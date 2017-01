Primaire, Macron, volcans et manchots empereurs : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Le changement, c’est pour maintenant ? Des idées en Hamon aux inspirations de Manuel Valls, les visions de la gauche ont animé les débats cette semaine. La primaire socialiste s’est aussi invitée à la table des citoyens lors des déjeuners de famille et a déployé parole des militants socialistes. A la fois proche et lointain, hors primaires, Emmanuel Macron a présenté ses propositions pour la culture : premier grand entretien politique de la campagne présidentielle dans Les Matins. Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

Droit des femmes. La loi Veil a 42 ans. Pourtant, l’avortement semble redevenu un objet politique dont il s’agirait de débattre. A travers cette remise en cause, se joue plus globalement la question de la place des femmes dans la société. Mais pourquoi reparle-t-on aujourd’hui de l’IVG ? (Dimanche et après, 45 min)

Restructuration. Trois mois après avoir été nommé PDG de Vivarte, Patrick Puy a annoncé le plan de restructuration de l'entreprise Vivarte. Cessions, plans de licenciement, réorganisation : les syndicats parlent d'un démantèlement injustifié. Il se voit lui comme “un sauveur”, comme il l’a confié à Marie Viennot. Alors, au final, s’agira-t-il de sauver l'entreprise ou de maximiser son bonus ? (Le Billet économique, 3 min)

Débattre, échanger, réfléchir. Les idées ont-elles du pouvoir ? Peut-on penser à l’échelle mondiale ? Les bonnes idées sont-elles contagieuses ? Trois séquences pour penser le monde contemporain dans ce Grand à Moudre spécial enregistré à l’occasion de la 2ème Nuit des idées. (Le Grain à moudre, 1h39 min)

APPRENDRE

Incandescent. Sur terre ou sous la mer, ce sont eux qui ont dessiné les continents, qui ont fait émerger des îles. Malgré leurs études, l'activité volcanique est extrêmement difficile à prévoir alors que les enjeux humains restent élevés. (La Méthode Scientifique, 59 min)

Quatre paysages. Derrière les cascades, les rivières et le belvédère du Parc des Buttes Chaumont, on remonte l’histoire jusqu’au Baron Haussmann sous le Second Empire. Une balade naturelle en plein cœur de Paris dans laquelle on croise petits et grands, visiteurs réguliers et occasionnels, sans oublier le maître de taï chi. (LSD, La série documentaire, 53 min)

Neuro-esthétique. Après cette émission, vous saurez (presque) tout des phénomènes neurologiques qui surviennent lorsque vous contemplez une oeuvre d'art ! Voyage dans l'histoire neurologique, jusqu'à l'Homo Sapiens. (Les Discussions du soir avec René Frydman, 44 min)

En rêve. En 1954, dans une causerie philosophique, Gaston Bachelard lui-même évoquait le rêve, l'image et l'imagination. 'Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides, nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandie en nous." (Les Nuits de France Culture,40 min)

(RE)DECOUVRIR

Filmer L'Empereur. Après La Marche de l’empereur, Luc Jacquet prépare un nouveau film sur le manchot empereur. “C’est une merveille de technologie naturelle l’empereur : en un pas, il est capable de se transformer, en une torpille.” Si le manchot empereur est capable de nager jusqu’à 600 mètres de profondeur, la caméra sous-marine l'a suivi jusqu’à 70m. Une exploration polaire et sous-marine. (La Grande Table, 27 min)

Aron Ottignon. Il n’aurait jamais dû jouer du piano. Son professeur jugeait que ses mains étaient trop petites… Depuis, il a fait ses gammes avec le jazzman Andrew Hill, joué avec Woodkid, et signé un tube pour Stromae. Matthieu Conquet nous fait découvrir les nouvelles variations inattendues de cet artiste globe-trotter. (L’actualité musicale, 5min)

Insecte perturbateur. Céleste mène une vie de famille paisible et une vie professionnelle rigoureuse, satisfaisante. Mais par un jour de forte chaleur, elle se rend compte qu’une mouche la suit, l’observe, l’assaille… jusqu’à l’angoisser prodigieusement. Sa vie méthodique en est bouleversée. Commence alors une quête originelle ! (La vie moderne, 6 min)

LA CITATION

La citation cette semaine est du réalisateur Avril Tembouret, qui a signé deux films documentaires - L’Histoire de la page 52 et Les Couleurs de la page 52 - sur la bande dessinée "Valérian" (Paso Doble, 20 min) :

"J’ai voulu filmer la temporalité du dessinateur de BD : qu’est-ce que c’est, chaque matin, depuis 50 ans, d'ouvrir la porte de son atelier, de s’asseoir devant une planche, d'affûter ses crayons et de se lancer devant la page blanche, pas à pas, seconde après seconde, heure après heure, et de construire une planche. Quels sont ce rythme et cette aventure intérieurs ?"

Pour finir, restons avec la bande dessinée, et notamment avec Gaston Lagaffe qui fête ses 60 ans au festival d’Angoulême ce week-end. Du gaffophone au mastigaston, le célèbre personnage de Franquin a à son actif bien plus d'inventions que n'importe quel champion du célèbre concours Lépine : petit tour d’horizon de ses folles inventions. Et excellent week-end à toutes et à tous !

Bon week-end à toutes et à tous !