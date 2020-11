Sentiment amoureux, French Connection, la Revue dessinée et Daniel Cordier : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

cette semaine, célébrons l'amour, conjugué à tous les temps. Au passé, l'on se remémore celui qui lia Marie-Antoinette et le comte suédois Axel de Fersen. Une relation passionnée et adultérine qui peut faire écho à celles d'une autre tête couronnée, Isabelle de France, reine néanmoins "sans amour", chez Maurice Druon. Au futur, il s'agira de lever le voile sur l'éducation amoureuse et sexuelle des jeunes générations. Sans tabous, ni clichés, pour un avenir libéré. Et si l'amour peut également se faire imparfait à l'instar de celles, tumultueuses, de Julien Sorel, s'il peut se montrer aussi maladroit et malheureux que celui de Goethe envers Marguerite, il n'en reste pas moins un refuge, voire une nécessité. Si bien, que Pina Bausch y voyait là une source d'inspiration artistique, répondant ainsi à "l’immense besoin d’amour des gens". Un besoin qui a rarement été si grand, qu'au temps présent. Bonnes écoutes. Nithya Paquiry.

COMPRENDRE

Sécurité vs liberté. Entre violences policières et débats sur la loi sur la sécurité globale, la question profondément démocratique de l'équilibre entre sécurité et liberté n'a cessé de se poser ces dernières semaines. Réflexions à travers deux matinales de la semaine : l'une avec le philosophe Pierre-Henri Tavoillot et le député Lrem Jean-Michel Fauvergue, la seconde avec l'historienne Vanessa Codaccioni. (L'invité des Matins, 45 min / L'invité des Matins, 45 min)

"Le Péril jeune". "La pauvreté qui touche de plus en plus les étudiants pendant cette crise sanitaire est une catastrophe silencieuse" écrit une auditrice. Comment peut-on s'attaquer à ce phénomène qui s'aggrave depuis des années ? (Entendez-vous l'éco ?, 57 min)

Flashforward. "Etre "haut potentiel", c'est juste une manière différente de penser. On pense en arborescence." Il y a 11 ans, Joséphine était au sein d’une école spécialisée pour les enfants dits "haut potentiel". Certains demandent parfois ce qu'est devenue la petite fille qui parlait aux plantes. La voici, à 20 ans, toujours singulièrement habitée par le monde. (Les Pieds sur terre, 28 min)

APPRENDRE

Héroïne mythique. "La French Connection, c'est un chiffre astronomique de 300 milliards de dollars !" Des années 1950 aux années 1970 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. Découvrez un podcast en épisodes de 30 min qui explore le plus grand trafic de drogue de l'histoire du monde criminel. (French Connection : Marseille, Montréal, New York, 4 x 30min)

Entretien avec un piano. "La musique dit des choses que les mots ne peuvent pas exprimer." Keith Jarrett fait partie des pianistes qui chantent quand ils jouent, qui crient, qui murmurent... Alors que se passe-t-il quand le pianiste est devant son instrument, quel dialogue noue-t-il avec lui ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Découpages historiques. Pour remonter les siècles, nous détaillons les fresques, les sculptures et les tableaux. Surtout, nous nous penchons sur les cartes terrestres et marines pour découvrir l’étonnante invention des continents et des océans. Un vaste découpage, qui ne doit rien au hasard et tout aux représentations imposées et soutenues au fil des découvertes par les nations dominantes, dès lors placées en son centre. (Nos géographies, 57 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Réalité dessinée. "Une BD du réel et de l'information", c'est ainsi qu'Amélie Mougey, rédactrice en chef de La Revue dessinée, la définit. Depuis sept ans, c'est toute l'actualité, des enquêtes, des reportages et des documentaires qui sont traduits en bandes dessinées. (Le Réveil culturel, 22min)

Il était une fois, la fraternité. L'auteure et metteure en scène Caroline Guiela Nguyen initie un cycle de création sur 4 années, autour d'un seul mot : Fraternité. Il y aura plusieurs "Contes fantastiques", dont un court-métrage tourné à la Maison centrale d'Arles avec des détenus. Et une pièce de théâtre, en cours de création. (Tous en scène, 58min)

Pépites confinées. Le compositeur et musicien Arnaud Rebotini signe "This is a quarantine", un nouvel album électro vibrant composé durant le confinement du printemps. Au micro d’Arnaud Laporte, retour sur le parcours et le processus créatif du maestro de l’électro. (Affaires culturelles, 55min)

LA CITATION

Le 25 novembre était la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À quelques jours de la remise du Prix Goncourt, c'est l'une des finalistes Invitée des Matins de Guillaume Erner et autrice du roman Les impatientes (éditions Emmanuelle Collas), Djaïli Amadou Amal, qui s'exprimait à ce sujet :

Je voulais écrire un roman sur les violences faites aux femmes sous plusieurs formes : le mariage précoce et forcé sans violence, la polygamie violente, les violences conjugales, les violences physiques, les violences psychologiques. (…) Mais comment parler de toutes ces violences-là en allant sur un seul personnage ? Et quel est le mot clé pour pouvoir parler de toutes ces violences ? Alors pour moi, c'était le mot « Munyal » qui signifie la patience. La patience est d'abord l'une des valeurs fondamentales de la culture peule (...) Et évidemment, quand on parle de violences faites aux femmes, c'est un sujet universel.

Ainsi s'achève cette session. Avant de se quitter, nous vous proposons de rendre un dernier hommage à Daniel Cordier, grand résistant et ancien secrétaire de Jean Moulin, disparu il y a un peu plus d'une semaine déjà, après un siècle de vie. Une vie qui fut plurielle et qu'il racontait en 2013 au micro de Jérôme Clément, le temps de cinq épisodes d'À voix nue. À la semaine prochaine !