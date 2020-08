Rentrée littéraire, Charlie, bons dieux et désir : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

la semaine dernière chantaient encore les cigales de l’été, et, parce que le futur date déjà d’hier, la cloche de rentrée a elle aussi déjà résonné sur les ondes de France Culture, avec la nouvelle grille de la saison 2020-2021 et ses nouveautés. Dans le cartable, du lundi au vendredi, on prendra son Carnet de philo sans faute. A peine sortis de nos vies confinées, nos efforts ont failli être réduits à néant avec une seule question. Faut-il vraiment rentrer ? Oui, car nous apprécierons de nous laisser porter au gré de nos envies par la richesse d’une culture riche, variée, qui nourrit les sensibilités et nous réunit. Tous les ingrédients pour apprécier la rentrée : littéraire (avec une première sélection de lectures à découvrir), politique, diplomatique,... Nous apprécierons certainement aussi que cette culture ne soit pas désincarnée, mais que des hommes en portent le sens - comme dans le nouveau rendez-vous quotidien Affaires culturelles . Post-scriptum : 50 ans après la naissance du Mouvement de Libération des Femmes (MLF), vous avez sans nulle doute intégré qu’un homme sur deux est une femme. Appréciez-les… Bonnes écoutes ! Camille Cazaux

COMPRENDRE

• Crédits : STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Je suis Charlie. Dans une semaine s’ouvre le procès des attentats de janvier 2015, les attentats les plus graves que la France ait connu depuis plus d’un demi-siècle. Attendu depuis cinq ans, reporté pour cause de pandémie, il réunira quatorze accusés, près de deux cents parties civiles, une centaine d’avocats, et cinquante jours d’audience sous très haute surveillance. A quoi sert le procès Charlie ? Un procès pour qui, pour quoi ? La justice pour écrire l’histoire ? (L'Invité(e) des Matins, 44 min)

"Il n’y a pas d’argent magique." Depuis le début de la crise engendrée par le Covid-19, les robinets semblent s’être ouverts, sans que cela ne soit véritablement problématique, et que les mécanismes monétaires – au niveau européen notamment – permettent aux économies d’être financées indéfiniment par la dette. La crise sanitaire sera résolue "quoi qu’il en coûte". Mais que coûte donc la création monétaire ? (Entendez-vous l’éco ?, 58 min)

Poète, vos papiers ! La prix Nobel 2015 de littérature donne une courte mais rare interview à El País : "à tout moment ils peuvent sonner à la porte et m'emmener en prison". Eux, ce sont les hommes du président Loukachenko : policiers, services de sécurité, ou désormais aussi simples soldats. Car Svetlana Alexievitch, si elle a toujours été une voix dissidente contre le régime liberticide biélorusse, est devenue au fil du présent mouvement l'une de ses figures tutélaires. Membre du Conseil de transition, mis en place la semaine dernière par l'opposition, elle a reçu ce lundi une convocation devant la police de son pays mercredi pour y répondre à des questions. (Revue de presse internationale, 6 min)

APPRENDRE

• Crédits : Via Wikimedia Commons

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? L’expression « Ancien Testament » est chrétienne et fut appliquée aux ouvrages que les chrétiens partageaient avec le judaïsme. L’Ancien Testament raconte la création du monde et de l’humanité à travers des personnages comme Abraham, Moïse, David. Discours sur les origines et origine, parmi d’autres, de notre société occidentale, comment interpréter l’Ancien Testament et que peut-on encore lire de ses influences sur les civilisations ? (Les Chemins de la philosophie, 4 × 58 min)

Bilan au Liban. Meurtrie par les guerres, parfois malmenée dans sa reconstruction, plus récemment encore victime des explosions du 4 août 2020, la ville de Beyrouth doit faire face à de multiples catastrophes. Des Phéniciens, premiers Libanais pour ainsi dire, à la ville endeuillée d’aujourd’hui, retour sur l’histoire de ce port millénaire, riche encore d’un patrimoine digne de sa qualité de ville-mémoire. (Le Cours de l’histoire, 4 × 50 min)

Aye-aye ! L’aye-aye est un animal étrange des forêts malgaches qui se révéla pour les Européens un véritable casse-tête zoologique. Au sud de Magadascar, il est aussi l'objet d'un rite mêlant sacré et politique, où son corps est promené de village en village., à découvrir dans cette nouvelle chronique de Bruno David, le président du Muséum national d'Histoire naturelle. (Le Monde vivant, 2 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Heritage Images - Getty

Rompez vos lances ! La Critique est le nouveau rendez-vous du vendredi midi pour un commentaire expert et subjectif de l’actualité culturelle. Chaque semaine, des critiques s’affrontent autour de deux disciplines dans l’amour de l’art et de la dispute. Pour inaugurer l’émission, sont examinés à la loupe les nouveaux romans de Lola Lafon et Laurent Mauvignier, et, du côté cinéma, les films Tenet de Christopher Nolan et Effacer l'historique de Kervern et Delépine. (La Critique, 1h26)

Fouille dans les affaires culturelles d’Alice Zeniter. Le but de cette nouvelle émission quotidienne est de redonner à l’art, la création et la culture toute la place qu’ils méritent dans nos sociétés. "Affaires culturelles" s’engage pour la culture et la création en se rapprochant des artistes, en montrant comment la culture est dans la société, qu’elle en est le reflet, la vibration, parfois même la prémonition. Et qui mieux que l’auteure engagée Alice Zeniter pour ouvrir le bal de cette rentrée littéraire au micro d’Arnaud Laporte avec Comme un empire dans un empire. (Affaires culturelles, 54 min)

Désir désir. Anaïs Nin, féminine et féministe ? Les avis divergent quant à cette icône de la littérature, la première à avoir écrit sur le désir féminin. Connue pour ses aventures amoureuses (avec le poète Henry Miller, June, la femme de ce dernier, sans oublier l’inceste consenti avec son père…), elle échappe aux catégories et aux étiquettes. Femme de lettres, libre et amoureuse du sentiment d’amour, Anaïs Nin a aussi et surtout servi d’exemple courageux de résistance face à la morale bourgeoise de son époque. (La Grande table idées, 34 min)

LA CITATION

Mardi, Olivia Gesbert recevait Corinne Masiero dans La Grande table culture pour la sortie du film Effacer l'historique dans lequel elle s'en va en guerre contre les nouvelles technologies. Ce fut l'occasion de revenir avec elle sur le militantisme qui la caractérise, ses engagements et son parcours.

On croit tout le temps que ce combat est perdu d’avance, ou c’est ce qu’on veut nous faire croire… Mais tous les acquis ont été obtenues à l’issue de combats de petits contre des grands. Ce n’est jamais perdu d’avance ! […] En vivant la solidarité, l’amitié, on se rend compte qu’on peut faire bouger les choses, et ensemble, on trouve des solutions.

Corinne Masiero

La culture, les idées, les débats, l'actualité au prisme des savoirs portent la puissance des combats de France Culture. Ce sera donc notre manière de vous accompagner durant cette nouvelle année. Histoire de ne pas oublier que c'est la rentrée, point d'examen final mais un petit quiz sur les Etats-Unis.

