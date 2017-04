Présidentielle, clonage, Merce Cunningham et Pina Bausch : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

• Crédits : Getty, AFP, Radio France - AFP

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par e-mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Nous y sommes. A quelques heures du scrutin du premier tour, près d'un quart des citoyens n'avait pas encore arrêté son choix avant l'attentat de ce jeudi soir. Après cette attaque, nous dirigeons-nous vers un vote de réflexe ou un vote de réflexion ? Toute cette semaine, l’antenne de France Culture à travers des voix importantes du champ intellectuel et culturel français a interrogé le rapport qu’entretiennent les candidats avec la religion, la question de la dette, le bon âge supposé pour un président de la République ou encore les soutiens aux candidats du monde de la culture. Alors que la campagne électorale s’achève officiellement, le journalisme peut-il être considéré comme son bouc émissaire ? Pour prendre de la hauteur, il est peut-être de s'intéresser au regard de nos voisins sur cette présidentielle française. Bonne réflexion et bonne(s) écoute(s) ! Farah Keram

COMPRENDRE

• Crédits : AFP

L’autre visage de l’Europe. Ils s’appellent Gerolf Annemans du Vlaams Belang belge, Janusz Korvin-Mikke en Pologne, Edoardo Rixi le Génois ou Johannes Hübner du FPÖ autrichien, tous sont d’extrême-droite, quoi qu’ils en disent, à l’heure où ce qualificatif est politiquement incorrect. Ou peut-être n’est-ce au fond plus tabou comme le suggèrent les propos de militants. (La Série Documentaire, 4 x 55 min)

Fin de vie. Au bilan du quinquennat, à la rubrique "réformes de société", c’est le Mariage pour tous qui s’impose immédiatement à l’esprit. Il est pourtant une autre réforme qui mériterait d’y être inscrite : la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, adoptée l’an dernier. (Du Grain à moudre, 40 min)

Le défi du siècle. Nourrir 10 milliards d'êtres humains. Alors que ce chiffre sera vraisemblablement atteint dans à peine 35 ans, nos dirigeants ont-ils conscience de l’ampleur du défi ? Quel sera le prochain modèle pour l'agriculture mondiale ? (CulturesMonde, 59 min)

APPRENDRE

• Crédits : Getty

Islam et sciences. Après un véritable âge d'or des sciences arabes et la période réformiste du XIXe siècle, leurs relations sont désormais marquées du sceau de l'ambiguïté. Peut-on concilier les théories scientifiques et le coran ou la charia ? (Les Discussions du soir, 44 min)

Le podcast : le futur de la radio ? Les productions de contenus sous forme de podcasts se multiplient. Le phénomène est venu des Etats-Unis et la France voit le nombre de producteurs indépendants se multiplier et des enjeux économiques colossaux se dessiner. Mais ce phénomène interroge également le futur de la radio traditionnelle. (Soft Power, 58 min)

Sciences et société. “Je plaide pour que tout chercheur soit résistant.” Si aujourd’hui, une personne sur deux estime que la science peut apporter autant de mal que de bien, que s’est-il passé ? Décryptage et analyse. (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : J.L. Pino - Radio France

Duo. Merce Cunningham et Pina Bausch, tous deux décédés pendant l’été 2009. Deux immenses chorégraphes que Julie Rossello a décidé de faire revivre, l’espace d’un texte. Dans ces deux solos, nourris de souvenirs biographiques, on croise Martha Graham et le Living Theater, tout en revenant sur les fameuses questions que Pina Bausch utilisait pour créer ses chorégraphies. "Pas de mensonges possibles avec le geste." (L’Atelier Fiction, 57 min)

Les Pieds sur scène. Krach boursier, tribulations à la sécurité sociale ou première fois au cinéma avec Isabelle Adjani... De La Défense aux Mureaux, trois récits contemporains, tragiques, politiques ou drôles, racontés face public par ceux qui les ont vécus. (Les Pieds sur terre, 2 x 28 min)

La révolte des clones. Imaginée par le romancier et scénariste Alain Damasio et le dessinateur et artiste numérique Bed-deum, “Mondiale ™” est une dystopie fascinante sur le futur marketing des corps et des êtres. Une réflexion sur notre futur clonique et transhumaniste. (Les Émois, 4 min)

CITATION

La citation de la semaine est la parole religieuse du linguiste Claude Hagège, invité de La Grande Table :

La naissance d'une vierge, l'essence divine et la résurrection sont un défi frontal à l'évidence scientifique et biologique. C'est totalement incroyable. On ne peut pas naître d'une vierge, on ne peut pas être en même temps un homme et un dieu, on ne peut pas ressusciter de la mort. Cependant, l'esprit humain a besoin d'irrationnel et de croire à des choses incroyables.

Et si vous êtes toujours en pleine réflexion quant à votre choix dans les urnes, prenez en compte le fait que votre cerveau émotionnel peut vous faire voter pour le mauvais candidat. Oui, on sait : cela n'aidera pas les indécis. Mais prenez également le temps de vous détendre en écoutant les récits politique vus par Groland, géant humoristique de l’audiovisuel. A la semaine prochaine !