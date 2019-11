Restaurer la confiance dans les médias : voici les recettes

La confiance dans les médias est au plus bas : "le baromètre annuel publié par la Croix depuis 1987 montre une défiance structurelle des Français mais la dernière édition de janvier est sévère ; nous atteignons un plancher", d'après Patrick Eveno, professeur en histoire des médias à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors que le mouvement des "gilets jaunes" avait commencé deux mois plus tôt, le baromètre montrait que seuls 50% des Français jugent crédible l'information donnée à la radio, la presse écrite ne réunissant que 44% de satisfaits, la télévision 38% et la presse en ligne 25%...

Face à cela, que faire ? Le chantier est colossal mais des initiatives existent : de la rencontre avec le public à la création d'un conseil de déontologie de la presse en passant par des projets de régulation des réseaux sociaux...

Une méconnaissance des médias, plus qu'une défiance

La dernière idée en date pour restaurer la confiance dans les médias s'appelle "médias et citoyens", du nom d'un site internet lancé le 4 novembre. Cette plateforme a vu le jour par la volonté de plusieurs journaux et groupes audiovisuel (dont Radio France) qui se sont associés à Bluenove, une société qui a déjà travaillé sur l'analyse des contributions au "grand débat". Sur ce nouveau site, les internautes sont invités à témoigner ou donner leur avis et à en débattre pendant trois mois. Les discussions sont organisées par thèmes (votre relation à l'info, quelle indépendance pour les médias, quelle éthique, comment combattre les fake news, etc.) et une conférence de restitution finale est prévue en février en présence du public, des entreprises et des journalistes, qui s'engagent à en tenir compte.

"C'est avant tout la restitution qui nous intéresse dans cette opération", explique Éric Valmir, secrétaire général de l'information à Radio France et pilote du projet en interne. "Parce que nous organisons des concertations autour de l'information et de nos pratiques éditoriales tous les mois. Le principe est de se mettre devant une salle avec quatre ou cinq journalistes de Radio France et non pas de faire un débat entre journalistes, mais de répondre aux questions du public".

Cet échange avec le public est important parce qu'on voit très vite qu'il y a une méconnaissance, plus qu'une défiance. Si on a quelque chose à se reprocher, nous journalistes, c'est d'avoir vécu dans une forme de microcosme. Il suffit de penser qu'une personne sur dix sait ce qu'est une conférence de rédaction [cette réunion quotidienne où les journalistes choisissent les sujets, les angles, la hiérarchie des informations, etc.], donc neuf personnes sur dix ne le savent pas.

Éric Valmir, secrétaire général de l'information à Radio France

Et dans ces rencontres, Éric Valmir est particulièrement intéressé par la confrontation des ressentis : celui des journalistes et celui du public. Parfois, l'ambiance est animée, voire tendue, comme à Toulouse le 14 février.

On s'est retrouvé à Toulouse avec une salle qui était composée de beaucoup de "gilets jaunes" et ils nous disaient, "vous ne parlez jamais de nous" et on leur répondait, "mais, si on parle tout le temps de vous". Il était intéressant de confronter deux ressentis, parce qu'il en est beaucoup question ! Au sujet des violences policières qui auraient été insuffisamment traitées par exemple, nous pouvions mettre sur le tapis les dates de diffusion, la durée, l'horaire, etc. Mais les auditeurs ne peuvent pas tout entendre. Une rédaction travaille du matin au soir et ce qui est dit à 8 heures ne sera pas forcément répété à midi.

Éric Valmir, secrétaire général de l'information à Radio France

La France aura bientôt un conseil de déontologie de la presse

Mais aller à la rencontre du public est-il suffisant ? Sans doute pas, car la défiance vis-à-vis des médias atteint un niveau historiquement haut d'après Patrick Eveno, historien et porteur du projet de Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui sera lancé officiellement le 2 décembre à Paris. Cette institution n'existe pas en France mais "il en existe dans une vingtaine de pays européens, ça n'est pas une nouveauté, le premier a été créé en Suède en 1916".

