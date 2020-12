Programmation spéciale Noël

Et si on finissait l’année en parlant d’amour ? « L’amour au temps de la pandémie », c’est le dossier central du nouveau numéro de Papiers, la revue de France Culture. S’il y a un moment pour parler d’amour ou de passions, c’est bien maintenant au terme d’une année bien éprouvante. Diffusant de l’espoir, de l’énergie et de la créativité, voici une grille de Noël faite sur mesure pour clore 2020.

Et toujours, retrouvez Les Matins de France Culture, les journaux de la rédaction habituels, nos magazines d’actualité et de culture, en semaine comme chaque week-end, nos documentaires et nos fictions. Avec la surprise, ici et là, de voix nouvelles le temps de quelques congés bien mérités.

Morceaux choisis :

Nouveau podcast / Je ne serais pas arrivée là si

Dès le 17 décembre

Amélie Nothomb, Angélique Kidjo, Christiane Taubira, Nina Bouraoui, Shirin Ebadi, Virginie Despentes, Gisèle Halimi : toutes ont imposé leur voix dans un monde dont les règles sont forgées par les hommes, et toutes ont à cœur de partager cette expérience.

Produit pas France Culture, sur une idée originale de Judith Henry, à partir d’une série d’entretiens réalisés par Annick Cojean publiés dans le journal Le Monde et en partie aux Editions Grasset. Réalisation sonore et radiophonique : Juliette Heymann, choix des textes Annick Cojean et Judith Henry qui signe la mise en scène. Lectures : Julie Gayet et Judith Henry.

A (re)découvrir : Raphael Enthoven, André Brahic, Michel Pastoureau….

Raphael Enthoven / Les philosophes amoureux

Du 28 décembre au 1er janvier de 21h à 22h Diffusion du cycle de rencontres autour des philosophes amoureux et de leur correspondance (2012, Théâtre de l’Odéon-Théâtre de l’Europe). L’enjeu n’est pas de réduire un système à la petite histoire d’un cœur, mais de montrer comment l’amour, pour le meilleur, est toujours au principe de la pensée.

De Raphael Enthoven, réalisation : François Caunac

André Brahic / Dernières nouvelles de l’univers Du 28 décembre au 1er janvier de 16h à 17h Plongée au cœur de l'immensité et de la complexité de notre Univers avec l’astrophysicien André Brahic pour appréhender la Troisième Grande Révolution dans la connaissance du ciel après la période de la Grèce Antique et celle de la Renaissance Scientifique. Diffusé en 2013.

De André Brahic, réalisation : Angélique Tibau

Michel Pastoureau / Les animaux ont aussi leur histoire Du 28 décembre au 1er janvier de 9h05 à 10h

Boires et déboires de huit animaux (le cochon, l'ours, la baleine, le coq, la licorne, le corbeau, le loup et le renard) contés en 2015 par l’historien Michel Pastoureau à travers de grands récits de l'histoire sociale, culturelle, religieuse et symbolique de notre civilisation.

De Michel Pastoureau et Mathilde Wagman, réalisation : Anne Perez

Les fictions de France Culture

Pierre Dac / Soirée hommage avec Mauvais genres et la Fiction Samedi 26 Décembre 2020 de 21h00 à minuit

Emission spéciale de Mauvais genres de François Angelier qui reçoit Anne-Hélène Hoog et Jacques Pessis et diffusion de Malheur aux Barbus de Pierre Dac et Francis Blanche.

21h-21h30 : origines et jeunesse de Pierre Dac marquée par la Première Guerre Mondiale, sa carrière de chansonnier et son engagement dans la France Libre

21h30 -22h30 : diffusion de Malheur aux barbus

22h30-23h : activités radiophoniques de Pierre Dac

23h-00h : diffusion de Malheur aux barbus

Malheur aux barbus Des centaines de barbus enlevés par Edmond Furax, un aventurier sans scrupule qui veut devenir maître du monde ! Voyage aux quatre coins du monde, dans l’espace et dans le temps. Epopée radiophonique loufoque, enregistrée par France Culture en 2013, dans la tradition des grands romans populaires.

Partie 1 : textes choisis par Jacques Pessis, réalisation Cédric Aussir, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Bruitages Patrick Martinache, prise de son Eric Boisset, Clothilde Thomas, assistante à la réalisation Cécile Laffon.

