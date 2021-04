Tchernobyl, des looks mortels, le son de Memphis et Jean-Paul Dubois : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Eux sont restés ouverts, prêts à nous offrir le grand frisson ou, plus modestement, ce soupçon de fantaisie qui manque à nos vies. Les livres étaient mis à l’honneur samedi 24 avril à l’occasion de la fête de la librairie indépendante. Une célébration qui résonne particulièrement, 40 ans après la loi Lang sur le prix unique du livre. "Écrire, c'est la meilleure manière de désobéir au monde", expliquait l'auteur belge Patrick Roegiers au micro d'Arnaud Laporte. Une invitation à prendre la plume plutôt alléchante, à l'heure où nos vies s'organisent péniblement sous cloche. Des parcours difficiles, il en est question dans la bande dessinée Chez toi signée Sandrine Martin. Inspirée d'une étude menée par l’anthropologue Vanessa Grotti, l'autrice s'est penchée sur une catégorie de réfugiés dont on parle peu : les femmes enceintes dans les rues d'Athènes. Mais le voyage n'est pas toujours synonyme de malheur. Celui raconté par Eric Faye et Christian Garcin dans Patagonie, dernier refuge nous embarque loin de la morosité ambiante, à la découverte de grands espaces, objets de tous les fantasmes. Vous l'aurez compris, si les livres restent nos meilleurs alliés, ils peuvent nous causer aussi un petit chagrin : vous voyez ce genre de lecture où on est à la fois heureux d’avoir ça entre les mains mais déjà triste qu’un jour cela finisse ? La déprime post-lecture, c'est précisément le sujet du Carnet de philo de Géraldine Mosna-Savoye. Bonnes écoutes ! 🎧Alexia Colone

35 ans après Tchernobyl. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, explose accidentellement lors de la réalisation d’un essai technique. Depuis, l’accident offre l’occasion de "tirer les leçons" afin de renforcer la sûreté nucléaire, dans une démarche d’amélioration continue. Quelles ont été ces évolutions ? (L’Invité des matins, 45 minutes)

Lendemains incertains. Alors que les intermittents du spectacle se mobilisent toujours, les artistes-auteurs sont de plus en plus mécontents de la gestion de la crise. Enthousiastes l'an dernier à la lecture du rapport Racine (préconisant notamment l'existence d'un statut professionnel répondant à leurs spécificités), ils critiquent aujourd'hui son enterrement, puisqu'aucune mesure sociale n'a été prise depuis. (La Grande table idées, 31 minutes)

Pass liberté ? La sortie de l’état d’urgence sanitaire se prépare et parmi les moyens évoqués pour retrouver nos activités préférées : le "pass sanitaire". Comment sortir de la crise de façon éthique et équitable ? Notre désir de retrouver une vie normale l’emporte-t-il sur la défense des libertés publiques ? (Le Temps du débat, 38 minutes)

Look mortel. S’il existe des codes du deuil, les règles vestimentaires relèvent de la coutume et de la bienséance. Au XIXe siècle, pour éviter des fautes de goût, des textes normatifs instruisent les individus incertains. Mais qui a décidé de ces règles ? Le noir a-t-il toujours été présent aux enterrements ? (Le Cours de l’histoire, 51 minutes)

La culture selon Jack Lang. À l’heure où l’on fête les 40 ans de la loi sur le prix unique du livre, et où, sous l’effet conjugué des réseaux sociaux, des plateformes de streaming et de la pandémie, tout le monde se demande à quoi ressemblera le monde culturel au moment de sa réouverture - et quel geste politique d’envergure pourrait l'accompagner - que reste-t-il de la révolution culturelle pour laquelle militait Jack Lang ? (Signe des temps, 45 minutes)

Programme triangulaire. Le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. Simple comme bonjour. Le théorème de Pythagore, que l’on apprend en classe de 4e, est sans doute le plus célèbre des mathématiques. Mais d’où vient-il ? (La Méthode scientifique, 58 minutes)

La musique en héritage. Depuis la sauvegarde du blues rural du delta, son électrification par B.B. King ou Howlin' Wolf, l'émergence du rock’n’roll avec Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis, ou encore l'essor de la soul via la Stax : l'étendue du legs musical de Memphis constitue un cas unique au monde. (Juke-box, 58 minutes)

Une femme à Cinecittà. Lina Wertmüller, première réalisatrice nommée aux Oscars, qui débuta comme assistante de Fellini, est l'une des rares femmes à s’être imposées dans le cinéma italien des années 1960-1970. (Le Réveil culturel, 22 minutes)

La citation de la semaine est signée Jean-Paul Dubois. L'auteur de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon était l'invité d'Arnaud Laporte pour répondre à une question aussi simple que vaste : à quoi pensez-vous ? Le prix Goncourt 2019 s'est lancé dans une tirade particulièrement réjouissante que l'on vous laisse savourer :

Est ce que vous savez que les calamars ont neuf cerveaux et trois cœurs, c'est-à-dire le rêve des joueurs d'échecs et des grands amoureux ? Que les corbeaux cachent leur nourriture dans six mille endroits différents sur 100 kilomètres carrés et que ces lascars les retrouvent toujours ? Que les abeilles volent à 25 km/h - vent de face ou vent de dos - et comptent leurs battements d'ailes pour savoir à quelle distance elles se trouvent de la ruche ? Qu'un saumon est capable d'identifier une seule goutte de sa rivière natale dans une masse de mille litres d'eau de mer ? (...) Je trouve que c'est comme ça qu'on devrait comprendre et apprendre le monde, à travers ces stratégies incroyables que nos milliers de voisins mettent en œuvre pour vivre. Savoir qu'ils sont là, qu'on partage un univers, bien loin de l'espace, ça me rend moins seul.