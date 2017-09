Rentrée, anarchie et costume de Macron : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par email gratuitement chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

Pas de méthode globale pour affronter cette rentrée, mais une envie d'éclectisme et de vitalité pour échapper au temps qui passe et charrie vieilles lubies et arlésiennes aussi défraichies que ces unes de journaux qui trainent dans les salles d'attente fanées où s'impatiente Aurélien Bellanger. Sa "Conclusion" qui rythmera nos Matins toute l'année à 8h45 est l'une des nouveautés de la grille de rentrée de France Culture que vous pouvez retrouver par ici. Vous y découvrirez également, toujours parmi les nouveautés, Emilie Aubry, qui reprend le dimanche "L'esprit public", Raphaël Bourgois qui passe les essais au débat tous les samedis dans "Avis critique", ou encore Maylis Besserie et la toute nouvelle émission quotidienne dédiée à l'économie, "Entendez-vous l'éco?", et Marie Richeux et son émission culturelle, "Par les temps qui courent", à 21 heures chaque soir. Assez pour dire, comme Jean-Christophe Rufin : "J'ai connu le bonheur" (le dimanche à 12h45) ? Seulement si l'on vous dit que vous avez rendez-vous, tout le reste de la journée, avec les émissions qui vous accompagnaient déjà avant l'été : si France Culture était un fleuve, on ne s'y baignerait jamais deux fois à l'identique. Et pour ce saut dans ce grand bain de la rentrée, ne buvez pas la tasse mais inspirez-vous des Chemins de la philosophie qui pensaient toute la semaine pour commencer l'année : "Du nouveau ?" Chloé Leprince

COMPRENDRE

• Crédits : Lewis Wickes Hine / The New York Public Library

Ca nous travaille. Toute la semaine, la nouvelle émission quotidienne dédiée à l’économie, chaque après-midi à 14 heures, était consacrée au travail à l’occasion de la très polémique réforme du Code du travail. Lundi, Dominique Méda et Jean-Marc Daniel ouvraient la semaine thématique en éclairant le très mouvant concept du travail, perçu tour à tour comme émancipateur, identitaire ou aliénant. (Entendez-vous l’éco, 59 min.)

Le risque du genre. Ces dernières semaines au Maroc, des vidéos mises en lignes et devenues virales montrent des jeunes filles, des femmes marocaines harcelées, agressées, voire même attaquées dans un espace public largement dominé par les hommes. Une violence devenue quasi quotidienne. (Le choix de la rédaction, 10 min.)

Inquiétants Phénix. Dans quelle mesure les attentats du mois d’août en Catalogne signent-ils une revanche, par Daech, sur la chute du royaume de Grenade en 1492 ? De Pyongyang à Moscou, l'attitude de Donald Trump est-elle comparable à celle de Richard Nixon en pleine guerre du Vietnam et les suprémacistes de l’Amérique blanche ne sont-ils finalement qu’une nouvelle incarnation des Confédérés de la Guerre de Sécession ? Jusqu’où Nicolas Maduro est-il l’héritier de Simon Bolivar, el Libertador ? Toute la semaine, l’émission “CulturesMonde” se penche sur la résurgence ou la persistance de vieux schèmes dans l’actualité internationale. (CulturesMonde, 59 min.)

APPRENDRE

• Crédits : Via Wikicommons

Pas rien. 1923. Germaine Berton est anarchiste. Elle assassine le chef des Camelots du roi, Marius Plateau parce qu’elle juge la Ligue royaliste responsable de l’assassinat de Jaurès et du journaliste Miguel Almereyda. “Ce n’est pas rien de tuer un homme” ou le crime politique de Germaine Berton : cette histoire a défrayé la chronique et a mis sur le devant de la scène, à une époque où les femmes réclamaient des droits politiques sans les obtenir, une jeune femme politisée. (La Fabrique de l’histoire, 59 min.)

Tandem de lettres. Tout les séparait : l’âge, les opinions politiques, les conceptions esthétiques... Gustave Flaubert et George Sand n’auraient jamais dû devenir intimes. Pourtant, George Sand a été l’un des rares écrivains de son temps à clamer son admiration pour l’auteur de Madame Bovary ou Un coeur simple. En découla une amitié d’une rare intensité et une correspondance, riche et ininterrompue jusqu’à la mort de George Sand en 1876. Toute la semaine, France Culture diffusait une lecture, en direct, d’une sélection de lettres qui nous plonge dans un échange franc et lucide. (Le feuilleton, 5x 25 min).

En garde. Les cinq premiers épisodes de la série de cours prononcés par Antoine Compagnon au Collège de France en janvier 2017 se sont égrainés toute la semaine au petit matin. Redécouvrez l’autre histoire de la compétition dans le monde des lettres, ces figures d’écrivains-journalistes bretteurs du XIXème siècle, l’impact métaphorique de l’apparition de la plume d’acier ou encore la place des salles d’armes dans la vie littéraire. (Les cours du Collège de France, 5x59 min.)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : HBO

Hybride. Dimanche soir avait lieu la diffusion du dernier épisode de la saison 7 de la célèbre série Game of Thrones, adaptée de l’œuvre du même nom de l’écrivain George R.R. Martin. Dans son billet culturel, une des nouveautés de la rentrée, chaque matin à 8h50, Mathilde Serell se demandait pourquoi désormais cet objet télévisuel si populaire constituait un événement littéraire. (Le billet culturel, 10 min.)

Un fil agile. Alice Diop est une documentariste délicate, minutieuse et déterminée qui, marquée par sa rencontre avec les œuvres de Frederick Wiseman et Chris Marker, décide d'arrêter ses études d'histoire. Son cinéma, c'est une main tendue vers les autres, vers ses origines et l'histoire. (Re)découvrez cet épisode de la Série documentaire consacrée à la diversité dans le cinéma et le théâtre en France. (LSD - La série documentaire, 59 min).

Protéiforme. Johann Le Guillerm, qui s'est fait (re)connaître comme circassien, était l'invité de Marie Richeux à l'heure de la nouvelle émission culturelle de France Culture, tous les soirs à 21 heures. Le performeur y racontait notamment son désir de défricher des horizons plus larges, au-delà de la seule discipline du cirque, pour "motiver un instinct de survie". (Par les temps qui courent, 58 min.)

CITATION

Régis Debray était l'invité de "La Grande table" mercredi midi. Alors qu'il publiera prochainement un court essai, Le nouveau pouvoir, le philosophe disait ceci au micro d'Olivia Gesbert :

Nous avons ce fait étrange… Le jour de l’investiture de l’actuel président, à 14h02, l’Elysée nous a fait connaître le prix du costume du Président de la République. Et c’est à la fois dérisoire et intelligent, parce que le public c’est le privé, le privé c’est le public… le numérique transporte le pouvoir à domicile et fait du domicile un lieu de pouvoir, ça s’appelle les réseaux sociaux. Donc il y a une nouvelle donne.

Et avant de vous laisser pour plonger, peut-être, dans quelque nouveauté de cette rentrée littéraire, un petit conseil : réécoutez Annie Ernaux, au micro de Claude Duneton. C'était en 1984, et l'écrivaine, quadragénaire, passait dans l'émission "Apostrophe", sur Antenne 2. Elle venait alors de publier La Place. Angoisses, conseils des amis, choix de la tenue, rêves du jour d'avant, pensées à quelques minutes de la prise d'antenne… Attention pépite, découvrez cette archive diffusée dans les Nuits de France Culture cette semaine !