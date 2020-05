Semaine spéciale pour La Grande table d’Olivia Gesbert - 5 entretiens exceptionnels

avec Javier Cercas, Philippe Sands, Cristina Comencini, Etgar Keret et Scholastique Mukasonga Du lundi 11 au vendredi 15 mai de 12h à 12h30 et sur franceculture.fr

La Grande Table d’Olivia Gesbert revient, en direct, à distance et dans le respect des consignes de confinement, avec une semaine spéciale dédiée à la littérature étrangère. Du lundi 11 au vendredi 15 mai, de 12h à 12h30, Olivia Gesbert propose 5 entretiens exceptionnels avec des auteurs de la scène littéraire internationale : Javier Cercas, Philippe Sands, Cristina Comencini, Etgar Keret et Scholastique Mukasonga.



Parce qu’il est plus important que jamais d’entendre les grandes voix des écrivains du monde, par-delà les confinements, cette programmation est réalisée dans le cadre du partenariat de France Culture avec Les Assisses internationales du Roman. Ce festival littéraire, conçu et imaginé par la Villa Gillet de Lyon, se tiendra du 11 au 17 mai 2020, sous forme virtuelle : avec des entretiens vidéo, des textes inédits, des lectures par des comédiens de grands auteurs venant du Mexique, de Chine, des États-Unis, de Turquie, et de toute l’Europe.

“La Grande Table retrouve ses couleurs traditionnelles de 12h à 12h30 avec cinq invité.e.s exceptionnel.les, cinq écrivain.e.s que nous admirons très particulièrement représentant autant de regards, de sensibilités, d’histoires, de langues, de situations locales ou nationales. Imaginer la culture demain, c’est en inventer les formes jour après jour par la voix des artistes. C’est une joie que le hasard nous amène à reprendre l’antenne en direct à 12h dans le cadre de notre beau partenariat avec la Villa Gillet et sa nouvelle présidente. Nous avions par avance, elle et moi, décidé par tempérament de ne rien lâcher, de trouver la manière de déjouer l’épidémie pour être au rendez-vous de la littérature. Nous en sommes récompensées.” Sandrine Treiner. Directrice de France Culture

AU PROGRAMME

12h-12h30 La Grande table – Olivia Gesbert EN DIRECT



Lundi 11 mai

Javier Cercas, écrivain espagnol, il a obtenu récemment le 68ème Prix Planeta, pour son dernier roman Terra Alta (traduction française à venir)

Mardi 12 mai

Philippe Sands, avocat britannique spécialisé dans la défense des droits de l'Homme, professeur de droit au University College de Londres. Il est l'auteur notamment de Retour à Lemberg. Son prochain ouvrage, The Ratline : Love, Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive, paraitra en français au mois d'octobre.

Mercredi 13 mai

Cristina Comencini, réalisatrice, scénariste et écrivaine italienne. Son dernier roman Quatre amours vient de paraître chez Stock.



Jeudi 14 mai

Etgar Keret, écrivain, cinéaste et scénariste de BD israélien. Son dernier livre, Incident au fond de la galaxie vient de paraître aux éditions de L'Olivier. Il a aussi créé et réalisé la mini-série L'Agent Immobilier, disponible en ce moment sur Arte.



Vendredi 15 mai

Scholastique Mukasonga, écrivaine franco-rwandaise. Son dernier roman Kibogo est monté au ciel, vient de paraître chez Gallimard.

La Grande table d’Olivia Gesbert

Du lundi au vendredi, le magazine culturel de la mi-journée de France Culture.

