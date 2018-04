🏆 Records numériques pour France Culture - 23,1 millions de Podcasts téléchargés

Pour la première fois, France Culture franchit la barre des 23,1 millions de podcasts téléchargés en un mois (mars 2018), un record absolu.

France Culture signe ainsi, en un an, une hausse de 38% et de 6% sur un mois.

Les émissions d’actualités, d’idées et de débats en direct attirent de plus en plus de publics : L’invité des Matins par Guillaume Erner (699 470 podcasts), La Grande table par Olivia Gesbert (465 070 podcasts) ou Du Grain à moudre par Hervé Gardette (735 550 podcasts).

Les émissions de savoirs, de documentaires et les archives sont de plus en plus plébiscitées : Les chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth (3 074 231 podcasts), Les pieds sur terre par Sonia Kronlund (1 617 567 podcasts), Les nuits de France Culture par Philippe Garbit (1 522 255 podcasts), La fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin (1 430 528 podcasts), La méthode scientifique par Nicolas Martin (1 416 161 podcasts).

Le format podcast est un formidable moyen d’écoute pour les amateurs de fiction. La Fiction/Le feuilleton atteint, en mars 2018, 718 680 téléchargements.

France Culture poursuit son développement d’offres numériques et enrichit ses propositions avec, notamment, l’importance croissante des nouveaux bouquets de podcasts thématiques : l’actu des idées, culture en direct, les journaux de France Culture, l’international et France Culture physique.

Ces bons chiffres valident la stratégie numérique de France Culture, le média global des idées, des savoirs et de la création et nous encourage à poursuivre le développement de nos offres innovantes. Deux nouveaux programmes vont être lancés prochainement : Les idées claires, le podcast de France Culture et France Info et le deuxième podcast natif Fiction, lauréat du fonds France Culture SACD, L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo (fin avril 2018).

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

D’autres chiffres numériques parlent d’eux-mêmes (mars 2018)

/ 🏆 Record avec les 8,4 millions de visites tous supports

/ 1,4 million de fans sur Facebook

/ 570 000 followers sur Twitter