la 4e saison à écouter ici 👇

🎧 La Préhistoire du futur, saison 4 (5 x 10 min)

Il est temps...

• Crédits : Ivan Romano - Getty

Vous avez (juste) 3️⃣ min ...

🎨 Le sourire dans le portrait : Intéressons nous à ce tableau du XVIe siècle, signé par le peintre sicilien Antonello de Messine. Un portrait d'un homme esquissant un large sourire. S'agirait-il du tout premier sourire de l'histoire du portrait ? Ou est-ce la mythique Joconde ? (La Pièce jointe)

Vous avez 6️⃣ min ...

✏️ La "littératube": Une littérature sans papier est-elle possible ? Explication des enjeux de ce nouvel écosystème littéraire. (Affaires en cours)

Vous avez 2️⃣7️⃣ minutes ...

🎵 Entretien avec Ludovico Einaudi : compositeur de la BO du film Intouchables (Olivier Nakache et Eric Toledano, 2011), connaissez-vous la musique du pianiste italien ? Associé parfois à la "néo classique" mais jouant d’une grande diversité, Ludovico Einaudi refuse les étiquettes et valorise le plaisir avant tout. Vingt ans après son dernier album solo, l'artiste revient avec Underwater, sorti le 28 janvier 2022. (La Grande Table culture)

Vous avez 5️⃣8️⃣ min ...

🎥 François Truffaut : Avant d'être cinéaste, il avait fait métier de son écriture, faisant les grandes heures des Cahiers du Cinéma. Mais quelle fût l'importance de l'écriture dans sa vie, et comment celle-ci s'est répercutée dans ses œuvres ? (Sans oser le demander)

Afin de clôturer cette Session de rattrapage, penchons nous sur le conflit entre l'inventeur de la relativité et le penseur de la durée. Comment définir le temps ? L'occasion de cogiter aux côtés d'Albert Einstein et Henri Bergson. 🔎

Très bon week-end et à la semaine prochaine !