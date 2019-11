Records absolus pour France Culture - Radio & Numérique

France Culture franchit pour la première fois la barre des 1,6 million d’auditeurs.

Elle bat ainsi un record absolu depuis sa création avec 95 000 nouveaux auditeurs en 1 an

(+ 0,1 point vs septembre-octobre 2018), soit 1,601 000 auditeurs, une progression de 6%.

La part d’audience de 2,4 % progresse de 0,3 point en 1 an. C’est également un record.

La durée d’écoute est de 103 minutes soit 2 minutes de plus que l’an dernier.

CES CHIFFRES D’AUDIENCE SONT CONFORTES PAR DES RECORDS NUMÉRIQUES (octobre 2019)

31,4 millions d'écoutes à la demande +18% en un an

13,1 millions de visites tous supports (ACPM /OJD) +43% en un an

Visiteurs Uniques 3,3 millions d'internautes en septembre sur site/appli. +47% en un an pour En moyenne, 611 000 internautes en jour moyen en septembre.

8,8 millions de vidéos vues x2 en un an

7,3 millions d'écoutes Live +26% en un an

1,6 million de fans sur Facebook

638 000 followers sur Twitter

France Culture : Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.

Résultats Médiamétrie septembre-octobre 2019