Rentrée, Béatrice Dalle, histoire de l'Afghanistan et Lydie Salvayre : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

"Commençons par le commencement", déclare votre collègue lors de la réunion de rentrée. Drôle d'expression, par où d'autres pourrions-nous commencer ? Par les nouveautés ? Sur France Culture, ce sont celles que nous réservent des programmes inédits : "Les Enjeux" pour s'informer dès le matin sur les tendances territoriales, internationales et numériques, ou "Sans oser le demander", une émission de culture générale pour les plus curieux, et toujours de nombreux podcasts originaux. Ou peut-être faut-il entamer la rentrée par les vieux dossiers qui reviennent dans l'actualité : l'influence de la crise sanitaire sur nos organisations du travail, ou la crainte d'un rebond épidémique à l'occasion du retour des enfants à l'école. D'ailleurs, qui l'a inventée ? Charlemagne, Jules Ferry ? En tout cas, nombreux sont ceux qui ont voulu la réformer, faire d'elle une institution méritocratique, ou y développer des pédagogies nouvelles, comme Ovide Decroly, à l’origine d'une méthode aujourd'hui majoritairement utilisée en Finlande, dont le meilleur système éducatif est considéré comme l'un des meilleurs au monde… Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

COMPRENDRE

• Crédits : MARTIN BUREAU - AFP

Bien mérité. Avec le retour à l'école, celui des exercices, des notes et des classements. Selon l'idéal républicain, l'école est une institution égalitaire au sein de laquelle chacun, quelle que soit sa classe sociale, peut réussir. Cette promesse tient-elle toujours ? "On continue de croire au mérite. C'est une fiction très utile pour mettre les élèves au travail et discipliner les sociétés", évalue la sociologue Annabelle Allouch. (L'Invité(e) des matins, 44 min)

Marseille rebelle ? Didier Raoult, le directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, a fait ses cartons. Comment le promoteur de l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité contre le coronavirus n’a jamais été prouvée, a-t-il incarné l’insoumission de sa ville lors de la pandémie ? (Les Enjeux territoriaux, 17 min)

Face à face. Chaque matin, La Transition évoque un changement qui nous affecte, qu'il soit écologique, scientifique, artistique ou politique… Cette fois, c'est une transition presque invisible : le développement en France, dans les domaines publics et privés, de l'usage de la reconnaissance faciale. (La Transition, 4 min)

APPRENDRE

• Crédits : DeAgostini - Getty

L'Afghanistan convoité. Au XIXe siècle, l'Angleterre victorienne et la Russie tsariste veulent étendre leur zone d'influence en Asie centrale. La terre d'Afghanistan résiste et se retrouve à la croisée des rivalités coloniales. Les empires occidentaux s'intéressent à cette région montagneuse, sans jamais se livrer à une guerre ouverte. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Fascination Marco Polo. “Tout passe, hormis ce que les hommes ont sauvé de l'oubli par le marbre ou le parchemin !” Retour sur le parcours d'un marchand atypique, Marco Polo. Devenu explorateur à l'âge de 17 ans, il est l'auteur d'un des plus grands récits de voyage. Mais a-t-il vraiment existé ? Voici une question qui, peut-être, vous taraude... Osez la poser ! (Sans oser le demander, 58 min)

C'est encore l'été. "Au milieu de l’hiver, j’apprenais qu’il y avait en moi un été invincible." L’été ne dure qu’une saison. Albert Camus en fait pourtant l’origine de son rapport au monde. La rentrée, oui, mais toujours l'été en compagnie de Camus. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Eric Fougère - AFP

Lydie Salvayre contre les moulins à vent. "_La littérature est une façon d'être ouvert au monde et aux autres. Mais à la condition absolue de ne pas refermer le livre comme s'il n'avait rien changé en nou_s", estime la romancière Lydie Salvayre. La lauréate du Goncourt 2014 revient avec Rêver debout, un manifeste épistolaire en faveur de Don Quichotte et de tous ceux qui lui ressemblent. (La Grande table Culture, 27 min)

Les Etats-Unis des Vosges. Est-ce Amerigo Vespucci qui a donné son nom à l'Amérique ? La réponse se trouve dans les Vosges, à Saint-Dié, auprès d'un groupe de moines cosmographes rassemblés sous le nom de "Gymnase Vosgien". Pour comprendre cette histoire, ouvrez la "pièce-jointe". (La Pièce jointe, 2 min)

Performance. Papesse d’un art immatériel, Marina Abramović n’a cessé de mettre son corps à rudes épreuves, risquant parfois sa vie. C’est dans la peau d’une autre, Maria Callas, immense artiste dont les passions sont à la hauteur des siennes, qu’elle réapparaît ces jours-ci, sur la scène du Palais Garnier. (Affaires culturelles, 55 min)

Back to Amy. Si le parcours d'Amy Winehouse a souvent été raconté à travers ses frasques et ses idylles destructrices, cette série n'évoque que son parcours musical, entre le jazz de son enfance et la soul sixties de son dernier album "Back to Black". On y entrevoit alors les perspectives créatives qu’elle n’aura pas eues le temps d’explorer. (Les Séries musicales, 2 x 2 h)

LA CITATION

• Crédits : Michel Gangne - AFP

La citation nous vient cette semaine de Béatrice Dalle. Dans l'émission A Voix nue, l'actrice raconte sa fugue vers Paris et sa première rencontre, plutôt chaotique, avec celui qui deviendra son agent et ami fidèle : Dominique Besnehard. Un rendez-vous qui lui ouvrira les portes du cinéma : premier casting avec Jean-Jacques Beineix qui la choisit pour le rôle de Betty dans 37°2 le matin. Le film, sorti en 1986, fera le tour du monde sous le titre Betty Blue :

Dominique Besnehard me donne rendez-vous au Café Ruc, face à la Comédie Française, et me propose de m'acheter le livre "37°2 le matin". On va à la librairie et il y a une pile de livres, car le livre de Philippe Djian fait alors un carton. Le libraire me regarde et me dit : "Si un jour on fait un film, on devrait vous prendre". Dominique était scotché car on était là pour les essais du film, mais on ne savait pas encore ce que cela allait donner. J'ai fait 90 films et on ne me parle que de celui-là et depuis, on m'appelle Betty ! (...) Ce film a tellement changé ma vie, je ne peux que l'aimer. Béatrice Dalle

On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, disait l'autre. Mais le bonheur peut être un bon sujet pour un roman. Et même deux ! Les autrices Catherine Cusset et Salomé Kiner, invitées des Matins, le prouvent en s'emparant dans leurs derniers romans, La Définition du bonheur (Gallimard, 2021) et Grande Couronne (Bourgois, 2021), de cette inépuisable question : comment être heureux ? Très bon week-end et à la semaine prochaine.