Avec : Damien Houssier, Grégoire Oestermann, Olivier Broche, Gilles Privat, Jean-Claude Leguay, Marina Golovine, Christophe Brault, Judith Henry, Laurent Ferraro, Philippe Laudenbach, Antoine Gouy, Emeline Bayart, Xavier Brossard, Brigitte Faure, Franck Molinaro

Dimanche 27 décembre 2020 de 20 h à 22 h Malheur aux Barbus de Pierre Dac et Francis Blanche

Partie 2 : textes choisis par Jacques Pessis, réalisation Cédric Aussir, conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitages : Patrick Martinache assisté d'Elodie Fiat, prise de son : Eric Boisset, Clotilde Thomas, Marie Jaworski, assistante à la réalisation : Cécile Laffon.

Avec : Damien Houssier, Marina Golovine, Gilles Privat, Simon Bakhouche, Grégoire Oestermann, Olivier Broche, Christophe Brault, Chloé Réjon, Emeline Bayart, Antoine Gouy, Laurent Ferraro, Philippe Laudenbach, Xavier Brossard, Brigitte Faure et Franck Molinaro

Malheur aux barbus – Signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche est publié aux éditions Omnibus. Théophile Gautier / Le Capitaine Fracasse Du Lundi 21 Décembre 2020 au 01 Janvier 2021

Feuilleton en 10 épisodes (1991)

Au 17e siècle, sous le règne de Louis XIII, le jeune baron de Sigognac se morfond dans le manoir de ses ancêtres. Un soir, une troupe de comédiens lui demande l’hospitalité. Charmé par Isabelle, l’ingénue de la troupe, Sigognac décide de partir avec les comédiens.

Adaptateur Serge Martel, réalisation Claude Chebel et Evelyne Frémy, musique originale Pierre Max Dubois. Bruitages : Alain Platiau, chef opérateur du son : Pierre Minne, collaboration technique : Serge Ristic, assistante à la réalisation : Marie-Rose Derouet.

Avec : Eric Dufay, Isabelle Duby, Angelo Bardi, Fred Personne, Jean Noël Sissia, Bernard Bouillon, Gaétan Jor, Francine Bouffard, Jacqueline Parent, Anne Rousselet, François Chaumette

A (s’)offrir

Livre-CD « Moby Dick » enregistrement du concert-fiction et récit illustré

Embarquez pour une immersion sonore et visuelle extraordinaire grâce aux comédiens, aux bruiteurs, et aux musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Debora Waldman, mis en musique par Fabien Waksman. D’après le roman d’Hermann Melville librement adapté par Stéphane Michaka, réalisation Cédric Aussir.

Le jeu France Culture. Prenez l'antenne !

Un jeu de société des éditions Gründ avec France Culture

Plus de 600 questions autour de 6 catégories : histoire, littérature, patrimoine, débats et idées, sciences, planète et environnement. Chaque bonne réponse ou chaque défi relevé permet de garder l’antenne et d’avancer sur le plateau qui symbolise une journée de radio

Vinylbook : Aux Sources du Funk et Aux Sources du Hip-Hop

• Crédits : Radio France

« Aux sources de… » c’est un vinyle et un livret de 28 pages illustrées pour découvrir les racines de mouvements musicaux majeurs grâce à une playlist originale et un récit sur-mesure signé Amaury Chardeau (Juke-Box, une histoire en musique le dimanche à 15h sur France Culture et en réécoute surfranceculture.fr et l'appli Radio France.

PAPIERS n°35L’amour au temps de la pandémie

• Crédits : Radio France

Au sommaire, un grand dossier sur l’amour au temps de la pandémie. Confinés ou à distance, comment se rencontrer et s’aimer ? Quelques réponses avec William Shakespeare, Franz Kafka ou Vladimir Jankélévitch, ainsi qu’à travers des témoignages contemporains.

Également, une réflexion portée par des professeurs sur l’enseignement du fait religieux à l’école et une analyse par François Hartog sur notre nouveau rapport au temps.

À découvrir également : des histoires d’animaux connus et méconnus ; un voyage aux origines de l’espèce humaine ; de grands entretiens avec Boris Charmatz, connu et reconnu pour son approche radicale de la danse, et la retranscription de l’entretien À voix nue avec Enki Bilal. Le portfolio de ce numéro est signé Nadia Bseiso du « Croissant infertile », entre le Tigre et l’Euphrat