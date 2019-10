Pollution à Rouen, Christine Renon, biais cognitifs et Aznavour : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

A Rouen, lors de l'incendie de l'usine Lubrizol, plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé, dégageant un nuage noir venu couvrir la ville d'un sinistre linceul d'hydrocarbure. D'abord éclipsé par la mort de Jacques Chirac, l'accident industriel sur ce site classé Seveso est revenu sur le devant de la scène à mesure que les contradictions du gouvernement achevaient d'inquiéter la population sur la conduite à tenir face à la catastrophe.

Alors que cet incendie fait resurgir la question des risques liés aux activités industrielles dans les zones urbanisées, le gouvernement peine à convaincre sur sa volonté de transparence. Les riverains sont d'autant plus inquiets quant aux risques encourus que les débats autour de la pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame sont encore frais dans les mémoires, et certains n'hésitent à faire le parallèle avec le nuage de Tchernobyl "arrêté aux frontières". Des doutes d'autant plus prégnants que déjà à Rouen, dans les années 2000, la catastrophe chimique des verriers de Gisors avait montré à quel point il était difficile, pour les victimes, de se faire entendre. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Christine Renon, directrice d'école épuisée jusqu'au suicide. Samedi 21 septembre, Christine Renon, directrice d’école à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a mis fin à ses jours dans son établissement. Avant de passer à l’acte, elle a envoyé une lettre à ses collègues et à sa hiérarchie. Une tragédie qui questionne les conditions de travail au sein de l'éducation. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Vivre après l'attaque. "La violence n'a pas disparu. On l'a supportée. On l'a encaissée. On l'a absorbée." Directeur de Charlie Hebdo, et survivant de l'attentat de janvier 2015, Riss publie Une minute et quarante-neuf secondes, où il livre le récit de l'attaque et raconte l'après. (L'Invité des Matins, 42 min)

Les nouvelles portes de l'Europe. A travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, les pays européens délèguent à d'autres leur politique migratoire, les incitant à retenir les demandeurs d'asile chez eux en échange d'une aide financière internationale. Jusqu’où l'Europe peut-elle encore repousser ses frontières réelles ? (Cultures Monde, 58 min)

APPRENDRE

Mal biaisé. Vous avez faim. Vous cherchez un resto. Lequel choisir ? Soudain, vous voyez des personnes qui font la queue. "Ca doit surement être connu et délicieux, essayons-le”. Félicitations ! Vous venez d’être victime de l’effet bandwagon. Quels sont nos biais cognitifs et comment influencent-ils nos prises de décisions ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Le complot jésuite. Dès leur création en 1534, les Jésuites ont suscité des fantasmes complotistes. On les accuse de préparer l’avènement d’un nouvel ordre mondial. En 1614, un texte prétendument rédigé par le chef des jésuites vient confirmer ces soupçons et commence à circuler : les "Monita Secreta". Le texte est un faux grossier, mais peu importe : le mythe jésuite est né. (Mécaniques du complotisme, 15 min)

1984-2019. Lucide, visionnaire, libre penseur... Les dystopies de l'auteur de "1984" résonnent avec une étrange familiarité. La pensée de George Orwell est-elle plus actuelle que jamais ? Discussion avec le fils de George, Richard Blair. (L'Invité des Matins, 40 min)

Des vieux en escadrille. Qui est ce fameux "vieux con" qui répond toujours présent : aux repas de famille, sur les plateaux télé, dans les files d'attente, et plus récemment avec les invectives contre Greta Thunberg ? On le connaît tous, et pourtant, impossible de le définir. Est-il toujours vieux ? Est-il tout le temps con ? (Le Journal de la philo, 4 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Aznavour en super 8. En 1948, ‪Edith Piaf‬ offre à ‪Charles Aznavour‬ sa première caméra. Elle ne le quittera plus. Elle enregistre tout : ses voyages, ses amis, ses amours, ses emmerdes... Rencontre avec le réalisateur Marc di Domenico à l'occasion de la sortie de son film documentaire "Le regard de Charles". Un hommage à Charles Aznavour et son Journal filmé tout au long de sa vie. (Le Réveil culturel, 28 min)

Balzacien. Achevé en 1835 sous la Monarchie de Juillet, Le Père Goriot décrit l’entrée dans le monde du « lion » Eugène de Rastignac, jeune provincial venu à Paris pour y étudier le droit et s’y faire un nom. Un roman à redécouvrir dans cette version audio contemporaine. (Le Feuilleton, 10x24 min)

Le cul entre deux cases. Comique, tragique, politique, érotique et pornographique ... Depuis toujours le sexe intéresse les auteurs et autrices de bande dessinée. Que dit-il de notre époque ? Comment et pourquoi le représenter ? Zep et Aude Picault nous parlent de plaisir et du dessin, comme acte sensuel. (Le Rayon BD, 29 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, dont le film "Atlantique", Grand prix du Festival de Cannes, raconte l'océan, le départ vers un autre pays et la mort :

Je me suis aussitôt méfiée du risque d’enfermer toute une jeunesse dans ce destin-là, dans cet appel-là, d’où l’importance de raconter l’histoire des disparus […], de tenir compte de la jeunesse vivante, de sa complexité, de sa diversité, de ses contradictions ; je me suis dit je ne peux pas proposer un film, aujourd’hui, à Dakar, qui serait un énième constat pessimiste, triste, et purement mélancolique. L’idée c’est vraiment que les vivants portent en eux ces disparus, mais qu’il y ait la question d’une transcendance.

La Session de rattrapage est terminée pour cette semaine et nous vous laissons en compagnie de Charlotte Perriand. Cette designer a beau avoir révolutionné l'architecture d'intérieur en rejetant le style art déco pour élaborer des meubles directement inspirés de l'univers industriel, on attribue encore à Le Corbusier des pièces qu'elle a elle-même conçues. A la semaine prochaine !