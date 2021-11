Rentrée 2021 : France Culture dans la continuité de ses excellents résultats - Médiamétrie

France Culture réalise une belle rentrée 2021, avec des audiences solides dans un contexte de forte évolution de sa grille :

• 2.9% d’Audience Cumulée, stable sur un an

• 1 576 000 auditeurs par jour

• 2.3% de Part d’Audience

France Culture a proposé en cette rentrée 2021 une grille audacieuse avec de nouvelles émissions dès 6h du matin en semaine, de nouvelles voix et des ambitions renouvelées notamment en matière de traitement du politique et des enjeux sociétaux. Une inflexion importante a été donnée aux programmes pour développer encore la mission de culture générale de France Culture. Les très bons résultats à l’antenne comme en podcast et AOD confirment notre ambition éditoriale et l’esprit d’ouverture qui continue à nous animer.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

LES MATINS DE FRANCE CULTURE TOUJOURS TRÈS PUISSANTS Entre 7h et 9h, le rendez-vous phare de l’antenne de France Culture produit par Guillaume Erner est écouté chaque matin par 669 000 auditeurs, soit un gain de 14 000 auditeurs en un an. Depuis septembre, Les Matins accueillent les nouvelles chroniques La Transition de Quentin Lafay, Ouh là l’art ! d’Adèle Van Reeth et À quoi rêvez-vous ? d’Arnaud Laporte.



Un bon lancement pour les nouvelles émissions en semaine

Les Enjeux par Baptiste Muckensturm, Géographie à la carte par Quentin Lafay, Le Meilleur des mondes par François Saltiel rencontrent déjà leur public.

Le nouveau rendez-vous de culture générale Sans oser le demander produit par Matthieu Garrigou-Lagrange gagne près de 30 000 auditeurs sur la case 15h-16h.



La nouvelle offre politique du week-end

Sous les radars de Nora Hamadi, Politique ! de Gregory Philipps et L’Esprit Public désormais confié à Patrick Cohen renforcent avec succès la grille de programmes en cette année électorale.

DES TRES BONS CHIFFRES SUR LES CIBLES 35-49 ET CSP-

• Les moins de 50 ans sont en hausse de près de 30 000 auditeurs en un an, et réalisent ainsi leur meilleure vague de rentrée.

• Les 35-49 ans atteignent même leur record toutes vagues confondues avec 383 000 auditeurs quotidiens, soit 24% en un an

• France Culture continue d’élargir son public avec une rentrée inédite pour les CSP- ( 20% en un an, 202 000 auditeurs)

UN RECORD HISTORIQUE D’ÉCOUTES À LA DEMANDE

Sur ordinateur, tablette ou smartphone, sur le site franceculture.fr ou l’appli Radio France, les émissions de France Culture sont toujours plus écoutées à la demande :

• En octobre, France Culture réalise 34 millions d’écoutes à la demande, un record historique. Elle est également la deuxième radio de France la plus podcastée.

• 9 émissions de la chaîne se placent dans le Top 30 des programmes les plus podcastés, une première : Les Nuits de France Culture, Les Chemins de la philosophie, Les Pieds sur Terre, La Méthode scientifique, Le Cours de l’histoire, Entendez-vous l’éco ?, LSD La Série Documentaire, Les Enjeux, Le Feuilleton.

Audience hertzienne : Etude d'Audience Radio - National – Septembre - Octobre 2021 – 05h/24h Audiences numériques : Ecoutes à la demande : CP Médiamétrie eStat podcast – Octobre 2021 vs. Octobre 2020