Sony devance Microsoft dans la guerre des consoles

8000 livres en une semaine pour les Restos du Cœur

À la première place des ventes avec plus de 8000 copies vendues, un recueil de nouvelles : “13 à table !”. Ce succès se résume à une petite équation simple, inscrite en première de couverture : 1 livre acheté = 4 repas offerts, car les recettes des ventes de 13 à table vont aux Restos du Cœur. 1 livre contre 4 repas, pour parler en langage trumpien, c’est un bon deal. Surtout qu’il s’agit d’un livre collectif, avec des nouvelles signées par des auteurs célèbres, comme Maxime Chattam ou Leila Slimani. La couverture a été dessinée par l’excellent Riad Sattouf, auteur de la BD “l’Arabe du futur”. Bref, que du bon dans ce petit livre Pocket : c’est agréable à lire, moralement inattaquable, économiquement bon marché et les Restos du Cœur en bénéficient. Acheter 13 à table chez le libraire du coin, c’est un peu un strike de générosité : on soutient sa librairie, on aide les Restos, on est bien.

Côté non fiction, le champion poids lourd c’est évidemment Barack Obama et son livre “Terre promise”. 36 000 copies vendues en une semaine, c’est énorme par rapport aux standards habituels : par exemple, le numéro 2 du même classement n’a vendu que 3 000 exemplaires cette semaine. Et pour le coup, on précise d’entrée qu’il n’y a pas de repas offert pour l’achat des mémoires d’Obama. Pas de ticket resto en guise de marque page. On paie 32 euros et c’est tout. Un mauvais deal, dirait Trump ? Les Français ont choisi leur camp, en tout cas : c’est l’Obama-mania.

Sony devance Xbox dans la course aux consoles

En console de jeux-vidéo, pas de repas gratuit ou de terre promise : c’est la guerre. Les forces en présence ? La Playstation 5, petit bijou made in Japan, de la marque Sony, contre la XBOX SERIES « X », lancée par le rival Microsoft. Pour ne pas décourager les libraires ou mettre mal à l’aise Obama, on ne donnera pas les statistiques de ventes qui sont astronomiques ! Sony comme Microsoft ont d’ailleurs refusé de les rendre public. Bon allez, on les donne quand même. Ce ne sont que des estimations, mais on serait déjà à 1 million et demi de copies vendues pour la PS5 et 1 million 300 000 pour la XBOX sortie quelques jours auparavant (source : le site VGChartz). Contre 8 000 pour les Restos du Cœur, pour donner un ordre de grandeur. Le voilà, le média de masse d’aujourd’hui : le jeu vidéo. Du coup, on recommande vivement aux Restos du Cœur de nouer un partenariat avec Sony. À 500 euros l’unité, on a déjà le slogan : 1 console achetée, 400 repas offerts. Imparable.

En jeux-vidéo, on est donc sur un petit nuage ; au cinéma, c'est l'inverse. Rien n’a encore rouvert, notre partenaire CBO Box office est muré dans le silence et l'ennui depuis un mois ; bande de fainéants va ! Mais l’espoir renaît. Ca y est, une date, enfin : réouverture des salles le 15 décembre. Il y aura des consignes sanitaires strictes et un système “d’horodatage”, pour que la diffusion des séances restent compatibles avec le couvre-feu. Heureusement, la Warner annonce Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins pour le 16 décembre. De quoi redonner espoir aux exploitants de salle, même si le film sera également disponible sur HBO Max aux États-Unis. Un petit blockbuster américain, y a que ça de vrai pour relancer le box office.

J'Eilish donc je suis

Musique enfin avec Billie Eilish. C’est clairement la PS 5 de la pop music Billie Eilish, la Wonder Woman du box office. Elle arrive directement à la deuxième place du célèbre hot 100, le classement du Billboard. Et elle le fait, attention avec un titre cartésien - Therefore I am. Je pense donc je suis. Je chante, donc je suis… au sommet des ventes.

