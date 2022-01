Quatre Brontë, 9 cercles de l'Enfer, des millions de NFT et la passion des maths : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : une colline balayée par les vents et une fratrie d'écrivains singulière, la réintroduction des grands herbivores en Sibérie, une histoire du contrôle social de la sexualité (de la Rome antique à l'invention de la sexologie), et une rencontre avec un mathématicien qui proclame que sa discipline est la science de l'imagination. Et désormais, avec cette nouvelle formule de la Session de rattrapage, un bouton pour retrouver tous les programmes de cette sélection en un clic dans l'application Radio France. Bonnes écoutes ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : les Brontë ou l'étonnante fécondité littéraire d'un confinement choisi

Se plonger dans la lecture (ou l'écoute 🎧) des œuvres de Charlotte, d'Emily, d'Anne ou de Branwell Brontë est une expérience exaltante. Mais se pencher sur la vie de cette fratrie singulière, entre autarcie volontaire dans le presbytère de Haworth, et participation passionnée au monde par la littérature, permet aussi de saisir un moment crucial de l'histoire de la Grande-Bretagne, de parcourir les causes et les combats qui traversent ce pays, ainsi que les aspirations mystiques qui le travaillent dans la première moitié du XIXe siècle.

Quel mystère cache la famille Brontë ? 🔗 Comment naît une famille d'artistes ? (Sans oser le demander, 58 min)

Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, adaptation radiophonique 🔗(Un feuilleton de 10 épisodes de 28 min)

Jane Eyre de Charlotte Brontë, adaptation radiophonique 🔗 (Un feuilleton de 10 épisodes de 24 min)

C'est dans l'actu

📌Le covid est-il en train d'épuiser l'école ? Après deux ans d'épidémie et un variant galopant, le covid abîme le temps de l’école avec les absences d’élèves, de professeurs, et des protocoles qui eux aussi grignotent le temps dédié à l'enseignement. Ces heures perdues se rattraperont-t-elles ? Dans quel état notre système scolaire va-t-il sortir de cette crise ? (Etre et savoir, 57 min)

📌 La sclérose en plaques est-elle liée à un virus ? Des chercheurs américains viennent d'établir un lien entre la survenue de la sclérose en plaques et la présence du virus d'Epstein-Barr. Pour les 2,8 millions de personnes atteintes par cette maladie dans le monde - parmi lesquelles 110 000 en France - c’est une découverte de première importance. (La Question du jour, 9 min)

📌Les NFT sont-ils une bonne nouvelle pour les artistes ? Actifs numériques liés à des œuvres (images fixes, vidéos, musiques) garanties par la technologie blockchain, les NFT se sont emparés du monde de l'art. En décembre dernier, à la foire Art Basel de Miami, une œuvre numérique de l'artiste Beeple s'est ainsi vendue à 69,3 millions de dollars. Une émissions pour comprendre (enfin) ce que sont ces "jetons non fongibles" et comment ils bouleversent le marché de l'art contemporain. (Le Temps du débat, 37 min)

📌Universités : un modèle économique au cœur du débat. Dans un contexte de massification de l’accès à l’enseignement supérieur, et alors que la question de l'efficacité de celui-ci est un enjeu professionnel majeur pour la population étudiante, la question des moyens alloués aux universités françaises constitue une question politique fondamentale. (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

Deux missions impossibles... pour 2022 💪

1️⃣ Se repérer dans les 9 cercles de l'Enfer. Suivre le narrateur de la "Divine Comédie" (1308-1321) dans son voyage "dantesque" de l'Enfer jusqu'au paradis permet-il enfin de voir le bout du tunnel ? Passées les portes, on croise des damnés, des amoureux, Ulysse, Satan et finalement plus de glace que de flammes.

🔗Dante, bienvenue en Enfer (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

2️⃣ Réintroduire le bison en Sibérie. En Iakoutie, nord-est de la Russie, dans une réserve naturelle de 14 000 hectares, deux scientifiques tentent de réintroduire une partie de la faune sauvage qui pâturait là à l’âge de glace, il y 15 000 ans, en l’adaptant aux conditions climatiques actuelles : celles de l’une des zones de taïga les plus froides du monde.

🔗La réintroduction des grands herbivores en Sibérie (Et maintenant, 5 min)

Une rencontre : David Bessis, mathématicien sensible

Non, les mathématiques ne sont pas réservées à certaines configurations cérébrales. Ce n'est que la première des idées reçues que le mathématicien David Bessis s'applique à déconstruire. Pour l'auteur de "Mathematica. Une aventure au cœur de nous-mêmes", les mathématiques sont avant tout une expérience physique, qui, loin d'être inféodées au seul raisonnement logique, relèvent d'abord du plaisir charnel de manipuler des objets.

🔗Pour une approche sensible des mathématiques (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

Il est temps...

Vous avez 6 minutes...

📌Le jeu vidéo, mieux que la méditation ? Finis les combat contre les zombies ou la course pour échapper à la police. Dans un jeu où il ne se passe quasi rien, le joueur entend un appel irrésistible à la contemplation. Inspirez, expirez... jouez ? (Affaires en cours, 6 min)

Vous avez 30 minutes...

📌Avoir 20 ans à Beyrouth en 1980. Réalisateurs et plasticiens franco-libanais, Khalil Joreige et Joana Hadjithomas ouvrent la boîte à mémoire de leurs parents et de leurs proches avec "Memory Box", un film sur le quotidien d'une adolescente à Beyrouth en pleine guerre civile. Mais aussi sur l'exil d'une partie de la jeunesse libanaise, et sur ses souvenirs. (La Grande Table culture, 27 min)

Vous avez 4 heures...

📌 Histoire de la sexualité, entre plaisir et normes sociales. De la pornographie qui s'exprime sur les murs de Pompéi à l'Eglise catholique qui fait de la chair un péché, en passant par le regard porté sur le libertinage au XVIIIe siècle, comment les sociétés ont-elles tenté de réglementer, d'encadrer, de normer les pratiques sexuelles et la question du désir, notamment féminin ? (Le Cours de l'histoire, 4 x 51 min)

Et ne nous quittons pas sans s'offrir le privilège de prendre un cours particulier de dessin avec Catherine Meurisse, au détour duquel l'illustratrice évoque sa quête du beau et son rapport à la bande-dessinée, un art dans lequel elle voit le lieu suprême d'exercice de sa liberté.

Bon week-end et à la semaine prochaine !