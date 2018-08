Rentrée 2018 : découvrez la grille de France Culture

Nouvelles voix, nouvelles émissions, rendez-vous réguliers, développement de collections numérique, en vidéo ou en podcast : retrouvez le programme de France Culture pour la saison 2018/2019, à découvrir à l'antenne et en ligne dès ce lundi 27 août.

C’est avec la confiance qu’autorisent les excellents résultats de la saison passée que nous abordons la rentrée 2018. Une promesse éditoriale claire et unique dans l’univers des médias centrée autour de la vie des idées, des savoirs et de la création, la qualité de nos voix d’antenne et de nos équipes, une stratégie globale de développement de nos programmes, le rajeunissement progressif de notre audience donnent à France Culture un socle solide. Nul doute que le monde change, les usages se transforment, nous sommes en mouvement.

La culture est un signe des temps, et nous proposons une toute nouvelle approche éditoriale : la culture comme fait de société. Elle se décline en une émission, Signes des temps, produite par une nouvelle voix, l’écrivain et journaliste Marc Weitzmann (dimanche, 12h45), qui va traquer derrière les faits saillants de l’actualité culturelle l’expression des évolutions et des fractures des temps présents ; ainsi qu’un podcast natif, l’Anachronique culturelle proposée par Mathilde Serrell, éditorialiste culturelle aux Matins.

Signe des temps également, la nourriture est devenue un enjeu global : nécessité vitale, lien intime et familial, objet des attentions sanitaires. Caroline Broué, fine gueule dans le privé et citoyenne avertie, s’empare du sujet d’une façon toute nouvelle (Les Bonnes choses, le dimanche à 12h).

Signe des temps, l’historien est devenu la boussole d’une époque désorientée. Professeur au Collège de France et maître d’ouvrage de « L’Histoire mondiale de la France », Patrick Boucheron nous rejoint comme producteur des Matières à penser (Lundi au vendredi à 22h15), proposées désormais selon une logique de collections hebdomadaires.

Signe des temps, les auditeurs de France Culture sont demandeurs de toujours davantage d’approfondissement et d’analyse. Nous renforçons donc notre logique de collections sur notre grille de radio autant que sur les antennes numériques, et notamment en matière d’offre vidéo. Collections d’idées, d’œuvres, de portraits à partager. Nouveaux programmes courts des savoirs produits par La Fabrique de l’Histoire, Les Chemins de la philosophie et La Méthode scientifique.

Transmettre notre engagement pour la culture, participer en tant qu’acteur à la vie culturelle, tels sont les buts que nous poursuivons en œuvrant pour élargir encore nos publics et répondre à la révolution numérique. Podcasts natifs en fiction comme en documentaire, nouveaux formats et nouvelles écritures enrichissent l’offre de programmes et d’information de France Culture.

Culture, un signe des temps.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

La grille 2018-2019 de France Culture

SAMEDI

6h00-7h00 Grand Reportage multidiffusion

7h00-9h00 Les Matins du samedi Caroline Broué

7h00-7h05 Journal Sophie Delpont

7h10 Invité - Culture 7h40 La Fabrique médiatique 8h00-8h15 Journal Sophie Delpont

8h15 Invité - Actualité

8h53 Les Mitonnages Jacky Durand

9h00-9h07 Journal Sophie Delpont

9h07-10h00 Répliques Alain Finkielkraut

10h00-11h00 Concordance des temps Jean-Noël Jeanneney

11h00-12h00 Affaires étrangères Christine Ockrent

12h00-12h30 Politique ! Hervé Gardette

12h30-12h45 Journal Mathieu Laurent

12h45-13h30 La Suite dans les idées Sylvain Bourmeau

13h30-14h00 Une Histoire particulière (partie 1) coordination Christine Bernard

14h00-15h00 Plan Large, l’encyclopédie vivante du cinéma Antoine Guillot

15h00-16h00 Une Vie, une œuvre coordination Christine Bernard

16h00-17h00 La Conversation scientifique Étienne Klein

17h00-18h00 Le Temps des écrivains Christophe Ono-dit-Biot

18h00-18h10 Journal Mathieu Laurent

18h10-19h00 Avis critique Raphaël Bourgois

19h00-20h00 Juke-Box, une histoire en musique Amaury Chardeau

20h00-21h00 Les Masterclasses

21h00-22h00 Fiction / Samedi noir coordination Blandine Masson

22h00-23h00 Mauvais Genres François Angelier

23h00-0h00 Une vie d’artiste, le magazine de la création Aurélie Charon

0h00-7h00 Les Nuits de France Culture coordination Philippe Garbit