Réfugiés, combats de femmes, Molière et Pier Paolo Pasolini : la Session de rattrapage

Au menu de cette Session de rattrapage : un 8 mars qui a permis de revenir sur les combats pour les droits des femmes comme sur l'implication de celles-ci dans les conflits armés, de la Colombie au Nigéria en passant par la Syrie. Mais aussi l'actualité de la guerre en Ukraine, et ses répercussions dans toute l'Europe, entre effets des sanctions économiques adoptées à l'encontre de la Russie et afflux massif de réfugiés. Une rencontre avec le philosophe Slavoj Žižek et une sélection d'archives consacrées à Pier Paolo Pasolini à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇 Bonnes écoutes ! Céline Leclère

C'est dans l'actu : la guerre en Ukraine 🇺🇦

• Crédits : Sven Hoppe/Picture alliance - Getty

🇺🇦 10 min pour faire le point. Chaque jour, Grégory Philipps fait le point sur la situation sur le terrain - en Ukraine, en Russie, en Pologne et ailleurs - grâce aux envoyés spéciaux de France Info, France Inter et France Culture sur place. (La guerre en Ukraine, le podcast)

👨‍👩‍👧‍👦 Réfugiés. La guerre qui a éclaté en Ukraine le 24 février dernier est en train de provoquer l'une des plus graves crises humanitaires que l'Europe a connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment les pays membres de l'Union se préparent-ils à accueillir les réfugiés ukrainiens ? (L'Invité des matins, 42 min)

💶 Europe. Après deux ans de pandémie, les économies européennes font face à un nouveau défi. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les scénarios de reprise économique ont en effet été remplacés par d'autres plus pessimistes, et dans ce contexte, l’Europe apparaît fragile en raison de sa forte dépendance aux approvisionnements en matières premières russes. (Le Temps du débat, 38 min)

🚑 Corridors. Quels itinéraires Moscou et Kiev vont-ils définir pour mettre à l'abri les populations civiles menacées par les bombardements ? Comment faire respecter le droit humanitaire international sur le territoire ukrainien ? (Les Enjeux internationaux, 14 min)

Le zoom de la semaine : combats de femmes

• Crédits : Bettmann - Getty

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine ainsi que par le nouveau gouvernement taliban en Afghanistan, France Culture a élaboré une programmation spéciale d'émissions consacrées à l'engagement politique, militant - voire militaire - des femmes dans le monde, hier et aujourd'hui.

📌Etre une femme dans un pays en guerre (Cultures monde, 4 x 58 min)

📌 Nafisa Mansouri, ex-procureure au tribunal de Kaboul en charge des violences faites aux femmes jusqu'en 2021 (Les Pieds sur terre, 28 min)

📌 De l'Argentine à l'Ukraine, vers une Internationale féministe ? (La Grande Table idées, 33 min)

📌Daria, Iya et Genia. Avoir 30 ans à Kiev aujourd'hui (Les Pieds sur terre, 29 min)

📌Félicité de Genlis (1746-1830), écrivaine, pédagogue et militante de la cause des filles (Sans oser le demander, 58 min)

C'est aussi dans l'actu

• Crédits : BSIP/Universal Images Group - Getty

🗳️ Election. Une partie significative de la jeunesse s'apprête à s'abstenir le 10 avril prochain. Pourquoi une telle désaffection pour ce scrutin alors que les jeunes se montrent par ailleurs très impliqués dans les grands débats de société ? (Sous les radars, 29 min)

💣 Corse. Depuis le 2 mars dernier, date de l’agression en prison du militant nationaliste corse Yvan Colonna, condamné en 1998 pour le meurtre du préfet Claude Erignac, de violentes manifestations éclatent un peu partout sur l’île. (Les Enjeux territoriaux, 15 min)

🧠 Covid & cerveau. Lundi 7 mars, la revue Nature publiait une étude sur les effets neurologiques liés à l’infection au SarsCov2. Celle-ci pourrait-elle provoquer un vieillissement accéléré de nos neurones ? (La Question du jour, 8 min)

La sélection d'archives de la semaine

• Crédits : Bettman - Getty

Cinéaste et poète, Pier Paolo Pasolini a célébré avec lyrisme et tendresse les classes populaires des banlieues romaines des années 50/60. Au-delà de ses portraits de "ragazzi", cet adversaire du conformisme, ennemi radical de la société de consommation et de sa télévision, a documenté une Italie en proie aux profondes mutations sociologiques du "miracle économique". A l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, France Culture propose une Nuit d'archives exceptionnelle qui permet de mesurer la contribution de l'auteur de "Mamma Roma" à la vie artistique et intellectuelle de l'Europe de la seconde moitié du XXe siècle.

📻 Pier Paolo Pasolini aurait cent ans (8 épisodes)

Une rencontre : Slavoj Žižek

• Crédits : Sahan Nuhoglu/Pacific Press/LightRocket - Getty

Spécialiste de Lacan et de Hegel, penseur radical, anticonformiste, le philosophe slovène Slavoj Žižek vient de publier un essai dans lequel il revient sur la pandémie de covid dans laquelle il voit le prélude à d'autres crises à venir. Au micro d'Olivia Gesbert, il évoque ses intuitions, décrypte l'idéologie à l'œuvre derrière les visées expansionnistes de Vladimir Poutine et livre également sa vision des choix politiques auxquels l'Europe est confrontée.

📣 Slavoj Žižek : "Pour comprendre Poutine, revenons à Hamlet et souvenons-nous que dans toute folie, il y a une raison." (La Grande table idées, 33 min)

Il est temps...

Vous avez 3️⃣ minutes...

💞 Le match parfait. Comment trouver le partenaire idéal ? La question taraude en effet. Chez les animaux disposant d'une fécondation interne, faire le bon choix revient à trouver un partenaire dont la qualité – au sens de la qualité de ses gènes – sera la meilleure possible. Le problème est que les gènes, ça ne se voit pas, ça ne se renifle pas. Alors, comment faire ? (Le Pourquoi du comment Sciences)

Vous avez 4️⃣0️⃣ minutes

📖 Juste le temps qu'il faut pour découvrir une nouvelle de Nicolas Gogol, La Dépêche disparue, lue par Julie Gayet, Isabelle Carré et Christine Angot sur la scène du Théâtre de Chaillot à l'occasion d'une veillée de soutien aux artistes ukrainiens. (Veillée pour l'Ukraine)

Vous avez 1️⃣ heure

🧘‍♀️Vous pouvez souffler. C'est la bonne durée pour méditer sur l'origine du yoga. (Sans oser le demander)

Vous avez 4️⃣ heures

🎭 Elles ne seront pas de trop pour plonger dans quatre pièces de Molière et répondre à ces deux questions essentielles : l'abus de savoir est-il dangereux pour la santé ? L'hypocrisie est-elle une question de survie ? (Les Chemins de la philosophie)

Et si tout cela était simplement trop ? Et si à la fin de cette semaine dense, la seule envie qui restait était de se réfugier dans un caisson d'hibernation ? Comme dans un bon vieux film de SF oui. A tous ceux qui, et ce depuis le tout premier plan d'Alien, en rêvent, on conseille d'écouter la façon dont l’Agence Spatiale Européenne (ESA) cherche le chemin vers l'hypersommeil...

