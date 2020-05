Semaine spéciale du 11 au 15 mai dans Les Matins de Guillaume Erner “Pandémie : ce qui a déjà changé”

Du 11 au 15 mai, Guillaume Erner décline un thème toute la semaine et analyse “Pandémie : ce qui a déjà changé” chaque matin de 7h45 à 8h00.

Au programme :

Lundi 11 mai

7h45 Pandémie : ce qui a déjà changé 1/5 : L’Hôpital dans la société

André Grimaldi, professeur émérite d'endocrinologie-diabétologie à la Pitié-Salpêtrière

Mardi 12 mai

7h45 Pandémie : ce qui a déjà changé 2/5 : les relations humaines

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire Humanités et santé au Conservatoire national des arts et métiers

Mercredi 13 mai

7h45 Pandémie : ce qui a déjà changé 3/5 : la transformation numérique

Antonio Casilli (SR): sociologue et maître de conférences en humanités numériques à Télécom ParisTech, auteur de “En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic” (Seuil)

Suivi de

8h18 : La pandémie va-t-elle accélérer la transition énergétique ? (titre de travail)

Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie / climat, enseignant à Mines ParisTech et président du think tank The Shift Project

Jeudi 14 mai

7h45: Pandémie : ce qui a déjà changé 4 /5 : La Chine au cœur d’un nouvel ordre mondial

Valérie Niquet : maître de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l’Asie et en particulier de la Chine

Vendredi 15 mai :

7h45: Pandémie : ce qui a déjà changé 5 /5 : les relations amoureuses

Eva Illouz, sociologue, auteure de “la Fin de l’amour, enquête sur un désarroi contemporain” (Seuil 2020)

Dès lundi 11 mai, Les Matins retrouvent les journaux de France Culture à 7h, 7h30 et 8h.

Nouveauté à 7h38 #ImagineLaCultureDemain

· 7h00 : Journal de France Culture – Catherine Duthu, Clara lecocq-Reale (en alternance)

· 7h12 : Question du jour

· 7h22 : les titres de la presse

· 7h25 : La chronique économique d'Anne-Laure Jumet

· 7h30 : Journal de France Culture – Catherine Duthu, Clara lecocq-Reale (en alternance)

· 7h33 : La Revue de presse internationale de Camille Magnard

· 07h38 : #ImagineLaCultureDemain – Arnaud Laporte

· 7h44 : Grand invité (première partie)

· 8h00 : Journal de France Culture – Catherine Duthu, Clara lecocq-Reale (en alternance)

· 8h15 : Le Billet politique de Frédéric Says

· 8h18 : Grand invité (deuxième partie)

· 8h45 : La Transition (écologique) d’Hervé Gardette

· 8h50 : La Théorie (culturelle) de Mathilde Serrell

· 8h55 : Radiographies du coronavirus par Nicolas Martin.