Réouvertures, conflit israélo-palestinien, Hubert Reeves et la revanche du moche : la Session de rattrapage

Nous y voilà enfin ! Cette semaine fut celle de la grande réouverture, acte II : celle des musées, des théâtres, des cinémas, des terrasses… Des retrouvailles avec une partie de nos loisirs et de notre liberté, sous conditions toutefois. Car tous les lieux culturels n’ont pas encore l’opportunité de nous accueillir et des questions se posent. Au théâtre notamment, où le redémarrage tant attendu ne se fait pas sans contraintes. Au cinéma, où la sortie de crise se heurte à de nouvelles pratiques. Et si, après des mois à languir, cette délivrance n’était pas sans danger ? Est-ce bien cela la liberté ? De là à se demander si on n'était pas mieux chez soi, il n’y a qu’un pas… Quoiqu’il en soit la vie de la cité, de la polis, reprend doucement et nos dirigeants - qui l’ont bien compris - sont de sortie. A la table d’un café ou sirotant un lait fraise, ils participent à faire de notre banale vie sociale un évènement. Un événement bien évidemment politique... et médiatique ! Bonnes écoutes ! Nithya Paquiry

COMPRENDRE

Un conflit sans fin ? Un cessez-le-feu a été proclamé, mais durant plus d'une semaine, morts et blessés se sont multipliés à Gaza et le spectre de la guerre civile ne cesse de hanter les esprits. Jusqu'où cela ira t-il ? (Affaires étrangères, 58 min)

"Connais ton ennemi…" Fayard publiera le 2 juin Historiciser le mal, qui contient à la fois le pamphlet antisémite Mein Kampf écrit par Hitler et son analyse critique par des historiens. Avec cette parution, c’est une vieille question qui se repose à nous : faut-il connaître le mal pour le combattre ? (L'invité des matins, 43 min)

Sous haute surveillance. Depuis 2008, Chip Chan, une femme coréenne, se filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle vit recluse dans son appartement, observée par des milliers d’internautes. Mais en 2010, un panneau dans sa chambre révèle qu'elle est séquestrée depuis 1999 par un certain P. L'enquête débute… (Les Pieds sur terre, 28 min)

APPRENDRE

La tête dans les étoiles. Quel type de questions se pose celui qui préfère la compagnie des étoiles, Hubert Reeves ? Peut-on enseigner la cosmologie sans se demander si nous sommes seuls dans l’univers ? Pouvons-nous vraiment le comprendre ? (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

Les dangers de la boisson. 1900. Un écolier est assis au fond de la classe. Sur l'affiche au mur, il lit : "L'alcool, voilà l'ennemi". Le voilà prévenu. La peur de l’alcoolisme hante le XIXe siècle et "l’ivresse du peuple" inquiète les pouvoirs publics. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

L'erreur est humaine. Le grand bouleversement de l’humanité, c’est le néolithique. L’humain se sédentarise, cultive, élève ses animaux, sa démographie explose et les épidémies aussi… Nous sommes-nous trompés en choisissant d’exploiter la Nature au lieu de simplement prélever ce qu’elle nous offre ? (LSD, La série documentaire, 55 min)

(RE)DECOUVRIR

Éloge de la laideur. Le moche n'est pas l'inverse du beau, mais il se construit en opposition à celui-ci. Kitsch, ringard ou vulgaire, il se dresse contre les codes esthétiques en place. Alice Pfeiffer, journaliste de mode, fait l'analyse du laid dans Le goût du moche (Flammarion). (La Grande table idée, 32 min)

Inspirante et inspirée. Souvent réduite à son statut de muse de Picasso, l'artiste franco-croate Dora Maar avait pourtant de multiples facettes : photographe, icône surréaliste, activiste politique… Une riche carrière éclipsée par son rôle de modèle et d'amante. (La Compagnie des œuvres, 58 min)

La honte change de camp. L'ancien joueur Ouissem Belgacem est ressorti "éteint", miné par l’homophobie qui touche le milieu du football. Son choix : abandonner sa carrière. Il est le premier joueur français homosexuel à témoigner sur cette question encore taboue, dans son ouvrage autobiographique : Adieu ma honte (Fayard). (Le Réveil culturel, 22 min)

LA CITATION

Pour le monde entier, il est le valeureux Aragorn dans le Seigneur des anneaux, version Peter Jackson. Mais il est aussi photographe, musicien, peintre, poète et désormais réalisateur. La citation de la semaine est signée Viggo Mortensen, auteur du film Falling sorti en salles cette semaine, et invité d'Arnaud Laporte pour répondre à sa fameuse question, "À quoi pensez-vous ?" :

C'est très utile pour moi de redécouvrir le film en présence du public, de vivre des rencontres, d'avoir des conversations avec les spectateurs. À travers leurs questions, j'entrevois des expériences émotionnelles et aussi l'idée que les histoires personnelles ont des résonances universelles.

Ainsi s'achève cette Session de rattrapage, mais en avant de se quitter faisons un petit voyage dans le temps pour constater que ce n'était pas forcément mieux avant… du moins en amour. Car avec Amour, mariage, bonheur et Les grands secrets de l'amour, deux pépites de la littérature pratique et conjugale de la toute fin des années 1950, il y a bien de quoi déchanter. Pour mieux apprécier les amours présentes. À la semaine prochaine !