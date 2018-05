Science de l'ignorance, black bloc, chats et Jacques Audiard : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

L'ignorance est un savoir comme un autre. C'est même une discipline scientifique récente : on l'appelle l'agnotologie, pour la science de l'ignorance. Elle étudie notamment comment certaines industries, comme celle du tabac, ont élevé la méconnaissance au rang d'art en diffusant une contre-science destinée à empêcher tout ce qui aurait pu entraver son business. Pour ceux qui produisent l'ignorance, l'investissement est coûteux. Il l'est plus encore pour ceux qui la subissent. Même en santé publique, on préfère parfois ne pas s'interroger sur les causes d'une maladie, au prix de nombreuses vies. A une époque où les citoyens sont cultivés et informés, le succès de ces démarches interroge : et s'il y avait en nous une propension à douter des connaissances, un penchant pour l’ignorance ? Pour lutter contre nos biais, mais aussi contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues, France Culture propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire, Les Idées Claires, à découvrir en podcast et en vidéo. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

A bloc. Le défilé du 1er mai a donné lieu à de nombreux affrontements entre forces de l’ordre et la mouvance “black bloc”. Le mouvement, s’il s’agrège de façon informelle, semble prendre de l’ampleur. “Cette augmentation s'explique aussi par le refus du gouvernement de toute évolution possible du dialogue”, raconte Sylvain Boulouque, spécialiste de l'anarchisme, du syndicalisme et du communisme. (L’Invité des matins, 15 min)

On ne serait pas mieux au bureau ? Activités entre collègues, séances de team building, ping-pong, baby-foot et chouquettes… Les nouveaux entrepreneurs se démènent pour rendre la vie au bureau la plus attractive possible. Mais que cachent ces nouvelles méthodes managériales ? (Du Grain à moudre, 40 min)

International start-up nation. Une société avec l’innovation comme paradigme, une économie gérée comme une start-up, un chef du gouvernement "chef d’entreprise" et des citoyens enjoints à être d’intrépides et résilients entrepreneurs : la France n'est pas la seule "start-up nation". De Tel Aviv à Singapour, qu'est-ce que que cela signifie concrètement ? Et ces modèles sont-ils profitables à ces sociétés ? (Cultures Monde, 59 min)

APPRENDRE

Vies de chat. Le regard jeté sur les chats semble moins affectueux que naguère. On leur reproche surtout d’être de gros prédateurs, de tuer par millions les oiseaux et les petits mammifères, au point d’accentuer un inquiétant affaiblissement de cette faune dans nos pays. D’âge en âge les relations de l’homme et du chat ont connu un destin cyclique : excellentes par moment, mauvaises à d’autres, pour ne pas dire exécrables… (Concordance des temps, 59 min)

Imposture. L'expérience de Stanford, réalisée en 1971, donnaient à 9 étudiants le rôle de prisonniers et à 9 autres le rôle de geôliers. Elle fut interrompue au bout de 6 jours, en raison des violences subies par les "prisonniers". C'était là la preuve que la prison crée l'oppression et la violence : l'expérimentation confortait l'idée que chacun peut devenir un tortionnaire. Pourtant, cette expérience de psychologie sociale est depuis fortement contestée. Alors sommes-nous tous des bourreaux en puissance ? (La Méthode scientifique, 58 min)

L'art du naturalisme... au paléolithique. Le site du Rocher de l'Impératrice, près de Plougastel-Daoulas, dans le Finistère, dissimulait un secret bien gardé. Des plaquettes de schiste délicatement gravées de figures animales vieilles de plus de 14.000 ans ! Des œuvres qui donnent à voir un art très naturaliste, alors que cette période est considérée par les archéologues comme une véritable "révolution" : la naissance de l’abstraction. (Carbone 14, 31 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Ecrire avec Audiard. "Quand je commence le montage, j’ai l’impression de voir la Vierge, le montage c’est de l’écriture." Depuis les années soixante-dix, Jacques Audiard a écrit de plus de quatre-vingt scénarios et réalisé sept long-métrages. De Regarde les hommes tomber en 1994 à Dheepan en 2015, sa filmographie a valu au réalisateur le record de César décernés et une Palme d’or. Jacques Audiard raconte le processus de fabrication de ses films. (Les Masterclasses, 1 h)

L’Amérique m’inquiète. De 1990 à 2002, l'écrivain Jean-Paul Dubois a sillonné les Etats-Unis et capté ce qui nourrira le vote pour Donald Trump en novembre 2016. Adapté à la radio, chacun de ces cinq épisodes est l'occasion d'une rencontre qui dresse le tableau, non dénué d'humour noir, d'une Amérique sombre et violente. (Le Feuilleton, 5 x 25 min)

Sur le terrain. Aucun des artistes rencontrés n’est originaire de cette ville. Certains y vivent depuis 25 ans, d'autres depuis 6 mois... Par volonté d'être loin des mondanités ou par besoin d'un espace de travail, ces artistes plasticiens ont fondé un havre de création à Douarnenez, dans le Finistère, et ont fait de cette ville bretonne un asile artistique. (Les Carnets de la création, 5 x 5 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est du philosophe Michael Foessel, invité de l’émission Matière à penser (44 min) :

La "lumière blanche du capitalisme", celle des néons, des centres commerciaux, qui n'appartient ni au jour ni à la nuit, est pour moi la trahison du projet des Lumières. Elle est un éblouissement qui n'apporte aucun éclaircissement, qui ne nous apprend rien, qui nous fige même. Qu'est devenue l'articulation entre la raison et le sensible ?

