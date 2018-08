Sigmund Freud, Emily Brontë, Narcisse et "chemtrails" : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email.

En vacances ou à la maison ? "Juillettistes" ou "aoûtiens" ? (distinguo qui d'ailleurs n’a plus tellement lieu d’être...) Que vous rentriez avec du sable plein les chaussures, que vous preniez la route direction la Côte d'Azur, ou que vous profitiez tout simplement de votre canapé car tout le monde ne part pas à la plage, voici une sélection d’émissions à mettre entre vos oreilles. Commencez par un peu d'introspection, en compagnie de l'explorateur de l'inconscient Sigmund Freud à qui est consacrée la Grande traversée de la semaine, et du beau Narcisse, injustement accusé d'égocentrisme. Poursuivez avec la célébration des 200 ans d'Emily Brontë, dont le célèbre roman Les Hauts de Hurlevent ne prend pas une ride, puis faites une pause en écoutant le captivant récit de la quête du "Coran de sang" qu'aurait fait rédiger Saddam Hussein quelques temps avant sa mort. Enfin, choisissez la bande-son de vos films de vacances : que vos aventures estivales ressemblent à une comédie romantique, un western ou un film d'horreur, il y en a pour tous les genres ! Belles écoutes. Pauline Petit

Les séries d'été

Qui êtes-vous, Monsieur Freud ? Génie pour les uns, charlatan pour les autres, Sigmund Freud a mis en place un modèle de compréhension du psychisme humain tout à fait inédit. La Grande traversée qui lui était consacrée cette semaine ne vous propose pas de pénétrer l'inconscient du père de la psychanalyse, mais de découvrir un homme qui rêve tout haut, dissèque les anguilles, prend de la cocaïne, cite Shakespeare, aime l’humour juif et cultive la compagnie des femmes d'esprit. (Grande Traversée : Moi, Sigmund Freud, 5 x 1h50)

Sous le soleil noir de Bernanos. Pour le catholique Bernanos, la question du mal constitue un objet de tourments, mais pour l'écrivain Bernanos, c'est un sujet romanesque infini et un thème de prédilection. Obsédé par la pureté de la langue, contempteur de la société des machines et militant anti-conformiste, l'écrivain mystique de Sous le soleil de Satan et du Journal d'un curé de campagne fait vivre sous sa plume des prêtres au destin tragique, soumis aux assauts du malin. (Avoir raison avec Bernanos, 5 x 30 min)

À chacun son genre. Le genre d'un film, c'est aussi grâce à sa bande-son qu'on le reconnaît. Pas de film d'horreur sans coups de violons secs et stridents pour accompagner une traque en forêt ou une dangereuse séance de shampouinage sous la douche. Ni de comédie romantique sans son air de jazz sucré pour illustrer un coup de foudre amoureux ou les retrouvailles de deux amants sous la pluie. Cette semaine, la Série musicale d'été vous invite au cinéma ! (Faire genre : musique et cinéma, 5 x 1h)

Traqués. L'enquête sur les chasseurs de nazis continue. Elle vous mène cette semaine de l'Égypte à la Syrie en passant par Israël, sur les traces d'Otto Skorzeny, homme de main d'Adolf Hitler devenu agent du Mossad, ou d'Aloïs Brunner, responsable de la Solution finale dans le sud de la France, exilé à Damas. (Les Chasseurs de nazis, les dessous de la traque, 5 x 10 min)

Back to the sixties ! Dans notre machine à remonter le temps, nous vous emmenons cette semaine en 1965. Cette année-là, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau se disputaient la vedette dans Viva Maria de Louis Malle, le critique de cinéma Jean-Louis Bory encensait le film de Jean-Luc Godard Pierrot le fou, le match de boxe entre Cassius Clay (alias Mohamed Ali) et Sonny Liston tournait court, et France Culture invitait le maître Salvador Dalí à participer à un colloque parodique sur “La régénération des hommes mûrs atteints de sénilité précoce” ! (Les Années 60, 5 x 1h)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Brontë divine ! On fêtait lundi dernier le bicentenaire de la naissance d'Emily Brontë. Pour la journaliste et écrivaine spécialiste de la littérature anglaise Christine Jordis, "Les Hauts de Hurlevent, c'est une lecture continuelle. L'un des rares livres qu'on lit toute sa vie". Et si vous lisiez ou relisiez cet été cette œuvre qualifiée par Georges Bataille de "plus grand roman d’amour de tous les temps" ? Une merveilleuse façon de souhaiter un bon anniversaire à la mystérieuse sœur Brontë. (La Grande table d'été, 1h)

Les médias et Benalla. C'est devenu l'un des feuilletons de l'été. En cette période estivale médiatiquement creuse, "l'affaire Benalla" concentre l'attention des journalistes depuis le 18 juillet dernier. Sortant de son silence, Emmanuel Macron s’en est pris aux médias : "Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire". Des accusations sévères de la part de la plus haute autorité de l’État à l’encontre d’une profession censée incarner le quatrième pouvoir. (Du Grain à moudre d’été, 44 min)

Miroir, mon beau miroir... Alors qu'il désirait étreindre l’image de son visage qui se reflétait dans les ondes de l'eau d'un lac, Narcisse se noya. Coupable d’être amoureux de lui-même ou pire encore, puni pour son égocentrisme ? Ni l'un ni l'autre. Pour le philosophe Fabrice Midal, non seulement la condamnation de Narcisse est injuste, mais elle nous empêche de saisir le sens positif du mythe et les bienfaits du narcissisme, notamment sur le sens authentique du désir. (Narcisse accusé non coupable, 29 min)

Nuage de fumée. Les traînées d’avion blanches visibles dans le ciel contiennent-elles des produits chimiques risquant de retomber dans l’atmosphère et d'influencer nos comportements ? Une théorie pour le moins fantaisiste, que partagent pourtant des milliers d’internautes depuis les années 1990. Dans la nébuleuse de théories du complot autour des "chemtrails" (pour "chemical trails"), démêlez le vrai du faux ! (Les Idées claires, 9 min)

Écrit à l'encre rouge. "On nous a parlé d’un Coran que Saddam Hussein aurait fait écrire avec son propre sang. Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose ?" Le journaliste Lucas Menget et l’écrivain Emmanuel Carrère sont partis sur les traces d'un mystérieux Coran de sang en Irak. Réécoutez leur témoignage sur cette passionnante enquête. (L'Invité culture, 20 min)

La citation

Cette semaine, la citation est extraite de la Masterclasse du metteur en scène et directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne Christian Schiaretti. Au fil de l'entretien mené par Aude Lavigne, l'homme de théâtre est revenu sur sa découverte originelle du théâtre. Alors étudiant en philosophie, le théâtre s'est présenté à lui comme un lieu où la pensée peut s'élever et faire acte :

J’avais l’impression que la philosophie n’avait pas de jambes et qu’elle se confinait dans une activité ratiocinante, qui n’avait d’autre objet qu’elle-même. Lorsque je vis pour la première fois une pièce de théâtre épanouie et constituée, c’était Il campiello par Giorgio Strehler à l’Odéon. J’ai eu une révélation, au sens propre : finalement, le théâtre était un lieu où la philosophie avait des jambes. Le jeu constitue une inscription de la pensée.

En attendant la prochaine Session de rattrapage, et pour continuer de donner des couleurs à votre été, nous vous laissons être l’oreille attentive des émouvantes confidences d’un "peintre de l’empêchement" comme le nommait Samuel Beckett, Bram Van Velde. Sa sensibilité et son émerveillement toujours renouvelé face à l’œuvre qui vient, ne pourront que vous inspirer. À la semaine prochaine !