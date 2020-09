Rentrée masquée, Jankélévitch, Emmanuel Carrère et fin du "Débat"

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Pour beaucoup d'entre nous, cette semaine marque le retour au travail. Au bureau, dans l'open-space comme dans la cour de récréation, un nouvel accessoire s'est imposé en cette rentrée : le masque. Dans l'espace public, son port s'est généralisé après que l'OMS a admis que la transmission du Covid-19 par l’air "ne peut être exclue". Un important protocole sanitaire a également été mis en place dans les écoles, l'un des "plus stricts d'Europe", selon le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. La crise sanitaire s'installe dans la durée et pour certains, les consignes qui l'accompagnent seraient des contraintes liberticides : samedi dernier se tenait à Paris une première manifestation anti-masques (on a même pu apercevoir sur l'une des banderoles du cortège, une citation de la philosophe Hannah Arendt). Dans ces conditions particulières, la reprise peut d'ores et déjà sembler fatigante, mais elle peut aussi être l'occasion d'une réflexion sur le sens du travail et de nos emplois, à l'aide des études de l'anthropologue David Graeber, notamment connu pour avoir théorisé la notion de "bullshit job", décédé mardi dernier. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

COMPRENDRE

Hauts les masques. Depuis le début de la semaine, la France se voile la face. Ecole, bureau, transport public, le port du masque s’est généralisé dans notre paysage quotidien. D’abord considéré comme un accessoire inutile par les autorités, c’est désormais un dispositif obligatoire dans plus du tiers des communes françaises. Sentiment collectif de responsabilité pour les uns, perte de liberté individuelle pour d'autres, de quoi le masque est-il le nom ? (L'Invité des Matins, 41 min)

Coup de crayon politique. A la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier de 2015, Charlie Hebdo a republié en une les caricatures de Mahomet qui avaient fait scandale. Certains saluent le courage du journal, d'autres s'interrogent sur la portée de cette nouvelle publication perçue comme une provocation. (Affaire en cours, 8 min)

Douch, mort d'un bourreau. Le Cambodge face à son histoire : la mort de Douch, bourreau du régime de Pol Pot, mercredi 2 septembre 2020, a ravivé le souvenir du génocide commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Un génocide qui a fait près de 2 millions de morts. (La Question du jour, 7 min)

APPRENDRE

Leçon d'humilité. Entre 1937 et 1946, le philosophe Vladimir Jankélévitch rédige un Traité des vertus. Alors que la phénoménologie est en plein essor, son essai est quant à lui une réflexion morale établissant un système éthique autour de la sincérité, la gratitude et l'humilité. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Un complot centenaire. Présenté comme le compte-rendu d'une réunion secrète des chefs de la communauté juive, le livre Les Protocoles des Sages de Sion annonce un plan détaillé pour mettre le monde sous leur domination. Exposé comme un faux, il va pourtant circuler dans le monde entier. Ecoutez la nouvelle saison de "Mécaniques du complotisme". (Mécaniques du complotisme, 3x16 min)

Expériences républicaines. De la Provence aux cités italiennes, certaines villes ont fait le choix de la république dès le Moyen Âge, devenant les laboratoires d'un mode de gouvernement nouveau. Comment ont-elles construit cette exception politique ? (Le Cours de l'histoire, 51 min)

L'orphelin de l'Europe. Homme sans habitus, Kaspar Hauser, étrange orphelin du XIXe siècle, offre aux sciences sociales une expérience plus riche encore que celles des enfants sauvages a la philosophie : c'est ce que montre avec brio l'historien des sensibilités Hervé Mazurel dans Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit. (La Suite dans les idées, 43 min)

(RE)DECOUVRIR

Yoga et dépression. Dans son dernier livre, Yoga (P.O.L), Emmanuel Carrère rassemble les contraires. Une conversation touchante qui mêle troubles psychiques, actualité bouleversante des attentats contre Charlie Hebdo et pratique de la méditation... Un grand livre jusque dans ses fragilités. (La Grande table, 28 min)

Joueur de clarinette. Pour fêter ses 85 ans, le clarinettiste Michel Portal reste fidèle à ce qui l’a guidé au fil d’un parcours musical éclectique et audacieux : le goût des musiques neuves et du jeu collectif, au mépris des frontières. (Par les temps qui courent, 49 min)

Plume à la renverse. "J'ai peur d'être une sorte de Don Juane des disciplines artistiques. J'aimais vraiment, par-dessus tout, conquérir les difficultés pendant un moment." Au micro d'Arnaud Laporte, Lola Lafon revient sur le processus de création de son dernier roman, Chavirer (Actes Sud). (Affaires culturelles, 54 min)

LA CITATION

Rideau sur Le Débat, la revue "d’analyse et de discussion ouverte à toutes les réflexions qui permettent de mieux comprendre les évolutions du monde contemporain". Après quarante ans de publications, 210 numéros, la revue dirigée par Pierre Nora et Marcel Gauchet tire sa révérence. Invités jeudi dans les Matins de France Culture, l'historien Pierre Nora répondait à la question de l'article qu'il publiait dans le premier numéro du Débat : "Que peuvent les intellectuels ?" :

Je serais tenté de répondre que les intellectuels parlent aux intellectuels, comme disait Radio Londres et leur cercle de prise sur la société s'est doublement réduit. D'une part, par rapport à ce qu'on appelle le grand public et qui lit certainement moins ou participe moins à la vie culturelle du pays. Et puis, parce qu'à l'intérieur même de ce cercle qui devrait être intellectuel, s'opère dans les universités en particulier, une radicalité de positions qui rendent plus difficile le travail de ce que j'appellerais "les vrais intellectuels" dont l'écho est beaucoup plus restreint. Pierre Nora

C'est ici que se termine cette session de rattrapage. On se quitte avec la voix du Corbusier et les images de sa Cité radieuse. Dans cette archive, l'architecte présente lui-même son projet, un utopique village vertical de 337 appartements sur pilotis, inauguré à Marseille en 1952... Très bon week-end et à la semaine prochaine !