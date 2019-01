Résolutions, taxe GAFA, Mont-Saint-Michel et Houellebecq : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir chaque semaine

L'année 2019 débute et l'heure est aux bonnes résolutions. A commencer par celles du gouvernement. Face aux défis à venir, Emmanuel Macron a annoncé ne pas vouloir changer de cap... tout en ajustant la trajectoire. Contesté à l’intérieur et isolé à l’extérieur, celui qui se voulait le président de l’Europe semble avoir une marge de manœuvre bien réduite pour faire avancer l’Union, alors même qu'arrivent les élections européennes. D'autant qu'ailleurs dans le monde, entre l'arrivée de Bolsonaro à la tête du Brésil et le bras de fer engagé entre la Chine et les Etats-Unis, l'état des démocraties inquiète. Comme chaque année, France Culture continuera d'accompagner toutes ces interrogations pour les analyser, les décortiquer et, autant que possible, aider à comprendre le monde. Très bonnes écoutes et bonne année 2019 ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

Taxer les géants. La France a décidé de mettre en place la taxe sur les GAFA dès le 1er janvier. Le gouvernement espère ainsi obtenir 500 millions d’euros. Pas de quoi faire plier les GAFA, d'autant que cette taxation ne s’attaque pas aux véritables racines du mal : celles de l’optimisation fiscale. (Du Grain à moudre, 39 min)

Cannabis : bientôt sur ordonnance ? L'Agence nationale du médicament a donné son feu vert à une expérimentation du cannabis thérapeutique en France, avant la fin de l'année 2019. (La Question du jour, 12 min)

Première salve. En juin 2019, une première expérimentation du service national universel va être mise en place dans treize départements, pour les jeunes âgés de 16 ans qui se porteront volontaires. 3 000 adolescents sont attendus pour la phase-pilote, pour une expérience plus citoyenne que militaire. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Amérique Latine : un continent "hors-radar" international ? Entre marasme économique et affaiblissement diplomatique, l'Amérique latine reste pour l'heure sur la touche du jeu international. Reste à voir si l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil y changera quelque chose. (Les Enjeux internationaux, 12 min)

APPRENDRE

Huitième merveille. Avant de devenir ce sanctuaire incontournable de la chrétienté, le Mont-Saint-Michel fut un simple caillou. Il se nommait "Mont-Tombe". Depuis le Moyen Âge, les Miquelots, nom que donna Rabelais aux pèlerins, traversent l’Europe tout entière pour découvrir cette merveille architecturale. (LSD, La série documentaire, 4 x 55 min)

Penser l'économie avec... Et si on revoyait les bases en ce début d'année ? Entendez-vous l'éco jalonne le terrain avec cinq portraits de philosophes et économistes : du libéralisme d’Adam Smith au féminisme de John Stuart Mill, sans oublier de faire la révolution avec Pierre-Joseph Proudhon, d'apprendre l’insoumission avec Ayn Rand ou le volontarisme de Colbert. (Entendez vous l'éco, 5 x 1 h)

Tendre un piège au CO2. Un réchauffement climatique plus important que prévu semble de plus en plus vraisemblable. Plusieurs solutions existent aujourd’hui : elle sont autant climatiques, biologiques, organiques que strictement technologiques. Et un enjeu industriel majeur pour les années qui viennent. (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Michel Houellebecq, écrivain prophétique ? Quatre ans après Soumission, Michel Houellebecq publie Sérotonine, un septième roman où le narrateur fait le récit de ses amours passés, de sa perte de désir et d’espoir sur fond de révolte d’agriculteurs contre l’Europe et la mondialisation. (L'Invité des matins, 50 min)

Marilyn, dernières séances. "Ralph Greenson, son psychanalyste est la dernière personne qui a vu Marilyn Monroe vivante et la première qui l’a trouvée morte. A mots voilés, on l’accusait de meurtre." Découvrez cette fiction signée Michel Schneider et, au-delà du mythe et des fantasmes, (re)plongez-vous dans la vie intime de la plus grande icône d'Hollywood. (Fictions/Le Feuilleton, 5 x 24 min)

Face de lune. Cette première collaboration BD de François Boucq avec Alejandro Jodorowski raconte l'apparition messianique d’un personnage "sans visage", capable de dompter un déluge qui ne parvient plus à laver les péchés d'un monde déviant. (La Grande Table culture, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de Michel Ciment, critique de cinéma et directeur de la revue Positif,venu faire le bilan de l'année cinématographique 2018 et livrer ses préférences dans Le Réveil Culturel (26 min) :

Pour faire un grand film, il faut du temps, parfois six, sept ans. [...] Ce qui me frappe dans cette liste c'est que tous ces films sont ouverts sur le monde, et pas seulement repliés sur les petites histoires qu'on trouve malheureusement dans le cinéma français. Au fond, ce qui m'importe, c'est qu'il reste des films magnifiques.

