Tintin, anthropocène, Yolande Moreau et poireau : la Session de rattrapage

Le mercure nous malmène, la lumière nous fait défaut ! Un bon bouquin, et tout est pardonné. Avez-vous lu Sérotonine, et la réception quasi-univoque de ce dernier roman de Houellebecq vous paraît-elle justifiée ? Si comme les critiques de "La Dispute", vous jugez plutôt que "cette vision phallocentrée du monde est périmée", peut être lui préférerez-vous un roman qui revisite les codes du film de braquage autour de la thématique des grands crus ? Il s'agit des Bacchantes, le dernier Céline Minard, pour qui écrire s'apparente à un "super pouvoir". Pour ceux qui se sentent des velléités réflexives, nous ne pouvons que vous encourager à suivre le conseil de Jean Birnbaum, qui invite, "face à la perversion des consciences", à relire Bernanos, "immense clinicien de la médiocrité". D'autres préféreront peut être passer outre-Atlantique et convoquer les années 1950, lorsque flottait le sentiment d'une liberté héroïquement marginale : ça se passe du côté de Jacques Bonaffé, qui a prêté sa voix aux femmes-poètes de la Beat Génération. Enfin - et pari est pris que cette dernière proposition mettra tout le monde d'accord : pour fêter les 90 ans de Tintin (et Milou !), vous pouvez écouter et télécharger ici "Les aventures de Tintin" : nous vous avons concocté un podcast spécial comprenant Les Cigares du pharaon, Le Lotus bleu et Les 7 boules de cristal ; avec en bonus, une enquête sur les personnalités ayant inspiré Hergé dans l'invention de ses personnages. Belle écoute, bonne lecture ! Hélène Combis

COMPRENDRE

• Crédits : Robert DEYRAIL/Gamma-Rapho - Getty

Procès Barbarin, procès de l'Eglise ? "Il est grave pour un chrétien de ne pas comprendre ce qu'est un corps violé, ce que ressent la victime d'un tel acte, car eux, les prêtres chrétiens se targuent de connaître l'Humanité" commentait Christine Pedotti, directrice de Témoignage chrétien et auteur de Qu'avez-vous fait de Jésus (Albin Michel), alors que se tenait le procès du cardinal Barbarin. (La Grande table idées, 33 min)

Education nationale : ça pique. Après les "gilets jaunes", ce sont les "stylos rouges" (mouvement de professeurs et de membres de l’Education Nationale né sur Facebook) qui expriment leurs revendications. Il y avait eu le #PasDeVague en novembre, c’est donc la deuxième fois qu’un mouvement de contestation des enseignants émerge en dehors des syndicats et sur les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que le ministre Jean-Michel Blanquer est venu parler réformes scolaires sur notre antenne. (L'Invité des matins, 45 min)

Inégalités : une matrice politique. La dénonciation des inégalités s'est replacée au cœur du débat politique avec le mouvement des "gilets jaunes". De fait les écarts se revenus se creusent malgré notre système redistributif. Pourquoi ces inégalités nous choquent-elles ? Comment comprendre la "passion de l'égalité" en France ? (Politique !, 30 min)

APPRENDRE

• Crédits : ERNESTO BENAVIDES - AFP

Dégâts des hommes. Il y a 65 millions d’années, une comète aurait heurté la Terre et provoqué la cinquième extinction de masse, avec la disparition des dinosaures. Aujourd’hui, la comète, c’est nous. Nous bouleversons le système planétaire et la stabilité qui caractérisait l’époque géologique précédente, l’holocène. Bienvenue dans l’anthropocène, un âge où l’homme et ses animaux domestiques représentent 96% de la biomasse des vertébrés terrestres ; l'âge du désordre écologique. (LSD, La série documentaire, 4x55 min)

Vyssotski, le cri de l’âme. "Comme l'homme qui sait en se voyant mourir/ Qu'il n'aura plus jamais le temps..." Malgré une oeuvre sans cesse censurée par le régime soviétique, son histoire est celle d’une voix, mais aussi celle d’un peuple qui n’a jamais cessé de l’aimer. Poète, comédien, chanteur et compositeur russe, Vladimir Vyssotki a tourné dans une trentaine de films et écrit près de 800 chansons en URSS. (Une Vie, une oeuvre, 58 min)

Jean-Claude Michéa, le verbe rare. Parmi les philosophes, son nom est désormais bien connu. L'homme, en revanche, demeure dans la pénombre. L'auteur d'Orwell, anarchiste tory est venu sur France Culture raconter ses années de formation, sa découverte des idées maoïstes, puis son bonheur de vivre et d'enseigner à Montpellier. (A Voix nue, 5x30 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Fred Chapotat

Une comédienne : Yolande Moreau. Elle a imposé au théâtre et au cinéma ce qu'elle est, son humanité. Pour cette raison, la rencontre de Yolande Moreau avec le poète Jacques Prévert, qu'elle ressuscite au Théâtre du Rond-Point à Paris avec Christian Olivier, n'est en rien un hasard... (Une Saison au théâtre, 33 min)

Un légume : le poireau. Il paraît qu'en cuisine comme ailleurs, le mépris naît de l’ignorance... D'où l'importance d'une chronique pour oser la flamiche picarde et rendre hommage à ce légume à tout faire qu'est le poireau, sentinelle de l'hiver. (Les mitonnages de Jacky, 5 min)

Un film : Invasion Los Angeles. Il y a trente ans, John Carpenter réalisait un film de science-fiction dénonçant la manière dont le petit écran manipulait les masses. Pour le critique Antoine Guillot, "il est d’une contemporanéité totale. On peut le voir comme un commentaire sur le cinéma même, qui peut nous amener à voir la réalité." (La Dispute, 55 min)

LA CITATION

Cette semaine, nous avons retenu une citation de l'historien Pierre Rosanvallon, venu partager son regard sur ce début d'année agité dans Les Matins du samedi (29 min) :

La démocratie définit une manière de vivre en égaux. Cela suppose de lutter contre les séparatismes et d'avoir un bon Etat-providence. Plus de singularité c'est un appel à vivre en égaux de façon plus forte, ce n'est pas vivre dans son coin. Chacun apporte quelque chose à la société, à la collectivité par sa singularité. Devenir l'artiste de sa propre vie pourrait être un idéal d'émancipation. Formons une société d'artistes !

Pour terminer cette Session et inaugurer ce week-end, nous vous proposons un salutaire petit voyage civilisationnel : alors que Jair Bolsonaro a annoncé son intention d'exproprier des Indiens d'Amazonie, l'anthropologue Philippe Descola nous explique les croyances de ces peuples et leur rapport à la nature, si éloignés de notre monde occidental. A la semaine prochaine !