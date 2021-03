Théâtres occupés, Picasso, yoga et Bertrand Tavernier : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Le premier coup de théâtre a eu lieu il y a trois semaines déjà. Inquiets pour leur avenir et en colère face à l'absence de considération gouvernementale, des intermittents du spectacle ont décidé d'occuper le théâtre de l'Odéon. Depuis, le mouvement d'occupation s'est étendu à une centaine d'autres lieux culturels en France. La rédaction de France Culture est allée à la rencontre de ces manifestants. A Nantes, au théâtre Graslin, l'agora à 13 heures pile fait sonner les revendications : "réouverture des espaces de rencontres artistiques", "abrogation de la réforme d'assurance-chômage" et "prolongation de l'année blanche". Au théâtre de la Cité, à Toulouse, les jeunes comédiens et étudiants expérimentent pour "réinventer l'expérience du théâtre vivant" et créer d'autres formes de rencontres avec le public. Jean-Michel Ribes, qui dirige le théâtre du Rond-Point depuis 20 ans, réclame une "réouverture urgente des lieux de culture" et prévoit d'organiser une assemblée réunissant les directrices et directeurs de théâtre. On le voit, ce moment de crise est aussi celui d'une réflexion sur l'avenir du théâtre. La date de sa grande fête estivale à Avignon, d'ailleurs, se profile : "Soyons optimistes !", disent les organisateurs. Côté France Culture, pour accompagner le Festival avec des spectacles radiophoniques, trois artistes sont annoncés : Sandrine Bonnaire, Omar Sy et Fabrice Luchini. Bonnes écoutes ! 🎧 Pauline Petit

COMPRENDRE

Calcul viral. En décembre 2020, l'épidémiologiste et mathématicien Adam Kucharski posait sur Twitter cette question épineuse pour qui n’a pas la bosse des maths : "Pourquoi un variant du Sras-Cov-2 50 % plus transmissible poserait un bien plus grand problème qu'un variant à 50 % plus mortel ?" Une illustration du rôle des mathématiques pour comprendre la mécanique de la viralité, virus ou fake news. (L'Invité(e) des matins, 42 min)

L'école est ouverte. Alors que la situation sanitaire se dégrade, le gouvernement persiste : les écoles doivent rester ouvertes. Mais les professeurs s’inquiètent de ne pas avoir été encore vaccinés, des parents d’élèves craignent que leurs enfants ne leur transmettent le virus, et les épidémiologistes considèrent que les consignes de prévention ne sont pas unanimement respectées. (Le Temps du débat, 38 min)

Embouteillage. Il y a une nouvelle catastrophe, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de virus. C’est un grain de sable dans la mondialisation : un porte-conteneurs s'est mis en travers du canal de Suez là où se joue 12 % du commerce mondial, 400 millions de dollars de trafic à l’heure… (L'Humeur du matin par Guillaume Erner, 2 min)

Violence juvénile. De quoi les violences entre bandes, entre pairs, sont-elles l’expression ? Si les bagarres, le harcèlement ne sont pas inédits, il n’en reste pas moins que ces évènements nous disent quelque chose de la société et engagent des réponses éducatives actuelles. (Être et savoir, 58 min)

APPRENDRE

Voyage au centre de soi. Les clichés sont parfois un moyen d'apprivoiser l'inconnu. Difficile, par exemple, de parler de spiritualité indienne sans se figurer un homme assis en position du lotus en train de méditer, avec, derrière lui, le dessin du dieu Krishna. L'image est juste, si juste, que l'un des textes incontournables et fondateurs de la pensée indienne, la Bhagavadgītā, peut être lu comme… un hymne au yoga. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

LGTBQI : retrouver la mémoire. Les archives des communautés LGBTQI ont longtemps été invisibilisées. Elles racontent une histoire plurielle, celle de la construction d'une identité, celle des combats pour la reconnaissance de leurs droits. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Planète Nicolas Hulot. Le 22 avril 1991, Paul-Emile Victor soutenait la toute jeune Fondation Ushuaïa pour éduquer à la préservation de l'environnement. Trente ans plus tard, Nicolas Hulot, lassé des petits pas après son passage au poste de ministre d'État à la transition écologique et solidaire, appelle la jeunesse à engager un changement plus radical. (De Cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Picasso, grand témoin. Il affirmait que la peinture n’était pas faite pour décorer les appartements, mais servait à porter l'engagement politique. Peut-on pour autant considérer que Picasso témoigna de son époque ? Que saurions-nous du XXe siècle s’il en était demeuré pour seule trace ses œuvres ? (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Marina Rollman, réalisatrice. Un an après le premier confinement, Canal propose la mini-série "6 x Confiné.e.s", six courts métrages ayant pour thème le confinement. L'humoriste Marina Rollman signe l'un d'entre eux, Gina, dans lequel elle met en scène une riche sexagénaire qui trompe sa solitude avec le jeune infirmier de son mari malade. (Par les temps qui courent, 44 min)

Prix d'architecture. La plus importante distinction internationale de l'architecture a été décernée à des Français pour la troisième fois : Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Les nouveaux lauréats sont venus échanger sur leur travail et leur leitmotiv : faire plus avec moins. (La Grande table culture, 28 min)

LA CITATION

On a appris, jeudi dernier, la mort du cinéaste Bertrand Tavernier. Michel Ciment, critique de cinéma, journaliste et surtout ami du réalisateur depuis des années a rendu hommage à "une personnalité très forte et d'une importance considérable dans le paysage du cinéma français". Fils du poète et écrivain René Tavernier, le réalisateur racontait en août 2017 dans sa "Masterclasse" avoir très tôt baigné dans le monde des arts, et confiait faire des films "pour apprendre" :

Je vivais dans un monde où on me parlait toujours de littérature. Mon père avait un éclectisme extraordinaire et il m'a donné le goût de Dumas, de Hugo, de certains poètes… (...) Avoir voulu entrer très jeune dans le monde du cinéma, c'était une manière inconsciente de me séparer de mon père et d'avoir mon propre domaine. (…) J'ai eu envie de faire des films, car j'avais envie de comprendre quelque chose. J'ai toujours fait des films pour apprendre et parce que tout d'un coup, je tombais sur un fait. Ça peut être un chiffre : 354 000 disparus en 1920. Alors je me dis que : c'est quoi un disparu ? Et le film naît de ça. Bertrand Tavernier

"On se quitte avec une image", comme disent parfois les présentateurs de JT. Celle d'un tableau peint par Vincent Van Gogh intitulé Scène de rue à Montmartre (impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre). On y découvre un quartier bien plus rural qu'il ne l'est aujourd'hui. Datée de 1887, la toile a longtemps vécu cachée avant d'être mise aux enchères, jeudi dernier, chez Sotheby's, à Paris. L'oeuvre a été adjugée à 13, 1 millions d'euros… Bon week-end et à la semaine prochaine.