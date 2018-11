Record Historique : 319 000 nouveaux auditeurs en 1 an !

Une audience cumulée de 2,8 % en semaine, soit 1 506 000 auditeurs quotidiens, France Culture bat un record absolu depuis sa création avec 319 000 nouveaux auditeurs en 1 an (+ 0,6 point vs septembre-octobre 2017). Pour la première fois, France Culture rassemble plus de 1,5 million auditeurs quotidiens soit une progression de + 27%. La part d’audience de 2,1 % progresse de 0,4 % en 1 an.

Médiamétrie, septembre-octobre 2018 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

C’est avec une grande joie et une immense fierté que je reçois ces résultats.

L’audience de France Culture atteint un score historique à 2,8 % d’audience cumulée, une grande première depuis la naissance de la station. La progression de la chaine est tout aussi exceptionnelle, avec plus de 0,6 point en un an. Ces résultats viennent couronner la force de notre ligne éditoriale, consolidée dans notre grille de rentrée. C’est aussi la validation de notre stratégie de développement : France Culture est pleinement engagée dans la transformation numérique de l’écoute de la radio. Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

CES CHIFFRES D’AUDIENCE SONT CONFORTES PAR NOS RÉSULTATS NUMÉRIQUES (octobre 2018)

23,4 millions de podcasts téléchargés (E-stat Médiamétrie octobre 2018)

9 millions de visites tous supports (ACPM /OJD)

4,3 millions de vidéos vues sur Facebook, Twitter et YouTube

1,5 million de fans sur Facebook

585 000 followers sur Twitter