🏆 Record absolu de podcasts téléchargés

🎧 Record absolu 23,5 millions de podcasts tĂ©lĂ©chargĂ©s soit + 35 % en un an (Mai 2018)

France Culture poursuit son dĂ©veloppement sur son offre en ligne. First, natif, bouquets ou rĂ©Ă©coute, l’offre de podcasts de France Culture continue de battre des records et atteint en mai 2018 : 23,5 millions de podcasts tĂ©lĂ©chargĂ©s.

France Culture signe ainsi, en un an, une hausse de 35% en un an.

La libertĂ© d’écoute que procure le podcast continue Ă porter les Ă©missions d’actualitĂ©s, d’idĂ©es et de dĂ©bats en direct comme L’invitĂ© des Matins de Guillaume Erner (745 000 podcasts) ou Du Grain Ă moudre d’HervĂ© Gardette (814 000 podcasts) ; les Ă©missions de savoirs, de documentaires et les archives sont toujours aussi plĂ©biscitĂ©es ainsi La fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin (1 500 000 podcasts) et La mĂ©thode scientifique par Nicolas Martin (1 5 000 podcasts).

Prescriptrice et innovante sur les podcasts natifs, France Culture continue d’enrichir sa proposition et de rencontrer des succĂšs d’audience :Â

Superfail atteint prÚs de 50 000 téléchargements par mois, 48 200 en mai

L’incroyable expĂ©dition de Corentin TrĂ©guier prĂšs de 90 000 tĂ©lĂ©chargement en 2 mois.

Mai 2018/ MĂ©dimatrie-eStat