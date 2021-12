"Succession" saison 3️⃣ : "Un soap haute couture qui maintient toujours aux aguets"

Produite par HBO, “Succession” est née en 2018, créée par le britannique Jesse Armstrong. Au centre : Logan Roy, fondateur et maître d’un empire des médias américains, richissime patriarche, père de quatre enfants. Au début de la saison 1, il flanche, tombe malade et déclenche alors un processus sanglant de disputes, alliances et stratégies qui se jouent entre sa femme, ses enfants, et ses fidèles collaborateurs. Chaque épisode, très théâtral, sacrifie ses personnages et les ré-institue au gré de dialogues impitoyables, le tout dans des décors de la classe ultra-riche : bureaux vitrés, penthouses new-yorkais, villégiatures diverses, et yachts luxueux.

Alors, de quoi parle la série ?

Au seuil de la saison 3, la tension entre Logan Roy, et son fils Kendall est à son paroxysme, alors que ce dernier a décidé de se retourner contre lui en collaborant avec les autorités dans une enquête ouverte pour corruption et violences au sein de l'entreprise, la fameuse affaire des ”croisières”. La famille a apparemment explosé en deux camps bien distincts.

Les avis de nos critiques

Pour Olivier Joyard, c'est "un 'soap haute couture' qui me maintient toujours aux aguets"

Après avoir regardé timidement le début de la série, le critique et réalisateur Olivier Joyard s'est fait rattraper par les affres de la famille Logan. La qualité est au rendez-vous : "c'est un "soap haute couture" qui me maintient toujours aux aguets. C’est une histoire Shakespearienne difficile à raconter car tout est remis en jeu tout le temps mais qui m'a permis de retrouver mon plaisir de spectateur de série."

Il souligne que "la clé pour appréhender cette série, -c’est qu’il faut la considérer comme une comédie ou une tragicomédie qui révèle comme une bile noire de l'époque tout en l’accompagnant d’une puissance satirique qui la sauve. On est à chaque fois rattrapé au bord du précipice. Le septième épisode est pour moi un vrai sommet."

Pour Théo Ribeton, la série "repose sur un processus répétitif" et la ridiculisation de ses personnages

La remise en jeu constante sur laquelle repose la série, appréciée par Olivier Joyard, est justement ce qui dérange Théo Ribeton, chef de rubrique culture chez Stylist et critique aux Inrockuptibles, car elle repose sur "un processus très répétitif, et un propos, qui n'en est pas un, qui serait de ridiculiser ses personnages".

Ascension d'un personnage, jeux d'orgueil et goguenardise, "là, on commence à ricaner d'avance, à jouir du désastre annoncé", puis humiliation de ce même personnage. "Cette série offre un spectacle pour lequel il y a une forte demande actuellement, parce qu’il correspond à une obsession contemporaine, celle de la décadence des élites et j'ai l'impression que Succession se livre assez bassement à la satisfaction de ce spectacle."

"J'attends beaucoup des séries qu'elles me fournissent des ethnographies. Succession _me déçoit un peu à cet endroit-là."Aux yeux deThéo Ribeton, seuls les lieux et le déplacement perpétuel entre eux, "ballet un peu captivant, une coulée permanente de de jets privés de et de van à vitres teintées" et de "cocon intérieur cuir", parviennent à traduire une "bonne physicalité de la richesse"_.

Des personnages où se mêlent "le sublime absolu et le ridicule total"

Pour Lucile Commeaux, la construction des personnages lui rappelle celle d'un grand auteur française : "Plus que Shakespeare souvent cité, Succession me fait beaucoup penser à Victor Hugo dans sa manière de rendre les personnages grotesques en mêlant le sublime absolu et le ridicule total."

"Du côté des dialogues, c’est un peu comme si le Syndrome de la Tourette devenait un mode de communication normale entre les personnages. Tous les échanges se passent de cette manière complètement pathologique et cela donne une forme assez singulière à la série."

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !