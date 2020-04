PRESSE // France Culture 6e Radio à Paris Petite-Couronne et 5e à Paris Intra muros

France Culture se classe 6eme radio à Paris Petite-Couronne avec une A.C. à 5,1 % ; 291 000 auditeurs écoutent la chaîne ( 32 000 auditeurs en un an).

France Culture 5e radio à Paris intra-muros avec une A.C. à 6,5%; 122 000 auditeurs écoutent quotidiennement la chaine.

France Culture progresse en Ile-de-France avec une AC à 3,6 % ; 364 000 auditeurs écoutent quotidiennement la chaîne ( 11.000 auditeurs en un an).

Médiamétrie Ile-De-France 126 000 - Janvier-Mars 2020 - Ensemble 13 - LV - 5h/24h

Au niveau national, la chaîne connait la deuxième meilleure vague sur la période janvier-mars uniquement avec une A.C. à 2,8 % soit 1. 508 000 auditeurs quotidiens . Les Matins produits par Guillaume Erner (7/9h) atteignent leur plus haut niveau avec 718 000 auditeurs quotidiens ( 35 000 vs 1 an). Durant les deux premières semaines du confinement, France Culture enregistre une augmentation de 65% des visites et de 42% d’écoute live sur son site et l’application. Le « bouquet » d'émissions spéciales “Coronavirus” comprenant Radiographies du Coronavirus, tout comme le feuilleton Les Aventures de Tintin, enregistrent chacun de 400 000 écoutes sur la 1ère quinzaine de confinement.

France Culture, créative et réactive durant la période inédite du confinement

France Culture ne cesse de déployer de nouveaux podcasts, émissions et chroniques afin d’informer, éduquer et divertir. De nombreuses initiatives ont été lancées :

· le dossier Radiographies du coronavirus où figurent plus d’une quinzaine de nouvelles chroniques et une sélection d’émissions avec les dernières avancées scientifiques, des analyses précises et le recul historique ou en sciences sociales pour comprendre le Covid-19 et ses enjeux, avec notamment la chronique scientifique quotidienne de Nicolas Martin

· les offres éducatives “Nation Apprenante” et “Écoutez, Révisez” à destination des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants avec de nombreuses émissions, podcasts et archives en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse

· La webradio Culture et Compagnie pour les patients affectés par l’épidémie COVID-19 avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,

· Une sélection de fictions jeunesse, pour tous les goûts et tous les âges. De Gatsby, le magnifique à Astérix, la Zizanie, en version sonore, laisser place à l’imaginaire avec "Les Aventures de Tintin" ... `

