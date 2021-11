Proust, une reine, Alice Guy et un nouveau pronom dans le dictionnaire : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Le 18 novembre 1822 s’éteignait Marcel Proust. Quelques mois plus tôt, il avait annoncé à Céleste Albaret, sa gouvernante, qu’il venait de mettre le mot "fin" à son grand œuvre, A la recherche du temps perdu, et lui faisait cette confidence : "Maintenant je peux mourir". 99 ans plus tard, et pour inaugurer cette année de célébration proustienne, France Culture a souhaité rendre un hommage original à l’écrivain par le biais de Proust, le podcast, une proposition qui agrégera pendant 12 mois nos différentes émissions produites sur le sujet. De la littérature à la géographie, de la stylistique à la gastronomie, de la médecine à la diplomatie, de l’homosexualité au sublime amour de Swann pour Odette, de sa réception à l'étranger à ses différentes adaptations cinématographiques, de ses personnages emblématiques aux sujets nouveaux qu’il a apportés à la fiction et, de là, aux territoires de la pensée, Proust nous parle, aujourd’hui plus que jamais. Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

COMPRENDRE

• Crédits : John Thys - AFP

Les lanceurs d'alerte. Pour qu'ils ne soient pas les victimes faciles d'organisations toutes-puissantes, ils font l’objet d’un projet de loi présenté cette semaine à l’Assemblée nationale qui vise à renforcer leur statut juridique. De Julian Assange à Frances Haugen en passant par Irène Frachon, quelle place les lanceurs d’alerte ont-ils dans nos sociétés ? Et comment la loi peut-elle garantir leur protection ? (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

L'éco-anxiété. Crises d'angoisse, épisodes dépressifs, difficulté à se projeter dans l'avenir, l'éco-anxiété (appelée aussi solastalgie) prend diverses formes selon les individus qui l'éprouvent. Mais quoi qu'il en soit, elle est un mal qui gagne du terrain à mesure que se multiplient mégafeux, inondations, tempêtes, canicules et autres signes visibles du réchauffement climatique. Comment comprendre ce symptôme si emblématique de notre époque ? (Sous les radars, 28 min)

L'écriture inclusive. Lle pronom "iel" vient de faire son entrée dans le dictionnaire, déclenchant une polémique. Pour tout savoir de lui, de son origine à la façon dont on doit le conjuguer, si on décide de s'en saisir, une petit point de grammaire s'impose. (Affaires en cours, 6 min)

APPRENDRE

• Crédits : duncan1890 - Getty

A voir le monde à travers les yeux d'une reine. Après la mort de son père Henri VIII, roi bâtisseur et guerrier, Elisabeth Tudor hérite en 1558 d'une Angleterre en pleine crise financière. Focus sur une des personnalités historiques qui suscitent le plus de passions, et qui loin d'incarner un "âge d'or" en Angleterre, se révèle avoir été une femme politique aux prises avec un moment de grandes difficultés sociales, entre montée des inégalités et inflation. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

A se connaître soi-même. Arthur Schopenhauer, LE philosophe pessimiste par excellence, qui considérait le monde comme fondamentalement mauvais, a malgré tout essayé de se donner les moyens d'y survivre… non sans succès puisque l'auteur du Monde comme volonté et comme représentation a atteint l'âge de 72 ans. Comment ? La réponse se trouve peut-être dans ce petit essai, mi-journal intime, mi-recueil de notes éparses, intitulé L'Art de se connaître soi-même. (Les Chemins de la philo, 58 min)

A mesurer le temps. Quels sont les instruments utilisés depuis des millénaires pour mesurer le temps, les durées, l’écoulement des jours, des mois ? Comment a-t-on su exploiter les phénomènes naturels, célestes, solaires à cette fin ? Mesurer le temps, est-ce nécessairement le spatialiser ? (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Apeda Studio New York via Wikimedia Commons

Alice Guy. Premier film de fiction, premier péplum, premier making-of... la réalisatrice Alice Guy (1873-1968) est à l'initiative de nombreuses innovations dans l'histoire du cinéma. Entre 1902 et 1917, elle filme des danses serpentines, des scènes de la Commune de Paris, et même la vie de Jésus, ce qui n'a pas empêché l'œuvre de cette pionnière de tomber dans l'oubli pendant plusieurs décennies, d'être progressivement redécouverte à partir des années 1960. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Riad Sattouf et Vincent Lacoste. En 2009, Les Beaux gosses révèle un acteur de 16 ans devenu depuis la coqueluche du cinéma français. Douze ans - et un million de spectateurs - plus tard, Riad Sattouf décide de raconter l’histoire de leur rencontre, et l’aventure que constitua pour l’un comme pour l’autre le tournage de ce film, en s’appuyant sur leurs souvenirs respectifs. (Par les temps qui courent, 43 min)

Georges Bernanos. Antisémite, royaliste se réclamant d'un "catholicisme sanguin et médiéval", farouche adversaire du régime de Vichy et pourtant favorable au fascisme, Georges Bernanos (1888-1948) était un intellectuel pétri de contradictions. Une émission pour approcher les nombreux paradoxes qui ont fait de l'auteur de Sous le soleil de Satan et du Journal d'un curé de campagne cette figure hautement controversée de la littérature française. (Sans oser le demander, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation rend hommage à Etel Adnan, peintre et poétesse libanaise disparue à Paris le 14 novembre dernier. En 2015, au micro d'Alain Kruger, Etel Adnan racontait le rituel qui accompagnait le jour de l’An dans sa famille, dans le Beyrouth des années 1930 où elle avait grandi.

Comme tous les Grecs de Smyrne, ma mère était très superstitieuse. Le matin du 1er janvier, il fallait commencer la journée en allant toujours à droite. En sortant de la maison, on crachait trois fois et on disait "Je crache l’année qui s’en va et je fais face à une nouvelle année heureuse" et on allait à l’église orthodoxe. Si elle se trouvait à gauche, on faisait le tour du quartier par la droite, puis on y entrait, du pied droit. Parce que ce jour-là, il ne fallait pas dépenser d’argent sinon on allait se ruiner, ma mère avait pris soin d'acheter des grenades la veille. En rentrant à la maison - du pied droit toujours - on jetait la grenade par terre dans l’entrée en disant : "Comme cette grenade est pleine de petits grains, ma maison sera pleine de prospérité." Ensuite, il ne fallait surtout pas manger la grenade en entier parce que cela signifiait qu’on allait manger toute sa fortune.

Cette session hebdomadaire se termine ici. Nous vous laissons avec une question vertigineuse : mais qu'est-ce qui peut bien pousser les gens, depuis que ce type de lieu existe, à laisser des graffiti sur les murs des toilettes ? Très bon week-end, on se retrouve samedi prochain.