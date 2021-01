Printemps arabe, exode urbain, Isabelle Huppert et Voltaire : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Il y a tout juste dix ans, nous avions les yeux rivés sur la Tunisie où aboutissait un mouvement de contestations populaires pour ensuite diffuser à des pays voisins. Dans le sillage tunisien, l'Égypte, la Syrie, la Libye, le Yémen, Bahreïn, mais aussi l'Algérie et le Maroc... ont vécu avec plus ou moins de succès leur Printemps arabe. Cette semaine d'anniversaire fut l'occasion de revenir avec l'intellectuelle Hélé Béji sur la genèse de cette révolte si grandissante qu'elle est devenue une révolution, et de faire le constat d'une décennie au terme de laquelle la victoire et les espoirs l'ont progressivement cédé à de multiples crises. Certes la révolution de Jasmin s'est aujourd'hui quelque peu flétrie, mais elle a laissé des traces indélébiles – des idées, des mots et des images, une véritable créativité littéraire, musicale et artistique - d'un combat mené par des femmes et des hommes pour la liberté. On se rappelle aussi, alors que les réseaux sociaux musèlent le futur ex président américain Donald Trump, la place inédite que fut la leur au sein du débat public. Si les avancées sont bien minces, l'héritage est présent et, à l'heure des bilans, on se demande surtout si la révolution n'est pas, finalement, toujours en cours. Bonnes écoutes. Nithya Paquiry

COMPRENDRE

• Crédits : Florian Pépellin (via wiki Commons)

Mise au vert. Depuis le premier confinement, les Français posent un regard nouveau sur leur lieu d’habitation. Les centres-villes, avec leurs petits appartements sans jardin, ont baissé dans leur estime. Va-t-on assister à leur désertification progressive ? (Entendez-vous l'éco ?, 58 min)

La loi du silence. Réclamée depuis des années par les associations de victimes au motif de la fréquence d'une amnésie traumatique, la prescription des crimes sexuels sur mineur.es est pourtant défendue par nombre de spécialistes du droit pénal. Pour quelles raisons ? (Le Temps du débat, 39 min)

Dry january ? "44% des jeunes de 17 ans ont été ivres en décembre", selon le docteur Marie Choquet. Du repas de famille à l’apéro-Zoom en passant par les fêtes entre amis, l'alcool est un casse-tête éducatif. Et alors que l'isolement et le stress engendrés par la pandémie peuvent aggraver les addictions, comment prévenir et éduquer ? (Être et savoir, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : Jacques PRAYER/Gamma-Rapho - Getty

Comédienne fétiche. Jouer, est-ce se dissoudre dans un rôle, ou se rapprocher de soi ? Dans sept films de Claude Chabrol, Isabelle Huppert a interprété des personnages féminins à la recherche d’un ailleurs. L'actrice explique comment cette collaboration lui a "donné l’occasion de creuser un territoire intime à l’intérieur du sien propre". (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Histoire de (s'a)musées. Au XIXe siècle, c’est l’abondance qui prime, quand les murs sont remplis du sol au plafond ! Dans les années 1970, l’exposition se fait idée. Dans les années 1980, elle se fait point de vue. Il existe bel et bien une histoire de l'art d'exposer. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Bon acteur. Le crocodile serait-il atteint du syndrome gusto-lacrymal décrit par le neurologiste Bogorad en 1928 ? Non. Au XVIe siècle, "pleurer des larmes de crocodile" faisait allusion à une légende où les crocodiles du Nil charmaient leurs proies en gémissant... avant de les manger. (Le Monde vivant, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Leemage/Corbis - Getty

Et les Lumières furent. Homme de lettres, féru de théâtre, de romans, de vers ; familier des salons littéraires, séducteur, amoureux… Voltaire fut surtout cet esprit libre et lumineux, à l’ironie bienfaitrice. (La Compagnie des œuvres, 4 x 58min)

The Kid(s). A la différence des héros contemporains, "Charlot est un super-héros sans attirail pyrotechnique, n'ayant d'autre ressource que ses mains, sa badine, son intelligence et sa vitesse" explique Carole Desbarats. L'historienne revient sur l'importance de l'œuvre de Chaplin pour les enfants d'aujourd'hui. (Affaire en cours, 8 min)

Bulles de réflexion. Pourquoi existe-t-il des religions, pourquoi les gens sont-ils croyants, tolérants, fanatiques ? Entretien avec le dessinateur Joseph Béhé, et l'anthropologue et chercheur Pascal Boyer, à propos de _Et l'homme créa les Dieux_, BD qui met en scène des amis de longue date accueillant un anthropologue dont le sujet de recherche est la religion. (Le Réveil culturel, 22 min)

LA CITATION

Cette semaine, Marie Ndiaye, était l'invitée de Par les temps qui courent à l'occasion de la parution de son dernier roman La Vengeance m’appartient aux éditions Gallimard. Au micro de Marie Richeux, l'écrivaine se confiait sur ses espoirs quant à la conception d'un roman :

Dans l’art romanesque, j’attends que l’écriture, que le style littéraire quel qu’il soit, transforme de petites histoires, pour certaines peu intéressantes ou d’une horreur qui pourrait être repoussante, comme celle qu’il y a dans ce livre, en quelque chose qui les dépasse largement, et qu’il puisse transformer des personnages en figures mythiques.

Avant de se quitter, livrons-nous à une Expérience inédite (58 min), celle d'être un arbre. C'est ce qui a été proposé dans Radio arbres, émission animée en direct par des plantes, pour des plantes... Voilà de quoi ne pas végéter ! À la semaine prochaine !