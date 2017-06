Résistance créative, surf et Sgt. Pepper's : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Créer pour résister et rester fidèle à sa pensée. Cette semaine France Culture vous initie à cet art de la subversion et revient sur ces figures de la résistance. Des "images incisives de la résistance de l’individu" de Mario Vargas Llosa, à Giordano Bruno, martyr de la pensée, brûlé vif en 1600 pour avoir défendu ses idées... bousculer l’ordre établi devient une éthique de vie. "Dire-vrai sur soi-même", comme a pu le prôner Michel Foucault, est dès lors une question de principe. Laissez-vous porter de l’ode à Omaya Al-Jbara, dont le courage l’a conduit à combattre l’État Islamique, à la désobéissance civile prônée par Thoreau. Bonnes écoutes ! Caroline Barkhou

COMPRENDRE

Les citoyens qui viennent. Le moment politique inédit que nous vivons est aussi le fruit d’une nouvelle génération : la moitié des électeurs ayant voté en 2012 n’était pas en âge de le faire en 1981. Le politiste Vincent Tiberj en examine les conséquences pour la vie politique. (La Grande Table, 34 min)

Hénin-Beaumont provençale. Reportage dans la 12e circonscription des Bouches du Rhône, où le Front national a fait son plus haut score au second tour de l’élection présidentielle : 54%. (Le Choix de la Rédaction, 5 min)

Pierre le Grand chez Louis XIV. Explication des relations franco-russes par un ancien ambassadeur à Moscou. Il replace les enjeux de la rencontre entre Macron et Poutine à la fois dans l’histoire longue des tensions géopolitiques, dans la “fenêtre de possibilité” politique actuelle et dans les liens économiques denses entre les deux pays. (Les Enjeux internationaux, 10 min)

Trump, climato-sceptique envers et contre tous. “Le concept du réchauffement climatique a été créé par la Chine pour rendre l’industrie américaine non compétitive”, disait Donald Trump lorsqu'il était candidat. Il est, depuis, devenu président des États-Unis et a annoncé jeudi 1er juin la sortie de son pays de l’accord de Paris sur le climat. (L'invité des matins,19 min)

APPRENDRE

La fin du café ? Si le réchauffement climatique se poursuit, la production de café pourrait chuter de 50% d’ici 2050. Et cela, sans compter les autres menaces pesant sur les caféiers : les sécheresses, mais aussi le gel ou les maladies fongiques, notamment la rouille. La cartographie des cultures du café est-elle amenée à se déplacer ? (Culturemonde, 59mn)

Troubles de l'érection et andropause. Les hommes ne seraient pas exempts de la diminution des hormones et des maux qui vont avec. Bien loin d’un mythe, l’andropause est une réalité à laquelle tous les hommes devront, un jour ou l’autre, faire face. (Les Discussions du soir, 44mn)

La poésie, une nécessité. A l’âge de 9 ans, Rainer Maria Rilke découvre sa vocation d’écrivain. Des Lettres à un jeune poète aux Elégies de Duino, naviguez dans l’œuvre du poète autrichien pour découvrir son lien à la musique, aux arts plastiques et à Rodin, ou encore son ambivalence pour la ville de Paris. (La Compagnie des auteurs, 4 × 59 min)

(RE)DECOUVRIR

B.D et hip-hop. Ed Piskor, auteur de BD, remonte le fil de l'histoire du hip-hop, un mouvement musical dont il connaît toutes les arcanes, dans une série de comics en cours (4 tomes aux États-Unis et 2 en France) très documentée qui nous replonge aux origines de ce mouvement culte. (Paso Doble, 20 min)

Twin Peaks. Le retour de la série des séries, par David Lynch lui-même, 27 ans après la première diffusion de l’aventure/enquête/folie de Dale Cooper. (La Dispute, 58 min)

William Finnegan, entre surf et reportage de guerre. Il n’osait pas dire à ses confrères journalistes qu’il pratiquait le surf… Dans une autobiographie auréolée du prestigieux prix Pulitzer, le journaliste William Finnegan raconte cinquante ans de surf, de voyages et d’engagement. Une vie à contre courant... (Ping Pong, 59 min)

LA CITATION

Définir la poésie... pour beaucoup c'est une vaste affaire, pour d'autre c'est une énigme. C'est pourquoi Paul Valery signait l'état d'urgence de la poésie en écrivant ces mots (La Grande table, 27 min):

La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie.

C'est fini pour la semaine ! Mais pour débuter ce long week-end, évadez-vous avec le célèbre album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, qui vient de fêter ses 50 ans ! Une pochette baroque, 4 mois de studio, une tracklist folle, des ventes record, le salut critique éternel et... l'expression consacrée de "concept-album". Et si vous souhaitez rencontrer Lucy in the sky with diamonds, n'hésitez pas à venir vivre l’expérience immersive, sonore, et visuelle que propose la maison de la Radio à cette occasion. Bonnes balades radiophoniques à tous !

