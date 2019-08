Rentrée 2019-2020 : découvrez la grille de France Culture

Dès le lundi 26 août, c'est le début de la grille de rentrée 2019 de France Culture. Une saison 2019-2020 qui s'ouvre avec de nouvelles voix, de nouvelles émissions, de nouvelles collections et de nouveaux rendez-vous numériques, à lire, à voir ou à écouter...

La culture est un signe des temps. C’est avec cette conviction que nous avons traversé la saison passée, une saison dense, politiquement chargée, où la rue a semblé le disputer aux institutions, où l’urgence climatique a bouleversé l’appréhension de l’avenir, une saison où les chercheurs en tous domaines ont été appelés à la barre. Rarement l’appétit de comprendre ce qui se passe ne s’était manifesté avec autant d’évidence. Ce fut donc aussi une saison dense pour France Culture qui a connu une progression historique de l’ensemble de ses audiences, et représenté la plus forte croissance des radios en France. Une saison où les fractures culturelles se sont imposées à l’égal des fractures sociales.

Actrice de la vie culturelle comme de la vie des idées et des savoirs, France Culture entend relever les défis d’un temps où l’exigence, le pluralisme, la diversité, le souci de savoir et de débattre, le besoin d’information et de confiance, le goût de l’imaginaire et de la création sont au cœur de ce que l’on attend d’une radio de service public unique en son genre. Développer encore nos approches des enjeux contemporains, les rendre toujours plus accessibles pour tous, consolider notre offre d’information, étendre nos sujets à ceux que les temps présents rendent essentiels et nous suggèrent : il s’agit de prendre l’époque à bras-le-corps.

Nous présentons une grille avec des nouveautés de taille : un rendez-vous sur la transition écologique dans Les Matins avec Hervé Gardette, l’Histoire au prisme du présent avec Xavier Mauduit, une nouvelle voix pour France Culture, le débat d’actualité par les idées avec Emmanuel Laurentin, le goût du théâtre et de la scène avec Aurélie Charon, une ouverture à la bande dessinée avec une nouvelle émission dédiée et confiée à Victor Macé de Lépinay. Le podcast original offre un espace de liberté et de créativité stimulant : une collection d’actualité sur l’histoire du complotisme par Roman Bornstein, une démonstration de ce qu’est le vide par Étienne Klein, de nouvelles séries de fiction dont le projet Orloff (espionnage), des documentaires sur les hommes coupables de violences conjugales notamment, sont au programme de la rentrée.

Une rentrée marquée également par la préoccupation de rendre nos programmes toujours plus accessibles sur tous les supports de diffusion. Fictions, documentaires et grands entretiens déployés à l’antenne du lundi au vendredi seront proposés dès le début de semaine aux internautes. Et nous continuerons à développer nos collections en vidéo notamment pour Culture Prime, l’offre culturelle de l’audiovisuel public. L’actualité des idées, des savoirs et de la création rythme de plus en plus le débat public : elle compte parmi nos priorités. Franceculture.fr en sera l’antenne numérique quotidienne grâce à la mobilisation de toute la chaîne. La culture est un signe des temps !

Sandrine Treiner, directrice de France Culture