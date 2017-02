Révolution russe, Christiane Taubira, Gaël Faye et Vermeer : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

C’était en Russie, il y a cent ans. De l’état des lieux des révolutions de 1917 jusqu’à l’évolution du regard historique porté sur ces événements, un vent russe a soufflé sur l’antenne de France Culture cette semaine. Etudiants en 1917, ils racontaient dans les années 1960 autant la violence que l'effervescence de cette année révolutionnaire. Aujourd'hui, des descendants d'émigrés russes racontent l'exode et l’exil de leurs proches. Cent ans plus tard, quelles sont les traces dans l’actuelle Moscou ? En Russie, la commémoration du centenaire suscite la polémique. Dernière escale russe avec l'énigmatique Raspoutine, mais qui était-il réellement ? Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

Qu’est-ce qui nous rassemble encore ? A quelques semaines de l’élection présidentielle, Christiane Taubira s’exprime sur l’état de la gauche, déplorant autant l’éparpillement des forces que la perte de l’humanisme dans la politique actuelle. Avec son attrait pour la littérature et son expérience, l’ancienne Garde des Sceaux en appelle à la responsabilité et au rassemblement. (L'invité des Matins, 2x20 min)

Roumanie, la coupe est pleine. “On ne veut pas de condamnés pénaux à la tête du pays.” Depuis plusieurs semaines, la classe politique roumaine est bousculée par une société civile en colère, soucieuse de son avenir, et fatiguée de la corruption. Alors que le nombre de manifestants a atteint un demi million, retour aux racines du mouvement, analyses, et perspectives. (CulturesMonde, 1h)

Les mots en campagne. Peuple, laïcité, révolution ou encore travail... autant de mots utilisés aussi bien à gauche qu’à droite (et inversement). Analyse et débat sur l'usage des mots en campagne électorale, pour comprendre si la navette d'un camp à l'autre les vide de tout sens ou leur donne un sursaut de vitalité. (du Grain à moudre, 40 min)

APPRENDRE

Us et coutumes. Une femme allaitant son enfant, un geste simple et naturel. Et pourtant. Mise en nourrice, apparition du biberon, croyances rattachées au lait maternel : l’allaitement a une histoire contrastée et révélatrice de l’évolution des nourrissons dans notre société. (Les Discussions du soir avec René Frydman, 44 min)

L’éthique et le parasite. Deux personnages se donnent la réplique dans Le Neveu de Rameau, de Diderot : moi et lui. D’un côté, l’éloge de la vertu, de l’autre, l’immoralisme. Une oeuvre comme la mise en scène d’une question qui préoccupait fortement le philosophe : comment fonder une morale dans un monde sans Dieu ? (Les Chemins de la philosophie, 53 min)

La folie du génie. Dans la Vienne décadente de 1903, après avoir impressionné par une étude iconoclaste publiée sous le nom de Sexe et Caractère (largement antiféministe et antisémite), le philosophe Otto Weininger s’est suicidé à l’âge de 23 ans d'une balle en plein cœur. Explorer la crise intérieure de ce « génie malade » (dixit Freud) et la crise de l’époque résonne avec notre contemporain. (La Conversation scientifique, 59 min)

(RE)DECOUVRIR

Direction Téhéran. Dans les années 1970, avec l’occidentalisation des mœurs, la musique se métisse en Iran. Une scène musicale pop, disco, funk, psychédélique émerge et les disquaires se multiplient. Exploration aussi politique que musicale d’un âge d’or brusquement interrompu en 1979. (Métronomique, 59 min)

Petit pays. Gabriel a dix ans et mène une enfance paisible au Burundi lorsque surgissent la guerre civile et le génocide rwandais. Gaël Faye lit et chante son roman aux deux prix (Goncourt des lycéens 2016 et France Culture / Télérama) : un hip-hop littéraire pour explorer le conflit entre Hutus et Tutsis à travers le regard d'un enfant. (L'Atelier Fiction, 1h)

Le rythme de l'humour. Connu pour ses chroniques à la télévision dans lesquelles il brille par un sens du rythme hilarant, Vincent Dedienne passe en revue quelques-unes de ses admirations qui l’ont conduit de Muriel Robin au théâtre classique, jusqu’à ce spectacle seul en scène, à nu littéralement. (Une saison au théâtre, 29 min)

LA CITATION

La citation de la semaine est celle du peintre Alfred Manessier à propos des tableaux de Johannes Vermeer. Une invitation au silence et à la contemplation que l'on se remémore volontiers alors que le musée du Louvre abrite en ce moment des toiles du "Sphinx de Delft" :

"Il faudrait presque faire mettre des chaussons aux visiteurs pour venir voir Vermeer. On ne peut pas voir Vermeer en faisant du bruit. Ce n’est pas pensable."

C'est fini pour cette semaine ! Prêt pour un voyage lointain et une épopée maritime ? Nous vous emmenons à Vingt mille lieues sous les mers en compagnie de Jules Verne et du Capitaine Nemo. Bon week-end et à la semaine prochaine !

