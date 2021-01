Records d'audiences pour France Culture

3.2% d'Audience Cumulée , soit 0.2 point en un an

1 721 000 auditeurs par jour , soit 96 000 en un an

2.7% de PDA, soit 0.6 point en un an

Les auditeurs, toujours plus nombreux, écoutent de plus en plus longtemps les émissions et programmes : 109 minutes par auditeur et par jour, soit un gain de 18 minutes en un an

"Ces nouveaux records pour France Culture confirment la force de notre offre. Radio grand public des savoirs, des idées et de la création, nous contribuons activement à la compréhension de l'actualité et à la transmission de la connaissance, pour tous et notamment pour les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Et nous en sommes très fiers." Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Les Matins de Guillaume Erner continuent d'augmenter leur audience avec 50 000 auditeurs sur un an et réalise sa meilleure part d’audience historique avec 2.7%.

Toutes les émissions de la chaîne sont en forte progression et signent de nouveaux records tels que :

Cultures Monde avec 408 000 auditeurs (soit 117 000 nouveaux auditeurs, 40%)

Les Chemins de la philosophie avec 378 000 auditeurs (soit 95 000 nouveaux auditeurs, 34%)

et La Grande table rassemble 588 000 auditeurs chaque jour (soit 137 000 nouveaux auditeurs, 30%).

France Culture réalise également des records historiques sur le numérique, avec :