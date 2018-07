Saint-Simon, chasseurs de nazis, musique sportive et Claude Lanzmann : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email.

Bonjour à toutes et à tous,

La grille d'été est bien lancée. Et puisqu'il s'agit de changer de rythme, du 2 juillet au 26 août, on prend le tempo avec la série musicale d'été consacrée, Coupe du monde oblige, au lien entre musique et sport. Vous avez un moment ? Installez-vous dans votre fauteuil le plus confortable et lancez-vous dans les premiers chapitres du feuilleton-documentaire consacré aux Chasseurs de Nazis ou écoutez les aventures du Comte de Monte Cristo. Ça ne suffit pas ? Alors n'hésitez pas à écouter les Masterclasses avec Etienne Klein ou Joann Sfar, à vous plonger dans la vie de Saint-Simon, qui inaugure la série d'été Avoir raison avec, ou encore à (ré)écouter La Grande Traversée consacrée à François Truffaut... en attendant celles sur Mohamed Ali ou Alan Turing. C'est l'été, prenez le temps, il y en aura pour tous les goûts, et pour tous les rythmes. Très bonnes écoutes. Pierre Ropert

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : Allsport Hulton/Archive - Getty

Histoires de rythmes. Du tango au rap, en passant par la musique symphonique et le folksong, sans omettre le rock ou la variété la plus mièvre, tous les styles unissent le sport à la musique. Coupe du monde oblige, il sera question de football, mais que les adeptes des autres disciplines se rassurent : boxe, vélo, ski, Formule 1, surf, volleyball, rugby, golf ou même hockey sur glace sont de la partie. (Musiques et sports, 5 x 59 min)

Refaire le monde avec Saint-Simon. Il est le seul homme, avec Marx, a avoir, au XIXe siècle, donné son nom à un courant : il y eut le saint-simonisme comme il y eut le marxisme. Mais Charles Henri de Rouvroy, dit Henri de Saint-Simon, avait pensé avant le grand Karl la force irréversible des choses. (Avoir raison avec Saint-Simon, 5 x 29 min)

Chasseurs de nazis. Vous cherchiez un polar historique pour l'été ? De Paris à Washington en passant par Jérusalem et Ludwisburg, France Culture a mené l’enquête sur les chasseurs de nazis et leurs proies. Qui sont ces hommes et femmes, des Klarsfeld à Eli Rosenbaum, en passant par un ancien agent du Mossad, qui ont traqué les anciens agents du IIIe Reich? (Les Chasseurs de Nazis, chapitre 1 : naissance d'une vocation, 5 x 10 min)

"Il faut avoir voulu mourir pour savoir combien il est bon de vivre !" Réécoutez ce grand feuilleton adapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas et diffusé pour la première fois sur les ondes de France Culture au début des années 80. Savourez, jour après jour, l'histoire terrible d'Edmond Dantés, alias Le Comte de Monte-Cristo. (Le Comte de Monte Cristo, 5 x 29 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

• Crédits : Nicolas Velter / ARTE

Retour aux sixties. Deux séries françaises - Speakerine et Au service de la France - font revivre l’imaginaire politique gaulliste et les rapports de force, au cœur de la mère Patrie, comme au sein de la famille. Deux séries sur une époque de reconstruction, de croissance, mais aussi de césure entre deux mondes. Voilà que la décennie mythique "des sixties", revient en force sur nos écrans. Et les combats pour la liberté et pour l’émancipation, qui la caractérisent résonnent à nos oreilles avec une certaine nostalgie. (La Grande Table d'été, 1h)

L'écriture avant tout. Ondulatoire et rythmée, son écriture s’attache aux détails des personnages et du quotidien, traversant ses obsessions, comme la notion d’étrangeté, les relations familiales troubles ou encore la dévoration. Marie Ndiaye a su très tôt qu’elle voulait consacrer sa vie à l’écriture. (Les Masterclasses, 59 min)

L'artiste et la mer. "Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la mer est un monde qui fait peur. Puis un changement de regard sur la mer s'opère au XIXe, qui va traduire une nouvelle sensibilité" Avec 180 œuvres (peintures, dessins, sculptures, photographies, vidéos, verres...), l'exposition "Né(e)s de l'écume et des rêves" constitue une plongée dans les imaginaires artistiques liées à la mer, aux océans et aux abysses. (L'invité culture, 23 min)

La biodiversité en danger. Comment enrayer durablement la catastrophe écologique qui se produit sous nos yeux ? Le gouvernement a présenté son Plan biodiversité, avec six axes stratégiques et 90 actions ayant pour objectif d’endiguer l’effondrement du vivant. Pour Cyril Dion, réalisateur du documentaire demain, "les quatre grandes causes de la disparition des espèces sont la surexploitation, la pollution, l'urbanisation, et le changement climatique, et il faut agir sur ces quatre volets en même temps". (L'Invité des matins d'été, 19 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Claude Lanzmann, mort ce jeudi à l'âge de 92 ans. France Culture a rediffusé l'intégralité des dix A Voix Nue où l'auteur de Shoah et du Lièvre de Patagonie était venu se confier :

Shoah n'est pas un film sur la survie, pas du tout, c'est un film sur la mort, sur la radicalité de la mort dans les chambres à gaz et ces protagonistes là je ne les appelle pas des survivants. Aucun d'eux n'aurait jamais dû survivre. S'ils l'ont fait c'est par un concours extraordinaire d'audace, de courage et de chance : je les appelle des revenants. Ils reviennent pratiquement d'au-delà du seuil du crématoire et ils sont, dans le film, des porte-paroles des morts. Ils ne disent pas "je", ils ne racontent pas leur histoire personnelle, ils ne disent pas comment ils se sont évadés, comment ils ont survécu à travers toute la guerre, ils disent "nous". Ce n'est pas du tout pareil.

C’en est fini pour cette première Session de rattrapage de l’été. Et si vous envisagiez de faire le tour du globe pendant vos vacances estivales, posez-vous deux fois la question : est-ce seulement possible si la Terre est plate ? C'est en tout cas la théorie des "platistes", pour qui la science et la technique moderne nous mentent. Pour eux, notre monde est aussi plat qu'une pizza, ceinturée d'une barrière de glace qui empêche l’eau des océans de couler... Ils ont même des preuves. Bon week-end, et à la semaine prochaine !