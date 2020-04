PRESSE // #ImagineLaCultureDemain Nouveau dispositif éditorial sur France Culture

Le secteur culturel est très inquiet. De nombreux artistes viennent d’adresser une tribune au président de la République. Etouffant dans le confinement, durablement paralysé par les mesures de fermetures des salles, d’annulation des festivals, de suspensions sine die des tournages, de crise de l’édition, tous les métiers de la culture s’interrogent. Quel avenir pour le secteur culturel en France et quelle place pour la création aujourd’hui et demain ? La culture ne témoigne pas que pour la culture. Elle témoigne pour la société tout entière. France Culture s’engage et lance #ImagineLaCultureDemain.

Dès lundi 4 mai : nouvelle interview quotidienne #ImagineLa CultureDemain

A quoi pensent les artistes confinés ? Comment imaginent-ils leur pratique de demain, leur rapport au public, la place des productions numériques ? Comment pensent-ils, rêvent-ils le monde de demain, et singulièrement la place de la culture ? Arnaud Laporte, producteur de La Dispute et coordinateur des Masterclasses et de Culture Maison, donne la parole aux acteurs culturels dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de la scène, arts plastiques, architecture, musique, … #ImagineLaCultureDemain

Retrouvez cette nouvelle séquence dès le lundi 4 mai sur franceculture.fr et à partir du 11 mai dans Les Matins de Guillaume Erner.

“C’est la culture qui nous permet d’avoir une vision” déclarait sur France Culture Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène et directeur de Théâtre de la Ville de Paris et du Festival d’Automne. Il sera le 4 mai le premier invité d’Arnaud Laporte #ImagineLaCultureDemain, et demain 1er mai dans Les Matins de France Culture.

Vendredi 1er mai

7h-9h : Les Matins – Guillaume Erner

Comment imaginer la culture demain ?

Comment la politique du New Deal de F.D. Roosevelt a permis de limiter la crise de la culture après 1929 ? Guillaume Erner reçoit Frédéric Martel à 7h45, journaliste et producteur de Soft Power. A partir de 8h20, France Culture lance la réflexion sur la culture demain avec Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène et directeur du Théâtre de la Ville de Paris et du Festival d’Automne.

Le Temps du débat - Emmanuel Laurentin

Le coronavirus va-t-il nous éloigner de la culture ? - Emission du 30 avril

Avec Alexander Neef, directeur général de la Canadian Opera Company, à Toronto, futur directeur de l’opéra de Paris, Wajdi Mouawad, acteur, auteur, metteur en scène, directeur du théâtre de la Colline et Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Signes des temps - Marc Weitzmann

L'art en état d'exception- Emission du 26 avril

Comment parler de culture quand il n’y a plus de culture ? La situation est paradoxale. Après le terrorisme et la crise financière, mais de manière bien plus radicale encore, le Covid-19 achève d’instaurer pour notre nouveau siècle une tendance lourde à l'état d'exception, et à l’imprévisible.

Marc Weitzmann s'entretient avec Boris le Roy, écrivain et romancier, Anna Guilló, artiste plasticienne et professeure des universités à Aix-Marseille Université et Michel Orier, fondateur du Label Bleu, ancien directeur général de la création artistique au Ministère de la Culture, et actuellement directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France.

Appels à projets d’écriture, commandes d’œuvres originales, production de fictions inédites, dispositifs d’antenne... France Culture s’engage !

> Appel à projet France Culture et la SACD pour des fictions radiophoniques de 15 minutes sur le thème "Imagine le monde de demain". Lancé le vendredi 24 avril 2020.



> Fonds Podcasts Originaux France Culture et la SACD, appel à projets 2020 pour 5 séries feuilletonnantes et mini-séries. Lancé le jeudi 30 avril 2020.

> Des programmations dédiées : une semaine spéciale de La Grande Table d’Olivia Gesbert consacrée à la littérature internationale (du 11 au 15 mai), un weekend cinéma (du 15 au 17 mai) et une semaine de Grande Table dédiés au Festival de Cannes (du 18 au 22 mai).

> Une programmation hommage au Festival d’Avignon du 6 au 24 juillet de 20h à 22h.