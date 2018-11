Restitution des biens culturels, police scientifique, viande, Michael Jackson : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement à la Session de rattrapage

Cette semaine, France Culture s'intéresse à l’épineux problème de la restitution des biens culturels. Vendredi 23 novembre, l’historienne Bénédicte Savoy et l’économiste Felwine Sarr ont remis au Président de la République un rapport sur "la restitution temporaire ou définitive aux pays d’origine des œuvres d’art africain conservées dans les musées français". Autant de trésors inestimables, que la France s’est appropriés… mais au nom de quoi ? D’où vient ce désir étrange de posséder des œuvres d’art ? Ces appropriations culturelles cristallisent souvent des problématiques liées au colonialisme, à l'exploitation des richesses sociales et créatives d'un pays soumis à un autre. Dans ce contexte, les biens artistiques deviennent des butins de guerre. Résultats, les collections des musées sont disséminées à travers le monde, et quelques valeureux doivent inventer des solutions pour restituer ses trésors… Bonnes écoutes ! Camille Bichler

COMPRENDRE

En immersion à la police scientifique. Comment traiter une scène de crime ? La réalité est parfois bien loin de l’image véhiculée par les polars ou les séries policières. Recherche d’empreintes, analyse de sang et inspection des scellés… Plongez au cœur du service de l’identité judiciaire. (La série documentaire, 4 x 55 min)

Les gilets jaunes. Ils étaient 280 000 à manifester dans toute la France, le 17 novembre dernier, et ils continuent à se mobiliser contre à la hausse des carburants. Mais qui sont les gilets jaunes ? Rencontre avec ces hommes et ces femmes, qui sont loin de former un seul et même cortège homogène. (Les Pieds sur terre, 28 min)

Pauvreté et numérique. On sous-estime souvent les difficultés que rencontrent les sans domiciles fixes et les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté lorsqu’elles doivent faire, par exemple, des démarches administratives alors qu'ils sont dépourvus d’ordinateurs. La dématérialisation et le numérique renforceraient-ils les inégalités sociales ? (Soft Power, 1h28)

APPRENDRE

Les batailles de la viande. Des grandes prairies vertes à nos assiettes, quel est l’itinéraire du bifteck ? Depuis le début XXe siècle, l’élevage des animaux se densifie et les productions se rationalisent. Mais quelles sont les conséquences de l’industrialisation de la viande pour notre santé et pour l’écologie ? (Entendez-vous l’éco ?, 4 x 59 min)

Une nuit de la philosophie. Si l’histoire de la philosophe commence en Grèce à Athènes, elle se poursuit ensuite aux quatre coins du monde. Alors que signifie philosopher en Afrique, en Inde ou encore en Amérique latine ? (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

130 ans de l'Institut Pasteur, piqûre de rappel. Cette institution est à l'origine de découvertes révolutionnaires qui ont permis à la médecine de contrôler des maladies virulentes, telles que le tétanos, la fièvre jaune ou encore la tuberculose. Aujourd'hui, l’Institut Pasteur est un réseau d’établissement mondial, présent dans 33 pays, qui emploie 23 000 personnes dont 1500 chercheurs. (La Méthode scientifique, 59 min)

REDECOUVRIR

Michael Jackson, le King du pop art. Sacré en 2000 artiste du Millénaire, Michael Jackson a marqué les esprits de toute une génération, à travers sa musique, mais aussi ses clips et l’image qu’il s’est créée. Le King of Pop n’a cessé de fasciner et d’influencer des grands noms de l’art contemporain. Andy Warhol, Lorraine O’Grady ou Jeff Koons… Quel héritage esthétique Michael Jackson nous a-t-il laissé ? (La Grande table culture, 28 min)

Eddy de Pretto "Dissimuler des choses pour en montrer d’autres, c’est un peu ça la vie". Son verbe convoque la nuit, la fête et la drogue. Dans cet entretien, le jeune chanteur évoque la construction sociale du masculin, une thématique centrale dans son écriture, son rapport avec le public, mais également ses influences hétéroclites, de Frank Ocean à Kanye West, en passant par Claude Nougaro. (Par les temps qui courent, 58 min)

Hervé Guibert. Écrivain, journaliste, photographe... Hervé Guibert a multiplié les casquettes tout au long de sa vie. Évoquer cet artiste, c'est aussi parler de l'écriture de sa maladie, le sida, qui l'emporte alors qu'il n'a que 36 ans. Rapport à la mort, exploration des corps et du désir, (re)plongez-vous dans l'oeuvre délicate et torturée d'Hervé Guibert. (La compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

LA CITATION

La citation de la semaine nous vient du romancier Nicolas Matthieu, lauréat du Prix Goncourt 2018, avec son roman Nos enfants d'après eux, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. L'écrivain dresse un parallèle entre son ouvrage qui se déroule dans une ville de Lorraine désindustrialisée, et le mouvement des "gilets jaunes" (L'Invité des Matins, 45 min) :

Le roman est peut être en prise avec cette réalité là. Le roman raconte au départ le vol d'une moto, qui est très fortement synonyme d'autonomie et de liberté pour les gamins que je mets en scène dans cette histoire. Cette moto, c'est le moyen de s'arracher à un monde où ils se sentent englués au départ, pour aller ailleurs et éprouver l'ivresse de l'accélération. L'augmentation du carburant tombe comme un couperet sur un mode de vie. Les personnages de ce livre pourraient endosser ces gilets jaunes. Ils se sentent toujours les dindons de la farce de l'air du temps.

Avant de refermer cette session, un dernier petit conseil... Une proposition de loi contre l’exposition précoce des jeunes enfants aux écrans a été présentée ce mardi au Sénat. Manque de sommeil, trouble de l'alimentation et de la concentration, les risques d'une surconsommation ont été démontrés par de nombreuses études. La lumière bleue dégagée par les écrans serait la grande responsable, on vous explique tout ici. À la semaine prochaine.