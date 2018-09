Rentrée scolaire, guerre de Trente ans et Camus : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

"Liberté, Egalité, Fraternité" : les élèves, les parents et les professeurs ont-ils toujours foi dans la devise républicaine inscrite sur le fronton de toutes les écoles ? En cette semaine de rentrée, France Culture a voulu questionner à travers sa série documentaire les inégalités sociales toujours plus importantes au sein de l'Ecole républicaine. Pendant ce temps, d'autres débats autour de la pédagogie agitaient médias et réseaux sociaux : faut-il multiplier les cours d'éducation sexuelle pour briser le silence porteur de violence et de domination ? Doit-on réformer l'orthographe et la grammaire, en commençant peut-être par simplifier les règles de l'accord du participe passé comme le préconise aujourd'hui la fédération Wallonie-Bruxelles? Ou encore, comment démocratiser l’enseignement à l'heure où l'on constate l'échec des MOOCs, ces cours en ligne accessibles à tous qui ambitionnaient de révolutionner l'éducation il y a cinq ans à peine ? Enfin, parallèlement à ces réflexions sociétales, La Compagnie des auteurs choisissait d'aborder la rentrée à l'aune des romans sur l'école avec Robert Musil et son élève Törless, Colette et son espiègle personnage de Claudine, ou encore Vargas Llosa, qui fit l'expérience douloureuse d'un internat militaire censé lui faire passer le goût des mots. Belles écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

L'Allemagne à l'épreuve de la xénophobie. Les manifestations anti-migrants se succèdent depuis plus d’une semaine à Chemnitz, en Allemagne. Face à l’émergence d’un discours raciste décomplexé, les autorités semblent avoir été prises de cours. Comment l’Allemagne peut-elle endiguer cette montée de l’extrême-droite ? (Du Grain à moudre, 40 min)

Climat et gros sous. "Le dérèglement climatique est un problème créé par les riches dont les premières victimes sont les pauvres", dénonce Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence Française de Développement. Comment conjuguer économie libérale et urgence environnementale ? La question est à nouveau posée depuis la démission fracassante de Nicolas Hulot du gouvernement. (L'Invité actu, 25 min)

KKK. Dans les années 1990, Spike Lee réalisait des films polémiques, "Malcom X", "Do the Right Thing" et d'autres qui ont divisé le public et la critique. "BlackKklansman" offre contre Trump une oeuvre étrangement œcuménique. A-t-il changé ou bien est-ce la radicalité qui n'est plus ce qu'elle était? C'est la question croisant culture, société et politique abordée pour cette première de la nouvelle émission de Marc Weitzmann. (Signes des temps, 45 min)

Science sans conscience... Les avocats de Dewayne Johnson ont produit au procès les "Monsanto papers" : ces documents internes révélés par plusieurs organes de presse ont introduit le doute auprès des jurés sur les vérités scientifiques version Bayer-Monsanto. Ce procès marquera-t-il un tournant sur la question du rapport entre droit et vérité scientifique ? (La Cerise sur le gâteau, 3 min)

APPRENDRE

Les masques de Pessoa. "Combien suis-je ? Qui est moi ? Quel est cet intervalle qui se glisse entre moi et moi ?" Poète aux multiples visages, Fernando Pessoa est un témoin de l'histoire du Portugal, une grande figure de l'avant-garde littéraire de son pays, auteur d'une œuvre complexe et bien sûr… intranquille. (Une Vie, une oeuvre, 58 min)

La Guerre de Trente ans, religieuse et politique. Si la Guerre de Trente ans est bien connue et étudiée en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays d’Europe centrale, elle a en revanche laissé peu de souvenirs dans les mémoires en France, à l’exception de la Lorraine, du Nord ou de la Franche-Comté. C'est pourtant sur les décombres de ce conflit terrible qui a ensanglanté l’Europe de la première moitié du XVIIe siècle que sont nés les Etats européens modernes. (La Fabrique de l'histoire, 4x51 min)

Une voix pour les sans-voix. Sourde de naissance, Emmanuelle Laborit est actrice, metteur en scène, directrice de l’Internationale Visual Théâtre et aussi porte-parole sans le vouloir de la communauté sourde. L’engagement fait indiscutablement partie de sa vie. (A Voix nue, 5x29 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Blues touareg. Embarquez pour un voyage au Sahara et au Sahel où, dès 1960, l'instauration de frontières dans le désert menace la liberté de mouvement des nomades. Exilés dans les villes voisines, les Touaregs inventent alors un blues électrique, nostalgique et rebelle. (Juke-box, 59 min)

Un tableautin qui fait l'histoire. Considérée comme une icône, cette oeuvre est pourtant peu connue du grand public… Le Talisman de Paul Sérusier est une pochade probablement réalisée en quelques minutes, mais qui a renouvelé l’art de la fin du XIXe siècle. (L'Art est la matière, 59 min)

Le dernier roman de Camus. Le 4 janvier 1960, en revenant de sa maison de Lourmarin, Albert Camus percute un platane en voiture et meurt. Sur le siège arrière, on retrouve un manuscrit inachevé qui sera publié trente-quatre ans plus tard, en 1994. C'est son ultime roman, intitulé Le Premier homme. (Fictions / Théâtre et Cie, 46 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du professeur de théorie politique à Harvard Yascha Mounk, venu dans les Matins de France Culture débattre de la démocratie (L'Invité des Matins, 42 min) :

Il y a cinquante ans, les pays occidentaux avaient une idée mono-ethnique d’eux-mêmes. Maintenant, avec cinquante, soixante ans d’immigration dans leur histoire, cette idée commence à changer. C’est évidemment un progrès cette transition des sociétés mono-ethniques en sociétés multiculturelles, mais je comprends que pour certains elle soit difficile : ils ont le sentiment d'avoir quelque chose à perdre.

Sur ce, nous vous souhaitons un très bon week-end... éventuellement agrémenté de quelques notes de rap, au diapason de l’affaire Booba-Kaaris ? Il faut dire que le rap sans les clashs n'est plus du rap. De Notorious Big à Booba et Kaaris, nous vous proposons pour terminer un retour sur les principales rixes qui ont fait l'histoire de ce genre musical. Peace, et à la semaine prochaine !