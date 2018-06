Découvrez la programmation d'été de France Culture 2018 !

France Culture, la liberté, le temps, le plaisir, tout l’été.

De la liberté pour choisir, du temps pour écouter, du plaisir pour le rêve. Cet été, France Culture vous propose des programmes à toute heure et en tous lieux grâce à une offre déclinée sur tous les canaux de diffusion. De la liberté et du temps. Du temps pour des Grandes traversées documentaires consacrées à cinq portraits exceptionnels de figures remarquables : Mohamed Ali, Jeanne d’Arc, Sigmund Freud, Alan Turing, Simone Veil. Du temps pour la création : 40 artistes majeurs dévoilent les coulisses de leur art dans la saison 2 de la collection des Masterclasses de France Culture. Du temps pour découvrir ou retrouver une nouvelle manière d’engager les idées et de dévoiler des auteurs qui nous aident aujourd’hui à comprendre le monde : Avoir raison avec … Le Comte de Saint-Simon, Françoise Héritier, Jules Michelet, Georges Bernanos, Lou Andreas-Salomé, Claude Lévi-Strauss et Alexandre Soljenitsyne.

Du temps et des mots. Des mots écrits par des amoureux de la langue, de l’amour et du courage ; de l’adaptation en spectacle de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès à l’interprétation de Gatsby … Asli Erdogan, Elfriede Jelinek, Ovide, un hommage à Mathieu Riboulet avec Patrick Boucheron, des auteurs et des textes portés par de puissants comédiens et musiciens en public au Musée Calvet lors du Festival d’Avignon avec notamment Isabelle Adjani, Sami Frey, Lambert Wilson ou Sofiane. Des mots aussi pour débattre à Montpellier dans la cour Soulages du Rectorat pour les Rencontres de Pétrarque sur le thème « 2018 : Hommes-Femmes, des lendemains qui changent ». Et le plaisir bien sûr. Plaisir de découvrir de nouvelles voix de France Culture pour l’été : Nathalie Azoulai, Fabrice Midal, Alain Prochiantz.

Les magazines d’actualité et de culture seront en direct, en semaine comme le week-end : Olivia Gesbert et Julie Gacon prennent le micro des Matins d’été avec la rédaction, et des voix connues comme nouvelles dans La Grande Table d’été, Du Grain à Moudre d’été et Le Magazine du week-end.

Plaisir de prendre le temps, en toute liberté… avec France Culture sous toutes ses formes : en direct, en réécoute sur le site, en podcast, en vidéo, en Papiers, dont nous publions un nouveau numéro, avec un grand dossier consacré aux paysages … Liberté, temps et plaisir pour traverser l’été avec France Culture !

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture