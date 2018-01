Rétrospective et futur, apocalypse, Rimbaud et roman-photo : la session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez commencé l'année avec une gueule de bois ? On vous donne un conseil : revendiquez cette dernière comme un espace de liberté. Reste qu'avec un mal de crâne, il est plus difficile de dresser un bilan de l'année passée, alors même que l'heure est aux rétrospectives : 2017 aura été l'année des fractures économiques, mais surtout des ruptures politiques, de l'élection de Donald Trump à celle d'Emmanuel Macron qui a redéfini les rapports de force au sein des différents partis politiques. 2017 est, aussi, une année féministe, avec le gigantesque mouvement de prise de parole des femmes, initié par le retentissement de l'affaire Weinstein. A l'aube d'une année 2018 qui s'annonce d'ores et déjà mouvementée, les réponses aux questions de l'année écoulée ne seront pas de trop pour penser un futur encore invisible. Qu'il s'agisse de l'année à venir ou de plus loin encore (pourquoi pas jusqu'en 2041), France Culture s'efforcera de répondre aux interrogations à venir comme aux interrogations passées. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Marc-Antoine Pelaez - Maxppp

Daech : le chaos puis K.O. ? Perte de Mossoul, sa capitale irakienne, au mois de juillet. Perte de Raqqa, sa capitale syrienne, en octobre. Daech a perdu sa base territoriale, celle qui lui permettait de revendiquer le statut d'"Etat" islamique. Mais ne crie-t-on pas victoire trop tôt ? "Il faut faire tout un travail sur l'idéologie puis, sur le terrain du Moyen-Orient, la reconstruction. S'il n'y a pas de reconstruction, c'est le vide qui va perdurer et permettre à Daech de se reconstituer", précise Myriam Benraad, politiste et chercheuse à l'IREMAM. (Du Grain à Moudre, 39 min)

Révolte ou révolution. Trois mois après l’affaire Weinstein, la parole continue de se libérer. Les actes dénoncés sont d'ores et déjà condamnés par la loi, la solution aux actes dénoncés ne viendra pourtant pas d’un hypothétique texte législatif mais d’un changement des consciences qui, par définition, ne se décrète ni se contrôle. Pour la philosophe et historienne de la pensée féministe Geneviève Fraisse, "il va y avoir un avant et un après l'affaire Weinstein, un peu comme pour 68". (Les Matins, 17 min) PR

Jour J pour le Jugement. "Dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel" : tel était le message édicté dans la Genèse. Alors que les catastrophes naturelles, le changement climatique et la disparition d'espèces animales engendrent la peur d'une fin prochaine, comment réagissent les croyants de ce monde ? Petite anthologie des différentes formes d’apocalypse telles que les imaginent les monothéismes. (CulturesMonde, 59 min)

APPRENDRE

• Crédits : JOEL SAGET - AFP

Rimbaud 2.0. "Rimbaud travaillait par listes de mots et s’adonnait à l’étude des langues de manière ultra-intensive : il a appris l’anglais, l’allemand, l’arabe, les langues amhariques, le latin...". Tour à tour voyageur, explorateur et ethnologue, le poète Arthur Rimbaud a posé son empreinte partout, jusque dans le monde numérique. (Soft Power, 1h05)

A l'arbrodarge. Toute sa vie durant il a traqué la biodiversité à travers le monde, ce qui lui a valu, à l’occasion, d’être traité de "biopirate". Il possède le langage des arbres, communie avec les forêts, tutoie les cimes de ces êtres en majesté et n’a pas son pareil pour nous restituer le génie de la nature : rencontre avec le botaniste-explorateur Francis Hallé. (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

Philosopher avec Alien. Quand Simone de Beauvoir présente toute l’horreur que ressent une jeune enfant lorsqu'elle comprend ou imagine la violence d'un accouchement, ses différentes descriptions ne sont pas sans évoquer la contamination et l'accouchement d'Alien. Retour sur la symbolique d'Alien Resurrection, opus de Jean-Pierre Jeunet plein d'humour noir et de répliques incisives, avec l'historien de cinéma Philippe Rouyer. (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Cliché Josselin Rocher

Roman-Photo. Le Mucem, à Marseille, consacre une exposition au genre littéraire méconnu du roman-photo. Au-delà de l’image stéréotypée des récits à l’eau de rose, le roman-photo est multiple et son histoire remonte à 1947. C'était alors un véritable phénomène sociologique de masse, à travers lequel on peut relire aujourd’hui l’évolution des sociétés et des mœurs. (Le Réveil culturel, 21 min)

Un Long dimanche de fiançailles. En août 1919, alors que la jeune Mathilde est sans nouvelle de son fiancé Manech disparu pendant la guerre depuis plus de deux ans, elle apprend qu’il faisait partie d’un groupe de cinq soldats condamnés à mort en conseil de guerre en janvier 1917. Découvrez l'adaptation radiophonique du roman de Sébastien Japrisot qui vous emmènera sur les pas de Mathilde, bien décidée à découvrir toute la vérité sur cette ignominie. (Fictions / Le Feuilleton, 5x24 min)

Arsène Lopin. Dans l'émission "Le Texte et la marge", en 1971, il était question de Maurice Leblanc, et de son personnage Arsène Lupin, à l'occasion de l’adaptation de ses aventures pour la télévision. Le prétexte pour écouter le fils de Maurice Leblanc, Claude Leblanc, évoquer l’œuvre de son père… et apprendre qu’Arsène Lupin a bien failli se nommer Arsène Lopin. (Les Nuits de France Culture, 20 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient du peintre et sculpteur Alberto Giacometti, auquel l'émission L'Art est la matière (59 min) était consacrée :

Tout l’art du passé, de toutes les époques, de toutes les civilisations, surgit devant moi, tout est simultané comme si l’espace prenait la place du temps.

Allez, cette première Session de rattrapage de l'année se termine ici. On en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année 2018, en compagnie de Nietzsche (Le Journal de la Philo, 6 min) : comme quoi même les philosophes peuvent se prêter au petit jeu des bonnes résolutions. Meilleurs vœux, et à la semaine prochaine !