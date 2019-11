Sorcières, Spartacus, baleine et Hitchcock : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir gratuitement par email chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

Peut-être avez-vous profité de ce week-end prolongé pour fêter Halloween… Cette fête d’origine irlandaise, parfois jugée trop mercantile, correspond pourtant à un besoin humain de jouer à se faire peur… Alors, si vous vous êtes déguisé en sorcière, sachez tout de même que si elles ont aujourd’hui été réhabilitées comme figures féministes et combatives, les ensorceleuses ont longtemps été persécutées, torturées avant d'être brûlées au bûcher, comme ce fut le cas de la blanchisseuse Michée Chauderon, dernière femme exécutée à Genève en 1652, pour "crime de sorcellerie". Et si vous n’aimez pas vous costumer, cette célébration des morts a pu donner l’occasion de réfléchir sur la spiritualité. Quête de sens, besoin de s’élever, de prendre de la hauteur, se détourner du corps et de la matière pour gravir les échelons en direction de la sagesse et de notre rapport à la mort. Une mort qui prend parfois l'apparence des fantômes, des vampires ou des zombies.... Bon week-end et belles écoutes ! Camille Bichler

COMPRENDRE

• Crédits : Marc Piscotty - AFP

Bouge le monde. La jeunesse apparaît comme aux avant-postes dans de nombreux mouvements contestataires. De la lutte contre le changement climatique aux combats féministes, les jeunes sont-ils les nouveaux meneurs des combats actuels ? (L'Invité des Matins, 40 min)

EPR : le nucléaire à tout prix ? Bruno Le Maire est revenu cette semaine sur le sujet des EPR, suite à l'échec de celui de Flamanville, et a demandé à EDF un "plan d'action" pour redresser la filiale du nucléaire. Peut-on encore promouvoir le nucléaire comme le meilleur modèle pour renforcer notre indépendance énergétique ? (Le Temps du débat, 38 min)

Ma vie de 007. Ils ont travaillé pendant des années pour les services de renseignement français. Ils racontent leur travail, leur rapport au secret, les amis trahis, leurs petites combines et leurs plus grandes peurs, loin des clichés de l’espion gros bras qui aime jouer de la gâchette. (Les Pieds sur terre, 27 min)

APPRENDRE

• Crédits : Ashmolean Museum/Heritage Images - Getty

Spartacus, l’esclave qui fait trembler Rome. L’esclavagisme est indissociable de l’idée démocratique telle qu’elle existe dans la Grèce antique. Le cinéma et la littérature ont fait de Spartacus l’esclave le plus célèbre de l’Antiquité romaine. Retour sur le véritable destin de ce gladiateur devenu chef de guerre. (Le Cours de l’histoire, 52 min)

Cancer résistant. Il arrive que des tumeurs, qui répondent dans un premier temps favorablement aux traitements, finissent pas ne plus y répondre et à recommencer à se développer. Cette situation, c’est ce que l’on appelle « l’échappement thérapeutique ». Quelles en sont les raisons, et comment le prendre en charge ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Iles britanniques : la richesse d'une nation. Le soleil ne se couche jamais sur l’empire britannique. Dominant le monde par ses conquêtes en Amérique, puis en Inde, l'Empire Britannique s’avéra être le centre hégémonique au XIXe siècle. S'il fut contesté par les puissances étrangères, des intellectuels britannique ont eux aussi critiqué ce pouvoir. (Entendez-vous l’éco, 58 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Bettmann - Getty

Les images d’Hitchcock. Les Oiseaux, Psychose, La Mort aux trousses... Le cinéma d’Hitchcock crée des images autosuffisantes, clôturées sur elles-mêmes, à l’image de totalités insulaires. Décryptage de cet art de la composition formelle propre au cinéaste britannique. (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Moby Dick, "monstre" de littérature. Vous souhaitez prendre le large ? Embarquez avec Ismaël à bord du Pequod, et prenez garde à la prophétie de la vieille squaw ! Tendez l'oreille pour entendre frémir les cordages, hurler les vents et se briser les houles dans ce concert-fiction qui réunit comédiens, musiciens et bruiteuse pour célébrer le bicentenaire de la naissance d'Herman Melville. (Fictions, 1h13)

La magie Tolkien. Philologue, spécialiste de littérature médiévale, poète, romancier, illustrateur, J.R.R. Tolkien a construit au fil de ses récits un monde plus complexe qu’il n’y paraît. La postérité de l'œuvre de Tolkien ne rend pas entièrement justice à la subtilité de la pensée de son auteur, ce qui a pu donner l'impression erronée d'une vision manichéenne et conservatrice du monde. (L’Invité des matins, 41 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient de l'écrivain Paul Besson à l'occasion de la publication de son premier roman Paris-Saint-Denis, dans lequel il revient sur son arrivée en banlieue parisienne (Le Réveil culturel, 26 min) :

Je voulais habiter Paris, mais on a atterri à Saint-Denis avec mon amie de l'époque, pour des raisons purement économiques. Au début, quand je suis arrivé à Saint-Denis j'avais l'impression d'une défaite sociale. Et puis, pas du tout. On s'y est installé, je me suis rendu compte que je ne détonnais pas dans ce paysage-là. Tout le monde s'en fout à vrai dire, dans la vraie vie. J'ai adoré les gens qui vivaient là-bas, j'ai adoré la ville. (...) C'est ça qui m'a le plus marqué à Saint-Denis : il y a des communautés. Des gens fragiles culturellement, économiquement, et un peu invisibles aussi, surtout ceux que j'ai croisés la nuit, invisibles et magnifiques à la fois. Paul Besson, écrivain

Avant de refermer cette Session de rattrapage, petit rappel historique. Connaissez-vous l'histoire de Pocahontas ? Connue comme une héroïne romantique de Disney, Pocahontas est devenu un véritable mythe, construit comme un récit positif de la colonisation. Pourtant, la vraie Pocahontas a eu un destin beaucoup plus funeste. Bon week-end !