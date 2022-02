Revisiter l'Histoire, Ukraine, Internet et alcool : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : comment visiter l'Histoire, avec le podcast feuilleton du "Procès Pétain", sans la "revisiter", comme le reproche un collectif d'historiens au candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour, la situation toujours plus tendue entre Ukraine et Russie, et une histoire de l'Internet en 8 épisodes. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

Le zoom de la semaine : revisiter l'Histoire

• Crédits : - AFP

Peut-on visiter l'histoire ? D'une certaine façon, oui : en écoutant le feuilleton "Le Procès Pétain", créé grâce au compte-rendu sténographique exhaustif du Journal officiel, plongez dans le procès houleux de l'ancien chef de l'Etat, le maréchal Pétain, en 1945. Mais au sortir de guerre, le Maréchal n'est pas le seul à être condamné : Robert Brasillach, Charles Maurras, Lucien Rebatet... nombreux sont les intellectuels jugés pour avoir soutenu la politique de collaboration, rappelle la sociologue et historienne Gisèle Sapiro. Et contrairement à ce qu'affirme le polémiste et candidat à la présidentielle Eric Zemmour, Pétain est loin d'être le "sauveur" des juifs : un collectif d'historiennes et d'historiens signalent que le polémiste "revisite" l'Histoire pour s'en servir d'arme politique, au mépris des usages scientifiques.

🔗 Le Procès Pétain (En podcast, 15 x 22 min)

🔗 1944-1945, du sang dans l'encrier (Le Cours de l'Histoire, 52 min)

🔗 André Loez, les historiens face à Zemmour (Tracts, le podcast, 7 min)

C'est dans l'actu

• Crédits : AFP

📌 Ukraine, l'Europe peut-elle être autre chose que spectatrice ? La tension entre les héritiers des deux géants de la guerre froide est palpable. Alors que les réunions pour trouver une solution à la crise s’enchaînent, comment l’Europe peut-elle peser face aux négociateurs russes et américains ? (Le Temps du débat, 37 min)

📌 Primaire populaire, et maintenant ? L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, est arrivée en tête de l'initiative citoyenne, dimanche dernier, devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Une victoire qui marque l'entrée en campagne d'une nouvelle candidate, à dix semaines du premier tour. (L'invité(e) des matins, 41 min)

📌 Jeux-vidéo : le choc des géants. Le 18 janvier, Microsoft a annoncé être en position d’acheter Activision-Blizzard, principal éditeur de jeux-vidéos au monde, pour un montant de 68,7 milliards de dollars. Au-delà des chiffres, cette acquisition illustre les évolutions qui s’annoncent et attendent les consommateurs de jeux-vidéo. (Entendez-vous l'éco, 56 min)

"Bonjour, vous avez des e-mails"

• Crédits : - Radio France

"Tidum tidum tidum tiiiiii crssssshhhh". L'inimitable son de connexion du modem 56k précédait, il y a 20 ans, le fameux "Bonjour, vous avez des e-mails" pour les abonnés du fournisseur d'accès à internet AOL. Si ce son est encore frais dans nos mémoires, Internet évolue pourtant très vite. En l'espace d'un demi-siècle, il s'est imposé partout, mais son histoire, son fonctionnement, restent invisibles. Techniquement, Internet nous relie, mais comment fonctionne-t-il ? Et si aujourd'hui Internet se jauge à l'aune des réseaux sociaux, son avenir est-il vraiment le métavers, un monde libéré des contraintes physiques ?

💾 Une Histoire de... l'Internet (En podcast, 8 x 14 min)

💻 Grandeur et décadence à l'ère numérique (L'Invité(e) des matins, 43 min)

📲 Mesure-t-on vraiment les enjeux du métavers ? (Les Enjeux des réseaux sociaux, 2 min)

Une rencontre : Bernard Cerquiglini

• Crédits : Anne-Sophie Bost - Getty

Si la langue évolue sans cesse, qu’est-ce qui fait son unité ? Pour le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur émérite de linguistique à l'Université de Paris et membre de l'Oulipo, "la langue est le fruit d'une créativité constante et spectaculaire. Ne parlons pas de déclin, ne disons pas "les jeunes parlent mal", non, les jeunes sont bilingues, voire plurilingues. Ils parlent le français de référence et ils ont leur langue."

🔗 Bernard Cerquiglini : "Les langues ne déclinent pas, elles évoluent" (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Il est temps

• Crédits : Luca Cazzaniga - Getty

Vous avez juste 5️⃣ minutes !

📌 Sans lui, pas de passe sanitaire. Masahiro Hara est le "papa du QR Code". Le QR code ou code à réponse rapide a envahi nos vies avec la pandémie. Mais le début de sa conception date de tout juste trente ans. Rencontre avec son inventeur, un ingénieur japonais qui s'est inspiré du jeu de go. (Comme personne)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes…

📌 La révolte par le plaisir. Le philosophe Michaël Foessel montre le pouvoir politique du plaisir : la gauche progressiste est accusée d'être de plus en plus moraliste et ascétique, entre obligation de modération à l'aune de la crise climatique et souci de l'auto-critique face aux minorités, quand la droite hédoniste aurait pris la défense du plaisir. Pour le philosophe, il est devenu urgent de réfléchir à nouveau sur la dimension émancipatrice du plaisir. (La Grande table idées)

Vous avez 1️⃣ heure !

📌Un verre, est-ce que ça va ? La consommation d’alcool expose à de multiples risques, elle est responsable de plus de deux cents maladies et atteintes diverses pour la santé. Mais que fait l'alcool à notre corps ? Et comment son arrêt, partiel ou permanent, ou que ce soit par petites touches de temps à autres, pouvons-nous aboutir à une forme de cohabitation avec l’alcool ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Vous avez 4️⃣ heures... (pas d'inquiétude, il ne s'agit pas de rédiger une dissertation)

📌L'Asie du Sud-Est, laboratoire du XXIe siècle. Région prisée par les touristes du monde entier, l'Asie du Sud-Est est également une zone côtière en première ligne des effets du réchauffement climatique et dont les pays abritent des expériences politiques singulières, entre démocratie en devenir et dictatures populistes. (Cultures Monde, 4 x 1h)

Très bon week-end, à la semaine prochaine !