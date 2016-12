Séries, attentat, parc d'attraction et American Gothic : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

•

Bonjour à toutes et à tous,

Previously in "La Session de rattrapage"... Les séries télévisées, presque toutes produites outre-Atlantique (à l'exception d'un village anglo-saxon résistant encore et toujours à l'envahisseur et malgré une production française qui se porte de mieux en mieux), prennent diverses formes thèmatiques, tour à tour intimistes, fantastiques, philosophiques ou politiques. Elles sont si omniprésentes qu'elles sont devenues objet de réflexion, propres à être interrogées sur la façon dont elles dépeignent notre monde contemporain. Mais le format série n'est pas exclusif au petit écran : du roman fantastique, comme "Latium", aux bandes dessinées telles Lucky Luke ou Gaston Lagaffe, toutes les œuvres peuvent se décliner épisode après épisode. A France Culture, en bons adeptes des séries radiophoniques hebdomadaires, on le sait parfaitement. Preuve en est des Fictions qui, cette semaine, consacraient une série de cinq épisodes... aux séries. Alors des Sopranos à Desperate Housewives, en passant par Twin Peaks, on vous souhaite de très bonnes écoutes sériephiles ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : CLEMENS BILAN - AFP

L'Allemagne face à la terreur. “Le climat de peur et le terrorisme, on ne va pas les combattre avec des mesures sécuritaires, mais avec des idées, avec une politique qui attaque le djihadisme à ses racines.” Alors qu’Angela Merkel est régulièrement mise en cause pour avoir été à l’initiative d'un accueil massif de réfugiés, notamment syriens, l’onde de choc de l’attentat perpétré à Berlin influence d’ores et déjà le débat politique allemand. (Du Grain à Moudre, 40 min)

Vous reprendrez bien un peu de Poutine ? Entre les soupçons d’influence sur l’élection américaine et les sanctions économiques de l’Union européenne, le dialogue avec la Russie est compliqué. On reproche souvent à Poutine sa politique, mais à Moscou, où étaient Les Matins cette semaine, les réactions sont bien plus mesurées. Quelle est la place de la Russie sur l’échiquier géopolitique mondial ? (L’Invité des matins, 19 min)

Christine and the FMI. Le conseil d'administration du FMI lui a renouvelé sa confiance. Tout comme les ministres des finances de la France et des Etats-Unis. La condamnation de Christine Lagarde pour négligence dans l'affaire Tapie n'aura pas d'impact, alors même que son contrat avec le FMI stipule qu’elle doit s’efforcer d’éviter les manquements à la déontologie, même quand ils sont seulement apparents. (Le Billet économique, 3 min)

Sécuriser la sécu. Depuis 1945, le défi pour une bonne protection sociale reste le même : assurer à l’ensemble des citoyens les mêmes droits devant la maladie. En 2017, la question de la sécurité sociale et celle, sous-jacente, du désengagement de l'Etat dans la protection sociale, semblent s'inscrire comme l'un des grands débats de l'élection présidentielle à venir. Alors quelles réformes attendre pour notre système de santé ? (L'Économie en questions, 29 min)

APPRENDRE

• Crédits : Radames Ajna

Le manège désenchanté. Qu’est-ce qui se cache derrière les décors des parcs d’attraction ? Au-delà du divertissement, il existe toute une architecture économique, venue se greffer à l’architecture du rêve. Un rêve qui, s’il a l’air vrai, est parfaitement standardisé. Inventaire des codes de ces mondes dédiés au jeu. (Les Nouvelles Vagues, 59 min)

Violences faites aux femmes. Des rimes sexistes du rappeur Orelsan jusqu’aux viols utilisés comme arme de guerre en République démocratique du Congo, sans oublier les agressions sexuelles survenues à Cologne en Allemagne, la parole tient une place importante face aux violences faites aux femmes : c’est ce par quoi, souvent, tout commence, l’outil qui permet de sortir du silence. (La Série Documentaire, 4x55 min)

En matière d’antimatière. Selon la cosmologie la plus admise, il y aurait eu autant d’antimatière que de matière au début du Big Bang. Pourtant, il est difficile d’en produire et de l’étudier. Mais pour la première fois, une expérience du CERN a réussi à mesurer le spectre optique de l’antihydrogène, un atome d’antimatière. Mais qu’est-ce, au juste, que cette “matière” ? Car comme la matière, l'antimatière est de la matière. (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

•

Joconde américaine. C’est l’une des œuvres peintes les plus reproduites et parodiées de l'art américain. Cette huile sur panneau, réalisée en 1930 par le peintre américain Grant Wood, “American Gothic”, est exposée pour la première fois à Paris, au musée de l’Orangerie. L’occasion d’observer minutieusement les détails de l’oeuvre, à l’image des trois dents de la fourche, qu’on retrouve dans les coutures de la salopette. (Les Regardeurs, 59 min)

Le sourire d’Audrey, la grâce d’Isabelle. Romy Schneider, Peter Brook, Jean-Luc Boutté… et Audrey Hepburn bien sûr ! Autant de grands aînés dont Isabelle Carré s’est nourrie afin de tracer un chemin de comédienne au plus près des émotions. Et dans le cas présent, pour faire entendre seule en scène la voix d’Audrey Hepburn dans toute sa fragilité. (Une saison au théâtre, 29 min)

A Dada. 100 ans après l’ouverture du Cabaret Voltaire à Zurich, où le mouvement Dada fut créé, l’énergie burlesque de Tristan Tzara et de ses acolytes est peut-être ce dont nous avons le plus besoin. Une partition musicale, un long poème à savourer pour “réveiller le monde” et “cracher sur les bombes”. (L’Atelier Fiction, 57 min)

LA CITATION

A l'approche des fêtes, sachez qu'offrir un cadeau peut aussi être une manière de contribuer à l'effort national. Pour Noël, "Les Pieds sur Terre" vous offre un millionnaire, une journée avec Yves, riche habitant de la très prestigieuse villa Montmorency dans le XVIème arrondissement de Paris :

"La solidarité, je trouve qu’il est regrettable qu’elle s’exprime de façon autoritaire par le biais, par exemple, de l’impôt. Je trouve que la vraie solidarité, c’est quand vous décidez par vous-même d’offrir quelque chose à quelqu’un. C’est ça être solidaire."

A France Culture, en guise de cadeaux, nous avons plutôt décidé de vous faire (re)découvrir 31 émissions de la chaîne, sélectionnées par les équipes qui les ont réalisées. 31 émissions pour revivre une année 2016 d'émotions fortes, qu'il s'agisse de joie ou de colère, d'euphorie ou de tristesse, en amont d'une semaine spéciale consacrée aux émotions entre le 25 et le 31 décembre. Bon week-end et à la semaine prochaine, pour une dernière session de rattrapage cru 2016 !