Un conseil de presse n'est pas une instance qui endiguerait la défiance en un coup de baguette magique, mais elle pourrait aider à rétablir la confiance. Car le public saura qu'il existe un endroit où il pourra dialoguer avec ses représentants, avec les journalistes et les entreprises ; c'est un un organisme tripartie. Dans tous les pays où il y a un conseil de déontologie, ou conseil de presse, la confiance est nettement plus élevé que dans les pays où il n'y en a pas.

Patrick Eveno, historien et président de l'ODI (Observatoire de la déontologie de l'information).

Ce conseil de déontologie ne prononcera pas de sanctions comme le ferait un conseil de l'ordre, "qui existe pour les professions libérales et pour les métiers avec formation diplômante obligatoire", précise Patrick Eveno. Ce nouveau conseil rendra des avis motivés et pourra être saisi par le public ou s'autosaisir. Dans les cas qui ont fait débat récemment (fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, émission quotidienne d'Éric Zemmour sur CNews), c'est le CSA qui a reçu les plaintes du public. Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité administrative indépendante dont les membres sont nommés par l'État, n'est pourtant pas de faire de la déontologie du journalisme...

Initialement, ce conseil de presse avait été imaginé dans un rapport commandé par le ministère de la Culture à l'ancien PDG de l'Agence France Presse Emmanuel Hoog. Ce document rendu le 26 mars établissait déjà la nécessité de créer une instance d'autorégulation pour les médias mais il ne fait pas que des adeptes. Le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet, s'y déclarait opposé le 18 mai dans l'émission La Fabrique médiatique sur France Culture (voir lien ci-dessous).

Au delà du journalisme, réguler les plateformes et réseaux sociaux ?

Mais pour certains, le problème est bien plus large et dépasse même le journalisme et toutes les solutions que les médias traditionnels pourraient trouver. C'est le cas de Christophe Deloire : le secrétaire général de Reporters sans frontières estime que la défiance est causée par un phénomène nouveau et mondial, qu'il nomme "désordre informationnel".

Ce qu'on appelle "désordre informationnel" [correspond à notre époque] où des contenus qui n'ont rien à voir entre eux se retrouvent en concurrence directe. La propagande d'État, la publicité, le journalisme, ce qui était autrefois la conversation du dimanche... Nos systèmes juridiques étaient fondés sur ces distinctions, entre l'espace public et l'espace privé, entre des types de médias... Aujourd'hui, les grandes plateformes mettent en concurrence tous ces contenus et cela est à tout à fait nouveau.

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, invité de l'émission Soft Power le 9 novembre 2019.

"La plupart des fake news ne viennent pas des médias traditionnels, mais des réseaux sociaux", lançait Alexis Brézet le 18 mai dans la Fabrique médiatique sur France Culture. Un constat que semble partager RSF, qui a lancé deux initiatives pour faire avancer ce dossier sur la scène internationale : la Journalism Trust Initiative (JTI), Initiative pour la fiabilité de l’information en français, est un dispositif d’autorégulation visant à promouvoir les sources d’informations fiables (en modifiant les algorithmes qui mettraient en avant les contenus de médias certifiés pour la qualité de leur déontologie journalistique par exemple) et l’initiative internationale sur l’information et la démocratie (I&D), qui a pour objectif d’apporter des garanties pour la liberté d’opinion et d’expression

Concernant la deuxième solution, l'idée serait d'adapter à l'ère numérique l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'Homme : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression (...)". Une ONG britannique a d'ailleurs choisi de s'appeler Article 19 et milite pour la création de Conseils de médias sociaux, sur le modèle des conseils de presse. Une approche opposée aux initiatives de régulation déjà lancées en Europe et critiquées par les défenseurs de la liberté d'expression. La proposition de loi contre les contenus haineux sur internet - qui doit encore être votée par le Sénat - imposera aux plateformes de supprimer des contenus considérés comme haineux.