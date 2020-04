PRESSE // Les Matins de France Culture par Guillaume Erner 7h-9h

L’état de la recherche et les problématiques éthiques, l’accès aux droits et aux services publics, le tour du monde du confinement, l’économie en temps de crise sanitaire mondiale... Les Matins de Guillaume Erner abordent chaque matin avec de grands invités et son équipe de journalistes et chroniqueurs, à distance, tous les enjeux de l’actualité.

/ Lundi 13 avril

Jacques Toubon, Défenseur des droits sur l'accès aux droits et aux services publics en cette période de crise, traçage numérique, conséquences du confinement sur nos libertés publiques....

/ Mardi 14 avril

Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) : Tour du monde des politiques de confinement : du Brésil, aux USA, en passant par le Royaume Uni, la Corée du Sud, l'Inde, l'Iran... et ce qu'elles révèlent de l'économie, de la politique, et de la société de ces pays

Et dès 8h30 : Focus sur la politique de confinement en Inde avec Vaiju Naravane , Correspondante à Paris pour l'Europe du quotidien national The Hindu, éditrice pour la littérature étrangère chez Albin Michel, intervenante spécialiste de l'Inde à HEC

/ Mercredi 15 avril

Jean Tirole (SR) Prix Nobel d'Economie, président honoraire de l’École d’économie de Toulouse (TSE), directeur scientifique de TSE-Partenariat à Toulouse, membre fondateur de l’Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST). Il est également professeur invité au MIT et directeur d'études cumulant à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Pour rappel, Les Matins accueillent les journaux de France Inter, conformément à la mutualisation des moyens de Radio France durant le confinement

7h00 : Journal (France Inter)

7h15 : Question du jour

7h25 : La chronique économique d'Anne-Laure Jumet

d'Anne-Laure Jumet 7h30 : Journal (France Inter)

7h40 : La Revue de presse internationale de Camille Magnard

de Camille Magnard 7h45 : Jean-Christophe Rufin (première partie)

8h00 : Journal (France Inter)

8h16 : Le Billet politique de Frédéric Says

de Frédéric Says 8h20 : Jean-Christophe Rufin (deuxième partie)

8h45 : La Transition (écologique) d’Hervé Gardette

(écologique) d’Hervé Gardette 8h50 : La Théorie (culturelle) de Mathilde Serrell

(culturelle) de Mathilde Serrell 8h55 : Radiographies du coronavirus par Nicolas Martin.

