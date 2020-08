Rentrée radio 2020 : découvrez la grille de France Culture

Je ne me souviens pas avoir jamais abordé une rentrée aussi incertaine. Avec la pandémie qui a désorganisé les sociétés, la crise semble être devenue un motif permanent : sanitaire, économique, social... Les marchands d’idées sombres se régalent. L’époque nous presse. Collé à l’évènement, on manque de distance : comment saisir, comprendre et vivre avec ce qui se passe ?

C’est lorsque le temps est précieux parce qu’il vient tant à manquer qu’il faut le prendre précisément, tendre l’oreille, éviter la dispersion, aller à l’essentiel, qui suppose de prendre aussi des détours et de laisser courir nos imaginaires. Au cœur de la vie des idées, des savoirs et de la création, France Culture marque sa différence et développe chaque année davantage ses publics tout au long de la journée, sur l’antenne comme en podcast. L’esprit d’ouverture, l’exigence dans le refus de l’élitisme, le goût de la diversité et du débat développent la confiance en une offre de service public qui interroge notre temps en même temps qu’elle le donne à entendre. Notre manière de prendre l’époque à bras-le-corps avec la culture comme signe des temps est un manifeste.

L’accès si fondamental à la culture et à l’éducation a été très fortement bouleversé par la pandémie – et les inquiétudes demeurent. C’est dans cette direction, avec la conviction que notre radio a un rôle particulier à jouer en ce moment, que nous proposons pour l’année 2020 – 2021 de nouvelles émissions, voix et rendez-vous.

Des nouveautés très conséquentes dans le domaine des arts : Arnaud Laporte crée Affaires Culturelles, du lundi au vendredi de 19h à 20h et interroge chaque jour un artiste dans Les Matins de Guillaume Erner à 8h55 : À quoi pensez-vous ? ; Lucile Commeaux réinvente La Critique, le vendredi de 12h à 13h30 ; le romancier et prix Goncourt Mathias Enard inaugure La Salle des machines pour parler comme personne de la vie de la littérature le dimanche de 17h à 18h.

Renforcement de l’offre autour des savoirs et de la connaissance. Bruno David, directeur du Muséum national d’histoire naturelle nous invite à parcourir Le Monde vivant à 6h05 et Géraldine Mosna-Savoye ouvre son carnet de philo chaque matin à 8h50. En français dans le texte, par Olivia Gesbert en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, visite les grands textes au programme des lycéens et nous invite à participer à la Dictée géante de Rachid Santaki le samedi à 17h. Antoine Garapon éclaire le droit dans Esprit de justice, Dominique Rousset ausculte les cartes de Nos géographies sociales, Frédéric Worms interroge ce qui se passe À présent (mercredi, jeudi, vendredi à 21h).

Il y aura de la pensée et de l’émotion, des évènements et des surprises, du partage et de la générosité, les voix des femmes et des hommes qui font vibrer le monde, les savoirs et la création avec le rythme, les mots, les formes, les images qui sont les leurs et deviennent les nôtres.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

