C'est l'été sur France Culture, découvrez notre nouvelle grille des programmes 2019

Programmatique ! La culture est un signe des temps. Cet été, à travers nos grandes traversées documentaires, nos feuilletons de fiction, nos séries de connaissances, un journal d’expédition scientifique, des récits musicaux, France Culture traversera le temps et l’espace pour aller sonder les reins et les cœurs de l’époque, de ses rêves, de ses démons, de ses paradoxes, de ses mystères. La culture est un signe des temps. Nous avons convoqué tous les arcs de l’art radiophonique pour offrir en juillet et en août des émissions exceptionnelles en matière de création, de savoirs, d’idées. Nous avons invité de toutes nouvelles voix à l’antenne, des écrivains en particulier : Simonetta Greggio, Erik Orsenna, Philippe Vasset ... Nous rythmerons les journées avec les grands rendez vous d’information, et d’actualités culturelles. Et par le podcast, nous proposerons de grandes séries dans tous les domaines, disponibles pour chacun.e, là et quand il / elle a envie d’écouter. La culture est un signe des temps. En septembre 1929, Virginia Woolf publiait A room of one’s own (Un lieu pour soi). Dans cet essai, l’immense écrivaine appuie son argumentation féministe sur l’exemple de la soeur de Shakespeare. Si Shakespeare avait eu une soeur, expose-t-elle en substance, elle n’aurait pas pu écrire d’oeuvre dès lors qu’elle n’avait pas de lieu à soi (ni de temps à soi, etc …). Virginia Woolf est l’objet d’un des portraits de l’été. Disons que, dans notre esprit, c’est programmatique.

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture