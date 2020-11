Rentrée Record 3% d’Audience cumulée

En franchissant le cap des 3 % d’Audience Cumulée, France Culture est à son plus haut niveau et réalise une rentrée record avec :

· 3% d’audience cumulée

· 1 608 000 auditeurs quotidiens ( 7000 en un an)

· et une part d’audience jamais atteinte de 2,6 % ( 0,2 pt en un an).

Sa durée d’écoute atteint 107 minutes par auditeur.

France Culture participe, en particulier dans cette période de crise, à la promotion et la transmission des savoirs, des idées et de la création. Son succès d'audience est la démonstration que la chaîne continue de répondre aux besoins de ses auditeurs, toujours plus nombreux et plus diversifiés.

Dans ce contexte, une antenne culturelle qui assume le temps long, le temps de l'analyse et qui franchit le cap des 3 points d'audience : c'est un évènement et une bonne nouvelle.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

L’audience numérique de France Culture continue également de progresser en octobre :

· Avec 40% en un an d’écoutes en direct pour atteindre un record de 10,2 millions

· 32,2 millions d'écoutes à la demande

· 16,6 millions de visites tous supports : 27% en un an

· 2 millions d’abonnés sur Facebook et 720 000 followers sur Twitter

FRANCE CULTURE : Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.